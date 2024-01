Pronostic Getafe Real Madrid 01/02/2024 : Les Madrilènes vainqueur avec un but d'écart

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Getafe Real Madrid, match en retard de la 20e journée de Liga, ce jeudi à 21h

Pronostic Getafe Real Madrid : paris, contexte et compos

Les meilleurs paris pour Getafe Real Madrid

Real Madrid vainqueur – à 1,49 en pariant sur Betsson, soit 67 % de chances que les Merengues remportent la rencontre.

que les Merengues remportent la rencontre. Real Madrid gagne de 1 but exactement – à 3,00 en pariant sur Betsson, soit 33 % de chances de voir les Madrilènes s’imposer par la plus petite des marges.

de voir les Madrilènes s’imposer par la plus petite des marges. Vinícius Júnior buteur - à 2,51 en pariant sur Betsson, soit 39 % de chances de voir l’attaquant brésilien trouver le chemin des filets.

Toutes les cotes sont fournies par Betsson, exactes au moment de la publication et sujettes à modification.

Créez votre compte joueur sur Betsson pour jouez sur les meilleures cotes avec le code promo VERIF*** :

+

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Match en retard de la 20e journée de Liga : Getafe accueille le Real Madrid au Coliseum pour ce derby madrilène qui pourrait permettre aux Merengues de reprendre les rênes du championnat, et aux hommes de José Bordalás de prendre de l’air sur la deuxième partie de tableau et se rapprocher des places européennes.

Comme à son habitude, le Real Madrid joue les premières places cette saison. En cas de victoire, ils pourraient dépasser le leader surprise de cette Liga, Girona. Avec 54 points, les Merengues ont remporté 17 victoires cette saison, pour 3 nuls et une seule défaite, le tout avec 45 buts inscrits pour 14 encaissés. À l’extérieur, ils présentent une moyenne de 2,36 points par match, et ont remporté leurs 5 dernières rencontres en championnat. Un véritable rouleau compresseur.

Après un beau retour en Liga en 2017 et des saisons terminées dans la première partie de tableau, Getafe a connu des années compliquées, conclues à la 15e place lors des trois dernières éditions. Cette année, les joueurs de José Bordalás sont 10es à 7 points de la 6e place, avec un bilan de 7 victoires, 8 nuls et 6 défaites, pour un total de 28 buts inscrits et 28 encaissés. Beaucoup plus efficaces à domicile, les coéquipiers de Borja Mayoral restent sur 2 victoires, 2 défaites et 1 nul lors des 5 dernières rencontres de Liga.

Les compos probables pour Getafe Real Madrid

La composition probable de Getafe en 4-4-2 :

Soria - Iglesias, Djené, Álvarez, Rico - Greenwood, Maksimovic, Milla, Aleña - Ünal, Mayoral

La composition probable du Real Madrid en 4-3-1-2 :

Lunin - Carvajal, Fernandez, Rudiger, Garcia – Kroos, Camavinga, Valverde - Bellingham – Vinícius, Rodrigo

Getafe vs Real Madrid Pari 1 : Real Madrid vainqueur @ 1,49 avec Betsson

Défaits une seule fois cette saison face à l’Atlético Madrid, le Real Madrid reste sur une série de 15 matches sans défaites, avec seulement 3 nuls lors de celle-ci. Face à Getafe, ils ont gagné 25 des 29 dernières confrontations. À l’inverse, Getafe n’a remporté que 7 victoires cette saison, 6 d’entre elles étant cependant à domicile. Jeudi soir, il faudra élever son niveau de jeu pour espérer faire tomber des Merengues qui semblent un niveau au-dessus.

Getafe vs Real Madrid Pari 2 : Real Madrid gagne de 1 but exactement @ 3,00 avec Betsson

Malgré une attaque particulièrement efficace cette saison, le Real Madrid s’est fait une spécialité de s’imposer par un but d’écart. Cela a été le cas lors des 4 dernières rencontres de Liga des joueurs de Carlo Ancelotti, et à 8 reprises cette saison. Du côté de Getafe, ce sont également 8 rencontres en Liga qui se sont terminées par un seul but d’écart entre les deux formations. Enfin, lors des 5 derniers derbys madrilènes entre les deux équipes, la rencontre s’est terminée à 4 reprises avec la plus petite des marges.

Getafe vs Real Madrid Pari 3 : Vinícius Júnior buteur @ 2,51 avec Betsson

Blessé fin novembre et absent durant tout le mois de décembre, l’attaquant brésilien a retrouvé des couleurs avec son club. Avec un triplé contre le FC Barcelone en finale de la Supercoupe, et deux buts lors des deux dernières rencontres de championnat, Vinícius pourrait être l’élément décisif de cette rencontre. Avec un total de 6 buts et 1 passe décisive en 13 rencontres de Liga, il pourrait profiter de la confiance de son entraîneur pour mener les siens vers 3 points importants.

Les meilleures cotes sur les meilleurs sites de paris sportifs avec notre comparatif détaillé !