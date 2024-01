Pronostic Guinée Gambie 19/01/2024 : Les deux équipes marquent et Ablie Jallow buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Guinée Gambie, comptant pour le groupe C de la CAN 2024, ce vendredi à 21h

Nos propositions de cotes pour la rencontre Guinée - Gambie :

Les deux équipes marquent. Cote à 2,10 sur Betclic, soit 47% de chances que les deux sélections trouvent le chemin des filets.

que les deux sélections trouvent le chemin des filets. La Guinée gagne une des deux mi-temps. Cote à 1,60 sur Betclic, soit 62% de chances que les Guinéens dominent au moins la moitié du match.

que les Guinéens dominent au moins la moitié du match. Ablie Jallow marque. Cote à 5,60 sur Betclic, soit 17% de chances que le joueur marque.

Toutes les cotes sont fournies par Betclic, exactes au moment de la publication et sujettes à modification.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Dans ce groupe C de la mort, les deux équipes jugées les moins fortes vont s’affronter.

Avec d’un côté, la Guinée, qui pourra compter sur Mohamed Bayo, après son but lors du match nul 1-1 contre le Cameroun. Mais ces derniers devront faire sans François Kamano, expulsé contre le Cameroun. Il pourrait être remplacé par le très prometteur Facinet Conte, qui était rentré en contre les Lions Indomptables.

Pour la Gambie, le premier match a été beaucoup plus compliqué. Après avoir rapidement pris un but par le Marseillais Pape Gueye, les Gambiens ont pris un carton rouge par l’intermédiaire d’Ebou Adams, avant de voir un autre joueur de Ligue 1, le très prometteur Lamine Camara, inscrire un doublé. La Gambie pourra compter sur le retour d’Ablie Jallow, suspendu lors du premier match et qui avait été la révélation de la dernière CAN, et qui avait emmené son pays en quart de finale.

Les deux équipes marquent. Cote à 2,10 sur Betclic

Dans une rencontre où les deux équipes devront s’imposer pour espérer se qualifier, la Guinée aura toujours un léger avantage sur la Gambie après son match nul 1-1 contre le Cameroun. On pourrait donc avoir à faire à une rencontre où les deux équipes seront offensives, malgré l’absence de Kamano et peut-être de Guirassy du côté de la Guinée.

La Guinée gagne une des deux mi-temps. Cote à 1,60 sur Betclic

Malgré l’absence de Guirassy et de Kamano côté Guinée, le Sily national devrait être favori face à la Gambie. Avec une force offensive importante, les coéquipiers de Mohamed Bayo auront de quoi marquer pendant la rencontre, face à une défense gambienne qui a pris trois buts contre le Sénégal.

Ablie Jallow marque. Cote à 5,60 sur Betclic

Pour ses retrouvailles avec la CAN, compétition où il avait explosé en 2021, Ablie Jallow aura à coeur de se rattraper après son premier match loupé contre le Sénégal. Véritable force offensive de la Gambie, l’ailier messin avait inscrit deux buts en quatre matches lors de la dernière CAN. De quoi promettre de belles retrouvailles ?

