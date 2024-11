Pronostic Hongrie Allemagne - Ligue des Nations 19/11/2024 : Les Allemands gagnent en marquant au moins 2 buts !

Hongrie vs Allemagne

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Hongrie Allemagne, comptant pour la 6e journée de la Ligue des Nations, ce mardi.

Pronostic Hongrie Allemagne : paris, contexte et compositions

Les meilleurs paris pour Hongrie Allemagne

Victoire de l'Allemagne ⭐ avec une cote de @1,47 sur Unibet, soit une probabilité de 68 % en faveur des visiteurs allemands.

en faveur des visiteurs allemands. Allemagne marque plus de 1,5 buts dans le match ⭐ avec une cote de @1,42 sur Unibet, indiquant une probabilité de 70 % que les Allemands marquent au moins deux buts.

que les Allemands marquent au moins deux buts. Plus de 2,5 buts dans le match ⭐ avec une cote de @1,54 sur Unibet, représentant une probabilité de 64 % que les deux équipes inscrivent trois buts ou plus.

Un score de 0-3 en faveur de l'Allemagne est attendu.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

La Hongrie accueille l'Allemagne pour le dernier match du Groupe 3 de la Ligue des Nations, où les outsiders auront besoin d’un miracle pour espérer finir dans les deux premiers.

Après une défaite 4-0 contre les Pays-Bas ce week-end, nos pronostics Hongrie vs Allemagne montrent qu’il est presque impossible pour la Hongrie de progresser à la phase suivante.

La Hongrie cherchera à terminer sur une bonne note, mais elle reçoit une Allemagne en grande forme, qui vient de corriger la Bosnie 7-0 à domicile, s’assurant ainsi la première place du groupe. Avec 13 points en cinq matchs, l’Allemagne a été presque parfaite, marquant 17 buts et n’en concédant que trois.

Le match aller s'était terminé sur un score de 5-0 en faveur des Allemands. Compte tenu de leur performance impressionnante face à la Bosnie, ce match pourrait être difficile pour les supporters hongrois.

Les effectifs probables pour Hongrie Allemagne

La composition probable de la Hongrie :

Dibusz ; Orban, Balogh, Dardai ; Nego, Nikitscher, Schäfer, Nagy ; Szoboszlai, Sallai, Varga.

La composition probable de l'Allemagne :

Baumann ; Mittelstadt, Rüdiger, Tah ; Kimmich, Gross, Andrich ; Musiala, Havertz, Wirtz ; Kleindienst.

Les meilleurs paris à prendre pour Hongrie Allemagne

Pronostic Hongrie vs Allemagne 1 : Victoire de l'Allemagne @1,47 sur Unibet

Alors qu’une équipe aborde ce match avec confiance, l’autre attend impatiemment le coup de sifflet final.

L'Allemagne a été exceptionnelle dans ses matchs du Groupe 3 de la Ligue des Nations. Elle a assuré sa première place avec une victoire impressionnante 7-0 contre la Bosnie.

La Hongrie a été balayée 4-0 par les Pays-Bas et, avec seulement trois buts inscrits en cinq matchs, il est difficile d'imaginer comment elle pourrait rebondir et rivaliser ce mardi soir.

L'Allemagne a remporté le match aller 5-0 et cherchera à terminer le groupe avec une autre victoire.

Pronostic Hongrie vs Allemagne 2 : Allemagne marque plus de 1,5 buts dans le match @1,42 sur Unibet

L'Allemagne pourrait effectuer quelques changements dans son onze de départ, mais les nouveaux entrants seront conscients de la nécessité de briller pour conserver leur place dans l'équipe. Avec un trophée en jeu, chaque joueur voudra impressionner.

Après leur victoire éclatante contre la Bosnie, il est difficile de douter que l'Allemagne viendra en Hongrie avec la même efficacité offensive, ce qui en fait le grand favori de nos pronostics Hongrie vs Allemagne.

Avec un succès 5-0 au match aller et une Hongrie démoralisée après une lourde défaite face aux Pays-Bas, les visiteurs devraient une fois de plus dominer et marquer au moins deux buts.

Pronostic Hongrie vs Allemagne 3 : Plus de 2,5 buts dans le match @1,54 sur Unibet

Avec 11 buts marqués lors de leurs deux derniers matchs, et peu d’enjeu à ce stade, nous pourrions assister à un match plus ouvert que d’habitude. Les deux équipes donneront probablement leur chance à de nouveaux joueurs, désireux de se montrer auprès des supporters et des entraîneurs.

L'Allemagne a inscrit 17 buts dans ce groupe, tandis que la Hongrie en a concédé 10. Toutefois, la Hongrie a réussi à marquer lors d’un nul 1-1 à domicile contre les Pays-Bas, ce qui montre qu’elle peut offrir une meilleure performance devant son public.

Cependant, même si elle trouve le chemin des filets, l’Allemagne ne se contentera pas d’un point, rendant un pari sur plus de 2,5 buts intéressant pour cette dernière rencontre du Groupe 3.

