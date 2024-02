Pronostic Hellas Vérone Juventus Turin 17/02/2024 : Juventus vainqueur avec clean sheet

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Hellas Vérone Juventus Turin, comptant pour la 25e journée de Serie A, ce samedi

Pronostic Hellas Vérone Juventus : paris, contexte et compos

Les meilleurs paris pour Hellas Vérone Juventus

Juventus vainqueur – ⭐ à 1,62 en pariant sur Betsson, soit 62 % de chances de voir les Bianconeri s’imposer.

de voir les Bianconeri s’imposer. Score exact 0-1, 0-2, 0-3 – ⭐ à 2,21 en pariant sur Betsson, soit 45 % de chances de voir les hommes d’Allegri aller chercher la victoire sur l’un de ces scores.

de voir les hommes d’Allegri aller chercher la victoire sur l’un de ces scores. Match nul en première mi-temps - ⭐ à 2,02 en pariant sur Betsson, soit 49 % de chances de voir les deux équipes se neutraliser à la pause.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Place à la 25e journée de Serie A : le deuxième du championnat, la Juventus de Turin, se déplace au stade Marcantonio-Bentegodi, pour affronter l’Hellas Vérone. Les Turinois chercheront à reprendre leur marche en avant, et les Gialloblu à sortir de la zone de relégation, eux qui sont 18es du classement.

Premiers relégables, les hommes de Marco Baroni vivent une saison compliquée. Avec un bilan de 4 victoires, 7 nuls et 13 défaites, pour 21 buts inscrits et 32 encaissés, l’Hellas Vérone se dirige vers une saison semblable à celle passée, conclue à la 17e place avec un maintien obtenu à la dernière journée. Ils avaient pourtant parfaitement démarré en Serie A, avec deux victoires consécutives, mais n’ont ensuite remporté que 2 rencontres lors des 22 suivantes. Ils restent sur deux défaites et deux nuls lors des 4 derniers matches, et les voir s’imposer samedi relève du miracle.

La Juventus a retrouvé sa forme cette saison, après une année 2022-2023 compliquée, terminée à la 7e place. Les coéquipiers de Locatelli sont 2es à 7 points de l’Inter (qui a un match en retard), pour un bilan de 16 victoires, 5 nuls et 3 défaites en Serie A, pour 36 buts inscrits et 15 encaissés. Leur forme lors des dernières rencontres peut cependant être motif de préoccupation : ils restent sur deux défaites et un nul en trois rencontres, face à des adversaires, à l’exception de l’Inter, à leur portée sur le papier (Empoli et Udinese). Massimiliano Allegri devra remobiliser ses joueurs pour ce déplacement important, qui pourrait voir l’AC Milan passer devant au classement en cas de défaite.

Les compos probables pour Hellas Vérone Juventus

La composition probable de l’Hellas Vérone en 4-2-3-1 :

Montipo - Tchatchoua, Magnani, Dawidowicz, Cabal - Folorunsho, Duda - Noslin, Suslov, Lazovic – Swiderski

La composition probable de la Juventus en 3-5-2 :

Szczesny - Gatti, Rugani, Danilo - Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic - Chiesa, Milik

Hellas Vérone vs Juventus Pari 1 : Juventus vainqueur @ 1,62 avec Betsson

Bien que la Juventus soit à la peine sur les trois dernières rencontres, les coéquipiers de Danilo n’ont jamais perdu trois matches de suite cette saison. Ils ne se sont inclinés qu’à deux reprises en déplacement, dont une face au leader de Serie A, et n’ont effectué que 2 matches nuls en 12 rencontres loin de Turin. À l’inverse, l’Hellas Vérone n’a remporté que 2 des 22 dernières rencontres disputées, à chaque fois face à des concurrents directs pour le maintien. Surtout, la Juventus a remporté les quatre dernières confrontations entre les deux formations, et les Bianconeri devraient renouveler cette performance samedi.

Hellas Vérone vs Juventus Pari 2 : Score exact 0-1, 0-2, 0-3 @ 2,21 avec Betsson

La Juventus fait partie des spécialistes des clean sheets cette saison. La défense Bianconeri, menée par un Gleison Bremer suspendu pour cette rencontre, a réussi à conserver sa cage inviolée à 12 reprises en 24 rencontres de championnat, avec une moyenne de 0,63 but encaissé par 90 minutes. L’Hellas Vérone risque de s’y casser les dents, avec 0,88 but inscrit par rencontre en Serie A. Surtout, les Turinois se sont imposés à 11 reprises sur le score de 1-0, 2-0 ou 3-0 cette saison. Et lors des 4 dernières rencontres entre les deux équipes, les hommes d’Allegri se sont imposés par 3 fois sur le score de 1-0, et une fois 2-0. Alors, bis repetita à Vérone ?

Hellas Vérone vs Juventus Pari 3 : Match nul en première mi-temps @ 2,02 avec Betsson

Les Turinois ont fait match nul à la mi-temps à trois reprises lors des 3 dernières confrontations face à l’Hellas Vérone. Ce cas de figure s’est d’ailleurs répété à 11 reprises lors des 24 rencontres de Serie A des Bianconeri. Même constat du côté des coéquipiers de Michael Folorunsho, avec 10 matches qui ont vu les deux équipes se rendre au vestiaire sur un score de parité. Avec une moyenne de 0,58 but inscrit en première mi-temps pour la Juve, et de 0,25 pour Vérone, il est probable de voir les deux formations conclure les 45 premières minutes dos à dos.

