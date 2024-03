Pronostic Inter Milan Empoli 01/04/2024 : L'une des deux équipes ne marque pas et Lautaro Martinez buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Inter Milan Empoli, comptant pour la 30e journée de Serie A, ce lundi.

Pronostic Inter Milan Empoli : paris, contexte et compos

Les meilleurs pronostics pour Inter Milan Empoli

Inter Milan -1 Handicap Asiatique ⭐ avec des cotes de 1,70 sur Betsson, ce qui équivaut à une chance de 58% pour les hôtes de gagner par deux buts.

pour les hôtes de gagner par deux buts. Lautaro Martinez buteur ⭐ avec des cotes de 2,00 sur Betsson, ce qui indique une chance de 50% pour l'attaquant argentin de marquer.

pour l'attaquant argentin de marquer. Les deux équipes ne marquent pas ⭐ avec des cotes de 1,70 sur Betsson, représentant une chance de 58% pour que les deux clubs ne trouvent pas le chemin des filets.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

L'Inter Milan reçoit Empoli lundi soir alors que l'équipe à domicile continue de s'assurer que le titre est le leur. Leur incroyable série de victoires à domicile a pris fin avec un match nul 1-1 contre Naples lors de leur dernière sortie. Cela fait 17 matchs au San Siro depuis leur dernière défaite dans les 90 minutes réglementaires.

Empoli, en revanche, se bat pour rester en Serie A. Une défaite serrée au San Siro contre les rivaux de l'Inter, le Milan AC, lors de leur dernière sortie a mis fin à leur série de victoires à l'extérieur. Cela les remet également en danger de relégation en Serie B.

Les compos probables pour Inter Milan Empoli

La composition probable de l'Inter Milan :

Sommer; Bastoni, Acerbi, Pavard, Dimarco, Mkhitaryan, Calhanoglu, Barella, Darmian, Martinez, Thuram.

La composition probable d'Empoli :

Caprile; Luperto, Walukiewicz, Ismajli, Pezzella, Maleh, Fazzini, Gyasi, Zurkowski, Cambiaghi, Niang

Pronostic 1 : Handicap Asiatique -1 pour Inter Milan @ 1,70 avec Betsson

La série de victoires incroyable de l'Inter Milan a peut-être pris fin contre Naples. Néanmoins, il y a des raisons de croire qu'ils peuvent rebondir contre Empoli lundi soir. Avec 38 points récoltés en 15 matchs au San Siro, l'Inter reste imbattable dans sa quête du titre de Serie A. À domicile, ils ont marqué 37 buts et n'en ont encaissé que huit. Pendant ce temps, Empoli n'a marqué que 13 buts lors de ses déplacements cette saison. L'Inter a remporté le précédent affrontement 1-0. Jouant à domicile et avec un titre en jeu, il y a des raisons de croire qu'ils ont assez de puissance de feu pour sécuriser une victoire par deux buts d'écart et s'emparer d'une part du titre.

Pronostic 2 : Lautaro Martinez buteur @ 2,00 avec Betsson

L'attaquant argentin de l'Inter a été phénoménal cette saison et est l'une des principales raisons pour lesquelles ils sont en tête. Avec 23 buts en Serie A, il semble probable de remporter également le Soulier d'or, d'autant plus que Dusan Vlahovic de la Juventus est deuxième avec 15 buts. Martinez n'a pas marqué ces dernières semaines, mais cela ne signifie pas que sa forme globale a baissé. L'attaquant a déjà marqué contre Empoli, lors d'une victoire 3-0 la saison dernière. Il peut remettre son équipe sur la bonne voie et retrouver le chemin des filets dans ce match qui semble plus facile sur le papier.

Pronostic 3 : Les deux équipes ne marquent pas @ 1,70 avec Betsson

Comme nous l'avons mentionné, l'Inter est très fort à domicile. N'ayant concédé que huit buts au San Siro, peu d'équipes les surpassent. Bien qu'Empoli se soit amélioré ces dernières semaines, ils ont eu du mal à se créer des occasions contre l'AC Milan lors de leur dernier déplacement. De plus, ils n'ont pas marqué lors de leurs trois derniers matchs, les perdant tous 1-0. Ils n'ont réussi qu'un seul tir cadré lors de leur récente défaite 1-0 contre Bologne. En obtenir deux contre l'AC Milan au San Siro n'était pas non plus impressionnant. L'Inter peut garder Empoli à distance et récolter les trois points.

