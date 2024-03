Pronostic Inter Milan Naples 17/03/2024 : Les Nerrazurri vainqueurs avec un clean sheet

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Inter Milan Naples, comptant pour la 29e journée de Serie A, ce dimanche.

Pronostic Inter Milan Naples : paris, contexte et compos

Les meilleurs paris pour Inter Milan Naples

Inter Milan vainqueur – ⭐ à 1,56 en pariant sur Betsson, soit 64 % de chances de voir les Nerazzurri s’imposer dimanche.

de voir les Nerazzurri s’imposer dimanche. Clean sheet pour l’Inter – ⭐ à 2,29 en pariant sur Betsson, soit 44 % de chances de voir Yann Sommer conserver sa cage inviolée.

de voir Yann Sommer conserver sa cage inviolée. Lautaro Martínez buteur - ⭐ à 1,95 en pariant sur Betsson, soit 51 % de chances de voir l’attaquant argentin trouver le chemin des filets.

Les cotes sont fournies par Betsson au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

C’est le match de la passation de pouvoir à Giuseppe-Meazza pour cette 29e journée : Naples, tenant du titre en Serie A, se déplace à Milan pour affronter l’Inter, largement premier au classement, avec une avance considérable sur la deuxième place occupée par l’AC Milan. Les deux équipes sortent d’une élimination en huitièmes de finale de la Ligue des Champions, et voudront redresser la barre en s’imposant.

L’Inter Milan semble inarrêtable cette saison. Les Nerazzurri sont premiers de Serie A avec 16 points d’avance sur leur dauphin, avec un bilan de 24 victoires, 3 nuls pour une seule défaite. Ils ont inscrit 70 buts cette saison en championnat pour seulement 13 encaissés, et sont sur une série de 10 matches remportés. La désillusion en Ligue des Champions en milieu de semaine devrait sans doute leur donner un esprit de revanche, et l’optique de terrasser le champion en titre dimanche sera une motivation supplémentaire.

Naples vit une saison difficile. Après le 3e scudetto de son histoire remporté l’année dernière, les Napolitains sont à la peine, avec 3 entraîneurs différents cette saison, et une 7e place à 3 points de la première qualificative pour l’Europe. Ils présentent 12 victoires pour 8 nuls et 8 défaites, avec un bilan de 43 buts marqués et 32 encaissés. Dimanche, la victoire semble impérative pour espérer sauver une saison compliquée jusqu’à maintenant, eux qui ne jouent plus que la Serie A après leur élimination face à Barcelone en Ligue des Champions cette semaine.

Les compos probables pour Inter Milan Naples

La composition probable de l’Inter Milan en 3-5-2 :

Sommer - Pavard, Acerbi, Bastoni - Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco - Thuram, Martinez.

La composition probable de Naples en 4-3-3 :

Meret - Di Lorenzo, Rrahmani, Jesus, Olivera - Anguissa, Lobotka, Traorè - Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Inter Milan vs Naples Pari 1 : Inter Milan vainqueur @ 1,56 avec Betsson

L’Inter Milan marche sur la Serie A cette saison. Avec 24 victoires, et une série de 10 victoires consécutives, les Nerazzurri n’ont perdu qu’une seule rencontre cette saison en championnat, et la perspective de s’offrir Naples, tenant du titre, après une élimination difficile en Ligue des Champions, devrait donner des ailes aux hommes d’Inzaghi. Naples n’a remporté que deux des 5 derniers matches, et s’est incliné à 5 reprises lors des 6 dernières confrontations entre les deux équipes à Milan. Alors, dans une saison où l’état de forme napolitain n’est pas au beau fixe, difficile de voir autre chose qu’une victoire de l’Inter dimanche soir.

Inter Milan vs Naples Pari 2 : Clean sheet pour l’Inter Milan @ 2,29 avec Betsson

La ligne défensive de l’Inter a démontré sa solidité cette saison. Seulement 13 buts encaissés en Serie A, soit seulement 0,46 par 90 minutes. Seules 5 équipes ont réussi à trouver le chemin des filets à Giuseppe-Meazza, et avec une équipe de Naples qui présente une moyenne de 1,64 but inscrit par match en moyenne à l’extérieur, les coéquipiers de Barella voudront envoyer un nouveau message fort à l’Italie sans prendre de buts. Surtout, Naples a trouvé le chemin des filets lors d’une seule rencontre des 6 dernières disputées à Milan, avec 2 buts inscrits au total. Alors, match tranquille pour Yann Sommer ?

Inter Milan vs Naples Pari 3 : Lautaro Martínez buteur @ 1,95 avec Betsson

Lautaro Martínez est l’attaquant en forme en Serie A. Avec 23 buts et 4 passes décisives en 25 matches de championnat, le joueur argentin marche sur l’eau cette saison, en s’affirmant comme le leader offensif des Nerazzurri. Laissé au repos face à Bologne en prévision de la rencontre de Ligue des Champions face à l’Atlético de Madrid, il n’a pas réussi à qualifier son équipe et aura sans aucun doute un esprit de revanche ce week-end pour guider les siens vers la victoire, et un titre toujours plus proche.

