Pronostic Grèce Angleterre - Ligue des Nations 14/11/2024 : Les Grecs ne perdent pas le match !

Grèce vs Angleterre

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Grèce Angleterre, comptant pour la 5e journée de la Ligue des Nations, ce jeudi soir.

Pronostic Grèce Angleterre : paris, contexte et compositions

Les meilleurs paris pour Grèce Angleterre

Double Chance : Victoire de la Grèce ou match nul avec une cote de @1,78 sur Unibet, correspondant à une probabilité de 56 % que les hôtes grecs évitent la défaite.

Vangelis Pavlidis buteur avec une cote de @4,60 sur Unibet, indiquant une probabilité de 21 % que l'attaquant de Benfica marque.

Les deux équipes marquent avec une cote de @1,83 sur Unibet, représentant une probabilité de 54 % pour que les deux équipes trouvent le chemin des filets.

La Grèce pourrait maintenir son invincibilité avec un match nul 2-2 contre l'Angleterre à Athènes.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Les enjeux sont élevés alors que la Grèce accueille l'Angleterre à Athènes pour un affrontement décisif en Ligue des Nations jeudi. Les pronostics Grèce vs Angleterre suggèrent un match âprement disputé avec les deux équipes désireuses de décrocher des points cruciaux.

Suite à leur victoire historique 2-1 à Wembley en octobre, la Grèce occupe la tête du Groupe B2 avec un bilan parfait de cinq victoires. Pendant ce temps, l’Angleterre, dirigée par le coach intérimaire Lee Carsley, a un besoin urgent de victoire pour rester en course pour la promotion, alors que des rumeurs circulent sur l’arrivée potentielle de Thomas Tuchel à Manchester United.

La Grèce est en excellente forme sous la direction d’Ivan Jovanovic, avec cinq victoires consécutives, dont quatre clean sheets en Ligue des Nations. Leur solidité défensive a été remarquable, n’ayant concédé qu’un seul but dans leur campagne de Ligue des Nations – celui de Jude Bellingham à Wembley.

La forme de l’Angleterre a été inégale malgré sa qualification pour la finale de l’Euro 2024. Ils n’ont remporté que sept de leurs 15 matchs toutes compétitions confondues cette année, avec seulement trois victoires en Ligue des Nations. Leur vulnérabilité défensive reste préoccupante, avec des buts concédés dans six de leurs huit derniers matchs.

Les effectifs probables pour Grèce Angleterre

La composition probable de la Grèce en 4-2-3-1 :

Vlachodimos ; Rota, Mavropanos, Koulierakis, Tsimikas ; Pelkas, Siopis ; T Chatzigiovannis, Bakasetas, Tzokis ; Pavlidis.

La composition probable de l’Angleterre en 4-2-3-1 :

Pickford ; Walker, Colwill, Guehi, Lewis ; Bellingham, Rice ; Saka, Palmer, Gordon ; Kane.

Les meilleurs paris à prendre pour Grèce Angleterre

Pronostic Grèce vs Angleterre 1 : Double Chance Victoire ou nul de la Grèce @1,78 sur Unibet

Le bilan parfait de la Grèce en Ligue des Nations et sa forme à domicile en font une proposition attrayante. Elle a remporté ses cinq matchs de Ligue des Nations cette saison et reste invaincue lors de ses cinq derniers matchs à domicile.

Son organisation défensive a été exceptionnelle, avec quatre clean sheets en cinq matchs de Ligue des Nations, ce qui laisse penser qu’ils ont la discipline tactique pour frustrer l’attaque anglaise.

La vulnérabilité de l'Angleterre découle de ses performances mitigées à l'extérieur, de ses faiblesses défensives et de la transition en cours entre les managers. L’alignement tactique utilisé à Wembley montrait une incertitude sous Carsley. Avec Tuchel en observation, la pression pourrait s’accentuer tant pour les joueurs que pour le staff intérimaire.

La Grèce pourrait tirer confiance de sa victoire à Wembley. Ayant déjà prouvé qu’elle pouvait rivaliser avec et battre l'Angleterre, la Grèce regorge de confiance. Son bilan récent de cinq victoires consécutives, dont quatre clean sheets, montre qu’elle est en pleine forme. L’avantage de jouer à domicile à Athènes, associé à leur maturité tactique sous Jovanovic, fait de la Grèce une menace sérieuse pour obtenir au moins un point dans ce match.

Pronostic Grèce vs Angleterre 2 : Vangelis Pavlidis buteur @4,60 sur Unibet

Dans les récentes rencontres de la Grèce, l’équipe a montré une menace offensive constante, marquant au moins deux buts dans ses quatre matchs de Ligue des Nations. Sa ligne d’attaque a été particulièrement efficace à domicile, avec l’attaquant principal Vangelis Pavlidis en tête de leurs efforts offensifs.

La confiance de l’équipe, renforcée par leur victoire à Wembley, pourrait se traduire par davantage d’opportunités offensives. L'attaquant de Benfica est probablement en pleine confiance, ayant marqué les deux buts de ce match.

Avec trois buts dans ses trois derniers matchs pour son club, il arrive dans cette rencontre en grande forme. Cet attaquant chevronné cherche à capitaliser sur l’incertitude de la défense anglaise, surtout avec le doute entourant la titularisation de Trent Alexander-Arnold.

Pronostic Grèce vs Angleterre 3 : Les deux équipes marquent @1,83 sur Unibet

Dans six de leurs huit derniers matchs, l’Angleterre et leurs adversaires ont trouvé le filet, illustrant la combinaison de force offensive et de fragilité défensive de l’équipe anglaise.

Malgré ses problèmes défensifs, elle possède toujours un talent offensif impressionnant avec des joueurs en forme comme Harry Kane, Jude Bellingham, Cole Palmer, et Bukayo Saka de retour. Ces options offensives devraient garantir qu'ils maintiennent leur capacité de marquer, même face à la solide défense grecque.

Bien que la défense de la Grèce soit solide, elle a montré qu’elle peut être percée par des adversaires de qualité, comme lors du match nul 2-2 avec la France. Cela laisse penser que l'attaque anglaise devrait être capable de marquer.

La propre puissance offensive de la Grèce ne peut pas être négligée, ayant inscrit au moins deux buts dans ses quatre matchs de Ligue des Nations cette année. Le réaménagement défensif imposé par les blessures dans l’équipe anglaise pourrait offrir des opportunités aux hôtes de continuer leur série de buts.

Les pronostics Grèce vs Angleterre suggèrent une rencontre à haut score, avec de fortes chances pour que les deux équipes marquent.

