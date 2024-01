Pronostic Gambie Cameroun 23/01/2024 : Le Cameroun gagne de plus d'1,5 buts et Nkoudou buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Gambie Cameroun, comptant pour le groupe C de la CAN 2024, ce mardi à 18h

Les meilleur paris pour Gambie - Cameroun

Cameroun gagne de plus d'1,5 buts à 2,00 sur Betclic, soit 50% de chances que le Cameroun signe une victoire nette.

que le Cameroun signe une victoire nette. Mi-temps / fin de match : Cameroun / Cameroun à 2,28 sur Betclic, soit 43% de chances que les Lions Indomptables dominent totalement le match.

que les Lions Indomptables dominent totalement le match. Georges-Kevin Nkoudou buteur à 3,43 sur Betclic, soit 29% de chances l'ancien attaquant marseillais marque.

Les cotes sont fournies par Betclic au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Dernière journée du groupe C entre la Gambie (4eme) et le Cameroun (3eme), entre une équipe déjà éliminée, et une autre au bord du précipice. Nos experts football voient une victoire du Cameroun (1,62) qui se donnera une chance de voir les huitièmes de finale.

La CAN entre déjà dans la troisième et dernière journée de sa phase de poule, avant d’attaquer les huitièmes de finale. Battue 3-0 par le Sénégal en ouverture, puis 1-0 par la Guinée, la Gambie est l’une des trois équipes déjà éliminées de cette CAN, avec la Mauritanie et la Guinée-Bissau, et la seule équipe à ne pas avoir inscrit le moindre but.

Le Cameroun déçoit pour l’instant, après son match nul en ouverture contre la Guinée (1-1), malgré 13 tirs contre 6, et une deuxième période disputée intégralement à 11 contre 10. Les Lions indomptables ont ensuite été mis à terre par le tenant du titre senegalaias (3-1), et sont dos au mur avant ce dernier match. La victoire est obligatoire face au petit poucet du groupe.

Les compos probables pour Gambie Cameroun

La composition probable de la Gambie en 4-2-3-1 :

Gaye - Janko, Gomez, Colley, Mendy - Sonko Sundberg, Darbone - Colley, Jollow, Fadera - Barrow.

La composition probable du Cameroun en 4-3-3 :

Onana - Tolo, Wooh, Castelleto, Tchato Mbiayi - Zambo Anguissa, Kemen, Neyou - Nkoudou, Magri, Moumi Ngamaleu.

Quelques chiffres à retenir

Le Cameroun a remporté les 3 derniers matchs entre les deux sélections. La Gambie ne comptabilise que 2 tirs cadrés en deux matchs depuis le début de la CAN.

Pari 1. Cameroun gagne de plus d'1,5 buts à 2,00 avec Betclic

Avec aucun but marqué (seule équipe de la compétition dans ce cas), la Gambie a de faibles chances de marquer contre le Cameroun dans cette troisième rencontre du groupe C. Le Cameroun n’a pas encore gagné le moindre match, mais a connu un énorme temps fort dans sa défaite contre le Sénégal (1-3). Menés 2-0, les Lions indomptables étaient revenus à 1-2 à la 83eme par le défenseur nantais Jean-Charles Castelletto, et s'étaient créé une série d’occasions jusqu’au bout du match, avant de finalement concéder le coup de grâce par Sadio Mané à la 90+5eme minute. On les voit trouver la solution et même prendre le large au tableau d’affichage contre la Gambie, pour se donner une chance de voir les 8emes de finale.

Pari 2. Mi-temps / fin de match : Cameroun / Cameroun à 2,28 avec Betclic

Si le Cameroun s’impose par un but ou plus, on les voit prendre l’avantage dès la première période, et conserver voire aggraver le score jusqu’au bout. Bien sûr les Lions indomptables sont capables de se prendre les pieds dans le tapis et d’avoir les mêmes problèmes d'efficacité offensive que contre le Sénégal. Mais s’ils viennent à corriger leurs problèmes pour ce dernier match, on les voit reussir à dérouler contre la Gambie.

Pari 3. Georges-Kevin Nkoudou buteur à 3,43 avec Betclic

L’ancien Marseillais a été à l'origine ou à la conclusion (sans succès) de beaucoup d’occasions camerounaises contre le Sénégal. L’ailier gauche des Lions indomptables a manqué d’adresse à la finition mais a été précis dans ses centres et était un protagoniste important sur les offensives a souvent manqué le chemin des filets d’un rien. S’il continue à se montrer autant contre la Gambie, on le voit avoir plus de réussite.

