Pronostic Hoffenheim Lyon - Ligue Europa 07/11/2024 : Les Gones l'emportent avec Malick Fofana buteur

Hoffenheim vs Lyon

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Hoffenheim Lyon, comptant pour la 4e journée de Ligue Europa, ce jeudi à 21h.

Pronostic Hoffenheim Lyon : paris, contexte et compositions

Les meilleurs paris pour Hoffenheim Lyon

Victoire de Lyon ⭐ avec une cote de @2,36 sur Unibet, représentant une probabilité de 42 % de victoire pour le club français.

de victoire pour le club français. Malick Fofana buteur ⭐ avec une cote de @3,30 sur Unibet, indiquant une probabilité de 29 % que l'attaquant belge marque.

que l'attaquant belge marque. Plus de 3,5 buts dans le match ⭐ avec une cote de @1,99 sur Unibet, représentant une probabilité de 55 % qu'au moins quatre buts soient marqués durant la rencontre.

Lyon est attendu victorieux contre Hoffenheim sur un score de 1-3.

+

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Ce jeudi, la PreZero Arena accueillera un affrontement palpitant en Ligue Europa. Voici nos pronostics pour Hoffenheim vs Lyon.

L’équipe allemande arrive dans un état de forme inquiétant, se trouvant actuellement dans la zone de barrage de relégation en Bundesliga après un début de saison difficile. En Europe, ses performances ont été irrégulières avec une victoire, un nul et une défaite sur leurs trois matchs de groupe.

De son côté, Lyon montre des signes de reprise après un début de saison lent. L’équipe de Pierre Sage est sixième en Ligue 1 et occupe une position favorable dans son groupe de Ligue Europa, avec deux victoires en trois matchs.

Les effectifs probables pour Hoffenheim Lyon

La composition probable de Hoffenheim en 3-4-1-2 :

Baumann ; Chaves, Stach, Nsoki ; Gendrey, Grillitsch, Bischof, Prass ; Kramarić ; Tabakovic, Bülter.

La composition probable de Lyon en 4-3-3 :

Lucas Perri ; Maitland-Niles, Caleta-Car, Niakhate, Tagliafico ; Matic, Veretout, Tolisso ; Cherki, Lacazette, Fofana.

Les meilleurs paris à prendre pour Hoffenheim OL

Pari Hoffenheim vs Lyon 1 : Victoire de Lyon @2,36 avec Unibet

La forme récente de Lyon en fait un choix attractif pour cette rencontre. Leur série d’invincibilité à l’extérieur atteint maintenant cinq matchs toutes compétitions confondues, montrant une confiance grandissante en déplacement. Le club français a également prouvé sa capacité en compétition européenne avec une impressionnante victoire 4-1 contre les Rangers, leur seul match extérieur en Europe cette saison.

Les difficultés domestiques d’Hoffenheim s’aggravent, avec seulement deux victoires en neuf matchs de Bundesliga. Leur récente défaite face au promu St. Pauli a mis en lumière des difficultés persistantes à créer des occasions, malgré une domination en possession.

Le contraste de dynamique est frappant. Lyon n’a connu qu’une seule défaite sur ses huit dernières rencontres, tandis qu’Hoffenheim peine à trouver de la constance. Même lors de leur seule défaite en Ligue Europa, Lyon a montré sa capacité à créer des occasions avec 30 tirs contre Besiktas, indiquant qu'ils ont les moyens d’exploiter les faiblesses d'Hoffenheim.

Pari Hoffenheim vs Lyon 2 : Malick Fofana buteur @3,30 avec Unibet

Fofana aborde cette rencontre en excellente forme, s’affirmant comme un élément clé de l’attaque lyonnaise. Le jeune talent a pleinement profité de son temps de jeu accru, avec cinq buts toutes compétitions confondues, prouvant son efficacité devant le but.

Les statistiques confirment le potentiel de Fofana pour marquer. Lors de ses six dernières apparitions, il a tenté 13 tirs, dont sept cadrés, pour un total de quatre buts. Ce taux de précision élevé, associé à sa capacité à se créer des occasions, en fait une menace réelle contre la défense fragile d’Hoffenheim, qui peine à garder sa cage inviolée.

Plus impressionnant encore, Fofana a réussi à cadrer au moins un tir lors de six de ses sept dernières apparitions, marquant dans quatre de ces matchs. Son dernier but, une égalisation cruciale dans le temps additionnel contre Lille, souligne son sang-froid dans les situations de forte pression.

Pari Hoffenheim vs Lyon 3 : Plus de 3,5 buts dans le match @1,99 avec Unibet

Ces équipes se sont rencontrées récemment en Ligue des champions 2018. La dernière confrontation à la PreZero Arena s’est soldée par un match spectaculaire de 3-3 avec six buts marqués. Un mois plus tard, le match retour s'est également terminé sur un nul, 2-2.

Les deux équipes maintiennent leurs traditions offensives cette saison, leurs matchs cumulant en moyenne un peu plus de trois buts chacun, en partie en raison de leurs faiblesses défensives.

Hoffenheim n’a gardé qu’un seul clean sheet à domicile, bien qu’ils réussissent souvent à marquer. Lyon, de son côté, a marqué lors de ses quatre derniers déplacements mais n’a gardé que deux clean sheets à l’extérieur toutes compétitions confondues.

Les statistiques combinées sont révélatrices : sur 27 matchs compétitifs cette saison, ces équipes ont participé à des matchs produisant 83 buts. Avec une moyenne de plus de trois buts par match pour chacune (Hoffenheim 3,07, Lyon 3,08), les conditions semblent réunies pour un autre match riche en buts, dans une rencontre cruciale pour les deux côtés.

Ainsi, nos pronostics pour Hoffenheim vs Lyon prévoient une confrontation captivante et riche en buts.

