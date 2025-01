Pronostic Getafe Barcelone - Liga 18/01/2025 : Getafe gagne ou match nul !

Getafe vs FC Barcelone

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Getafe Barcelone, pour la 20e journée de Liga, ce samedi à 21h.

Pronostic Getafe Barcelone : paris, contexte et compositions

Les meilleurs paris pour Getafe Barcelone

Les deux équipes marquent ⭐ avec une cote de 1,84 sur Unibet, ce qui équivaut à une probabilité de 54 % que les deux équipes trouvent le chemin des filets.

que les deux équipes trouvent le chemin des filets. Plus de 2,5 buts dans le match ⭐ avec une cote de 1,74 sur Unibet, indiquant une probabilité de 57 % qu'au moins trois buts soient inscrits.

qu'au moins trois buts soient inscrits. Getafe ou nul et moins de 3,5 buts dans le match ⭐ avec une cote de 3,47 sur Unibet, représentant une probabilité de 29 % que les hôtes ne perdent pas le match, avec moins de quatre buts inscrits.

Barcelone devrait s’imposer face à Getafe sur un score de 2-1.

Les cotes sont fournies par Unibet au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

+

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Dans un affrontement marqué par des styles et des dynamiques contrastés, Getafe accueillera Barcelone au stade Coliseum ce samedi.

Portée par une victoire éclatante contre le Real Madrid pour décrocher la Supercoupe d'Espagne, l'équipe d'Hansi Flick arrive avec un prestige certain, mais aussi de nombreuses incertitudes.

Les hôtes ont remporté une victoire 2-1 contre Las Palmas le week-end dernier et ont récolté six points sur neuf possibles à domicile depuis fin novembre. Une victoire est cruciale pour les deux équipes à ce stade de la saison. Bien que favoris, la récente forme des Blaugrana et les résultats des confrontations directes suggèrent qu'une surprise pourrait se profiler.

Les effectifs probables pour Getafe Barcelone

La composition probable de Getafe en 4-4-2 :

Gardien : Soria

Défenseurs : Iglesias, Duarte, Alderete, Rico

Milieux : Aleña, Milla, Arambarri, Coba

Attaquants : Uche, Mayoral

La composition probable de Barcelone en 4-2-3-1 :

Gardien : Peña

Défenseurs : Koundé, Cubarsi, Araujo, Balde

Milieux : Casado, Pedri

Offensifs : Yamal, Gavi, Raphinha

Avant-centre : Lewandowski

Les meilleurs paris à prendre pour Getafe Barça

Pronostic Getafe vs Barcelone 1 : Les deux équipes marquent @ 1,84 sur Unibet

Bien que leur triomphe contre le Real Madrid, marqué par une impressionnante victoire 5-2, souligne le talent offensif du Barça, leurs performances récentes en championnat laissent à désirer.

Les hommes de Flick n’ont récolté que cinq points en sept rencontres de Liga, ce qui reflète une baisse de forme inquiétante et les relègue à la troisième place du classement. Les défis du manager allemand sont aggravés par l’absence du défenseur xpérimenté Iñigo Martínez, blessé.

Historiquement, le Barça peine à obtenir des résultats au Coliseum. Lors de leurs quatre dernières visites à Getafe, les Catalans n’ont remporté aucun match et, surtout, n’ont inscrit aucun but. Ce schéma pourrait s’avérer un obstacle psychologique alors qu’ils tentent de briser cette série pour rester dans la course au titre.

Dans ce contexte, miser sur "Les deux équipes marquent - Oui", un scénario qui s’est produit dans six des neuf derniers matchs du Barça, semble être une option judicieuse parmi nos pronostics Getafe vs Barcelone.

Pronostic Getafe vs Barcelone 2 : Plus de 2,5 buts dans le match @ 1,74 sur Unibet

Le risque de subir un contrecoup après la Supercoupe et l’enchaînement des matchs est bien réel, en particulier avec deux matchs de Copa del Rey disputés ce mois-ci.

Depuis que la Supercoupe d’Espagne est organisée en Arabie Saoudite (2020), Barcelone a souvent eu du mal à retrouver le rythme lors de ses premiers matchs au retour du Moyen-Orient. Les Blaugrana n’ont réussi que trois victoires avec plus d’un but d’écart en sept rencontres après la Supercoupe.

La saison dernière, Barcelone avait remporté ses deux matchs suivants après la Supercoupe, mais ils avaient encaissé un but contre l’Unionistas de Salamanca, une équipe de troisième division, et avaient eu besoin de deux buts tardifs pour s’imposer 4-2 contre le Betis.

En 2022, le Barça avait perdu face à l’Athletic Bilbao en Copa del Rey avant de décrocher une courte victoire 1-0 contre Alavés. De manière similaire, en 2020, ils avaient péniblement battu Grenade 1-0 à l’extérieur, et en janvier 2023, ils avaient répété cet exploit avec un autre 1-0 contre Getafe à domicile.

Pronostic Getafe vs Barcelone 3 : Getafe ou nul et moins de 3,5 buts dans le match @ 3,47 sur Unibet

Depuis leur promotion en Liga à la fin de la saison 2016/17, Getafe a régulièrement surpassé les attentes. Cependant, cette saison, l'équipe de Pepe Bordalás fait face à un défi de taille : son incapacité à marquer des buts.

À égalité avec Valladolid, Getafe est dernier au classement des attaques, avec une moyenne de 0,68 but par match. Malgré cette faiblesse, leur résilience défensive fait souvent la différence.

Getafe a conservé cinq clean sheets, tous obtenus à domicile. Cependant, ces performances ont récemment été limitées à des équipes luttant contre la relégation (Espanyol, Valladolid et Alavés).

Sous Bordalás, Getafe est considérée comme l’équipe la plus "directe" des cinq grands championnats européens. Leurs matchs sont marqués par de nombreuses fautes, ce qui perturbe souvent le rythme du jeu.

Bien que notre modèle interne attribue une probabilité de victoire de 63,8 % à Barcelone, l'approche robuste de Getafe pourrait rendre la rencontre disputée. Ainsi, miser sur les hôtes pour maintenir leur solide record contre les Catalans est le choix le plus risqué, mais aussi le plus rentable, parmi nos pronostics Getafe vs Barcelone.

