Pronostic Guinée équatoriale Côte d'Ivoire 22/01/2024 : Côte d'Ivoire ou match nul et les deux équipes marquent

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Guinée équatoriale Côte d'Ivoire, comptant pour le groupe A de la CAN 2024.

Nos propositions de cotes pour la rencontre Guinée équatoriale - Côte d'Ivoire :

La Guinée équatoriale marque plus de 0,5 but. Cote à 2,18 sur Betclic, soit 45% de chances que la Guinée équatoriale marque au moins un but dans le match.

que la Guinée équatoriale marque au moins un but dans le match. Côte d’Ivoire ou nul et les deux équipes marquent. Cote à 2,86 sur Betclic, soit 34% de chances que ce scénario se réalise au coup de sifflet final.

que ce scénario se réalise au coup de sifflet final. Plus de 1,5 but dans le match. Cote à 1,35 sur Betclic, soit 74% de chances qu'il y ait plusieurs buts durant la partie.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Nos experts en paris sportifs en ligne vous proposent les meilleures pronostics pour Guinée équatoriale - Côte d’Ivoire en comparant les cotes des bookmakers et en vous donnant des conseils pour parier sur le match prévu lundi 22 janvier à 18 h.

Invaincue depuis le 23 septembre toutes compétitions confondues (12 matches), la Guinée équatoriale mène la vie dure à tout le monde dans le groupe A. Après avoir accroché le Nigéria lors du premier match, les Équato-guinéens se sont défaits de la Guinée-Bissau 4-2 lors du deuxième match. Leur permettant d’être en position de force avant d’affronter la Côte d’Ivoire. Les leaders du groupe A pourront compter sur Emilio Nsue, auteur d’un triplé contre la Guinée-Bissau, et qui reste sur sept buts en quinze matches de championnat cette saison.

Du côté de la Côte d’Ivoire, les joueurs de Jean-Louis Gasset sont beaucoup plus décevants pour une CAN se déroulant à domicile. Timides vainqueurs de la Guinée-Bissau, les Ivoiriens ont perdu contre le Nigéria 0-1, les faisant descendre à la 3e place du classement. Face à la Guinée équatoriale, les coéquipiers de Jean-Philippe Krasso n’auront pas d’autres choix que de s’imposer, pour espérer finir dans les deux premiers, et ne pas dépendre des autres troisièmes.

Les compos probables pour Guinée équatoriale Côte d'Ivoire

La composition probable de la Guinée équatoriale en 4-1-4-1 :

Owono - Akapo, Orozco Fernandez, Coco, Basilio Ndong - Bikoro - Salvador, Machin, Ganet, Miranda - Nsue.

La composition probable de la Côte d'Ivoire en 3-1-4-2 :

Fofana - Konan, Diomandé, N'Dicka - Fofana - Sangaré, Kouamé, Kessié, Aurier - Krasso, Boga.

Quelques chiffres à retenir

En cas de victoire, la Côte d'Ivoire est assurée de se qualifier pour la phase à élimination directe. Avec 4 points au compteur avant le match, et même en cas de défaite ce soir, la Guinée équatoriale pourrait finir parmi les meilleurs 3e et se qualifier pour les 8e de finale.

La Guinée équatoriale marque plus de 0,5 but. Cote à 2,18 sur Betclic

Pour ce dernier match de groupe, la Guinée équatoriale est en position de force. Même si cela risque d’être très compliqué face à la Côte d’Ivoire, les Équato-guinéens devraient avoir l’opportunité de trouver la faille par l’intermédiaire de Nsue, face à une défense ivoirienne que l’on a vu en difficulté contre le Nigéria.

Côte d’Ivoire ou nul et les deux équipes marquent. Cote à 2,86 sur Betclic

Si les deux premiers matches n’étaient pas forcément très aboutis pour les Ivoiriens, la qualité de leur effectif est bien supérieure à celle de la Guinée équatoriale. Notamment sur le plan offensif, où les Éléphants comptent Krasso et Boga notamment. L’occasion pour eux d’enfin trouver la faille dans le tournoi.

Plus de 1,5 but dans le match. Cote à 1,35 sur Betclic

Si la Guinée équatoriale n’est évidemment pas obligée d’enflammer la rencontre, compte tenu de son point d’avance sur son adversaire du jour, la Côte d’Ivoire, à domicile, sera bien obligée de s’imposer si elle veut avoir son destin entre les mains. Un match qui pourrait donc vite se décanter, et où les buts devraient être de la partie.

