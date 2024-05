Pronostic Fulham Manchester City - Premier League - 11/05/2024 : Les Citizens vainqueurs et Foden buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Fulham Manchester City, comptant pour la 37e journée de Premier League.

Pronostic Fulham Manchester City : paris, contexte et compos

Notre expert en paris sportifs vous présente ses pronostics pour le match Fulham Manchester City en Premier League le 11 mai prochain.

Les meilleurs paris pour Fulham FC Manchester City

Victoire de Manchester City ⭐ avec une cote de 1.23 sur Betsson, soit une probabilité de 81 % que l'équipe de Pep Guardiola gagne.

que l'équipe de Pep Guardiola gagne. Les deux équipes marquent ⭐ avec une cote de 1.76 sur Betsson, donnant une probabilité de 57 % que les deux clubs trouvent le chemin des filets.

que les deux clubs trouvent le chemin des filets. Phil Foden buteur ⭐ avec une cote de 2.10 sur Betsson, soit une probabilité de 48 % que le milieu de terrain marque.

Les cotes sont fournies par Betsson au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Un résultat surprenant pour Fulham donnerait l'avantage à Arsenal dans la course au titre, mais les hommes de Marco Silva n'ont plus grand-chose à jouer dans les matchs restants.

Fulham est 13e de Premier League avant ce week-end. Ils seront ravis de la façon dont les choses se sont déroulées cette saison. Les Cottagers n'ont jamais été impliqués dans la lutte pour le maintien et se préparent à une troisième saison consécutive dans l'élite anglaise. Les hommes de Marco Silva ont fait match nul 0-0 avec Brentford le week-end dernier. Ils n'ont enregistré qu'une victoire lors de leurs sept derniers matchs et la saison semble se terminer sans beaucoup d'excitation pour Fulham.

Les dernières semaines de la saison de Manchester City seront tout sauf calmes. Ils ont réservé leur place en finale de la FA Cup et peuvent remporter le titre. Les Citizens cherchent à devenir la première équipe à gagner le championnat quatre saisons de suite. City a écrasé les Wolves lors de leur dernier match. Ils ont rendu les choses faciles depuis le match nul avec Arsenal fin mars. L'équipe de Pep a été malheureuse d'être éliminée de la Ligue des Champions et sera difficile à arrêter sur le plan national.

Les compos probables pour Fulham FC Manchester City

La composition probable de Fulham :

Leno ; Castagne, Dip, Bassey, Robinson ; Palhinha, Lukic, Decardova-Reid ; Willian, Traore, Muniz.

La composition probable de Manchester City :

Ederson ; Walker, Akanji, Ake, Gvardiol ; Rodri, Kovacic, De Bruyne ; Silva, Foden, Haaland.

Pari 1 : Victoire pour Manchester City @ 1.23 avec Betsson

La pression est sur Manchester City. Ils sont les favoris pour remporter le titre, mais sont derrière Arsenal, ayant joué un match de moins. L'équipe de Pep est susceptible de devoir gagner ses trois derniers matchs pour remporter la Premier League, mais ils ont tendance à briller en fin de saison. City a remporté ses six derniers matchs de championnat et est invaincu lors de ses 20 derniers. Ils ont également un record incroyable contre Fulham. Manchester City a remporté les 15 derniers duels entre les deux équipes. Les hommes de Marco Silva ont perdu 5-1 lorsqu'ils ont voyagé à l'Etihad plus tôt cette saison.

Pari 2 : Les deux équipes marquent @ 1.76 avec Betsson

Ensuite, nous parions que les deux équipes marqueront lors du match. Fulham est largement l'outsider, mais a montré une bonne forme de buteur à Craven Cottage depuis le début de février. Les statistiques montrent qu'ils ont marqué en moyenne 1.71 buts lors de leurs sept matchs à domicile pendant cette période. Les hommes de Silva ont marqué lors de leurs quatre dernières rencontres avec Manchester City. City a dominé Wolves le week-end dernier, mais l'équipe de Gary O'Neil a tout de même réussi à marquer malgré un seul tir cadré. L'équipe de Guardiola a concédé lors de quatre de ses six derniers matchs en Premier League.

Pari 3 : Phil Foden buteur @ 2.10 avec Betsson

Phil Foden a été le joueur le plus remarquable de Manchester City cette saison. Le jeune international anglais possède déjà une riche expérience. Il a tout gagné au niveau des clubs, mais il a passé à la vitesse supérieure lors de cette campagne. Il figure parmi les sept premiers pour le Ballon d'Or et nous parions sur lui pour marquer ici. Foden a inscrit 16 buts en 32 matches de Premier League cette saison. Son total de 2597 minutes jouées signifie qu'il marque en moyenne 0.55 buts par 90 minutes jouées. Le xG non-pénal de Phil de 0.35 par 90 le place dans le 88e percentile par rapport à tous les milieux de terrain offensifs et ailiers des cinq meilleures ligues européennes. Il a marqué cinq buts lors de ses trois derniers débuts en Premier League.

