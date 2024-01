Pronostic Guinée Sénégal 23/01/2024 : Match nul et Aguibou Camara marque

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Guinée Sénégal, comptant pour le groupe C de la CAN 2024, ce mardi à 18h

Les meilleur paris pour Guinée - Sénégal

Match nul à 2,67 sur Betclic, soit 37% de chances que les deux sélections se neutralisent.

que les deux sélections se neutralisent. Les deux équipes marquent à 2,06 sur Betclic, soit 48% de chances que les buts viennent des deux côtés.

que les buts viennent des deux côtés. Aguibou Camara buteur à 6,20 sur Betclic, soit 16% de chances que le joueur marque.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Dernière journée des matchs de poule du groupe C pour la Guinée, deuxième, et le Sénégal, premier et tenant du titre. Nos experts football voient un match nul (2,67) et donc une surprise, entre ces deux équipes qui pourraient valider leur qualification toutes les deux.

Voici deux équipes parmi les plus satisfaisantes de cette CAN 2024. Après avoir tenu le Cameroun en échec (1-1) malgré une deuxième période disputée intégralement à 10 contre 11 suite au carton rouge de François Kamano a la 45+3eme minute, la Guinée a battu la Gambie 1-0 et compte quatre points au moment d’affronter le favori sénégalais pour la clôture de ce groupe C. Le Syli est l’une des satisfactions de ce début de CAN.

De son côté, le Sénégal est la seule équipe avec le Cap Vert a avoir enregistré deux victoires en deux matchs. Les Lions de la Teranga ont confirmé leur statut de tenant du titre et de favori de la compétition contre la Gambie (3-0) et contre le Cameroun (3-1). Les Lions de la Teranga veulent réaliser le 3/3 et un joli 9 au niveau des points, pour signer une première moitié de CAN parfaite avant les 8emes de finale.

Les compos probables pour Guinée Sénégal

La composition probable de la Guinée en 4-2-3-1 :

Koné - Diakité, Jeanvier, Diakhaby, Sylla - Moriba, Touré - Guilavogui, Camara, Sylla - Bayo.

La composition probable du Sénégal en 4-3-3 :

Mendy - Jakobs, Diallo, Koulibaly, Diatta - Gueye, Sarr, Camara - Mané, Diallo, Sarr.

Quelques chiffres à retenir

Le Sénégal n'a pas encore perdu de points dans cette CAN et il lui suffi d'un seul point supplémentaire pour se qualifier pour les 8e de finale.

Pari 1. Match nul à 2,67 avec Betclic

Étonnamment, on voit la Guinée réaliser une nouvelle surprise dans cette CAN, et mettre le Sénégal en échec avant les huitièmes de finale. Cela assurerait la qualification du Syli, qui laissera sa vie sur le terrain pour se sortir du groupe C. Les hommes de Kaba Diawara ont fait la moitié du chemin pour réaliser l’exploit, il leur reste le plus dur a faire, pour le confirmer. Avec des habitués du championnat de France comme Mouctar Diakhaby (ex-Lyon), Julian Jeanvier (ex-Nancy, Lille, Red Star, Reims, Auxerre), Issiaga Sylla (Montpellier), Abdoulaye Touré (Le Havre), Morgan Guilavogui (Lens), Mohamed Bayo (Le Havre) et des poids comme Ilaix Moriba (Leipzig) et Naby Keita (Werder Brême), la Guinée a les forces pour se soulever en huitièmes. Surtout, le Sénégal avait perdu son avantage de deux buts à la 83eme minute contre le Cameroun (1-2), et avait failli concéder l'égalisation plusieurs fois en fin de match avant de se mettre à l'abri dans le temps additionnel par Sadio Mané. Sans oublier que la Guinée avait déjà tenu le Sénégal en échec lors de l’ouverture de la CAN 2022 (0-0).

Pari 2. Les deux équipes marquent à 2,06 avec Betclic

Le Sénégal et la Guinée ont marqué au moins un but lors de leurs deux premiers matchs de cette CAN. La Guinée sait tenir ses rangs mais devrait au moins concéder un but aux Lions de la Teranga qui ont déjà trouvé les fils six fois. Le Sénégal, qui a eu de la réussite face à un Cameroun qui a manqué d’adresse, devrait aussi concéder un but face à une équipe qui n’a eu besoin que de huit tirs pour marquer deux buts dans cette CAN.

Pari 3. Aguibou Camara buteur à 6,20 avec Betclic

Le meneur de jeu guinéen de l’Atromitos FC, en Grèce, a marqué le seul but de la rencontre face à la Gambie et est reparti avec le trophée d’homme du match. Si on voit un seul but de la Guinée dans cette rencontre, on est trop tenté par sa côte et on mise de nouveau sur un but du milieu de 22 ans.

