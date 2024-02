Pronostic Fribourg Bayern Munich 01/03/2024 : Les Bavarois vainqueurs et plus de 3,5 buts dans le match

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Fribourg Bayern Munich, comptant pour la 23e journée de Bundesliga, ce vendredi.

Pronostic Fribourg Bayern Munich : paris, contexte et compos

Les meilleurs paris pour Fribourg Bayern Munich

Bayern Munich vainqueur – ⭐ à 1,43 en pariant sur Betsson, soit 70 % de chances de voir les Munichois s’imposer.

de voir les Munichois s’imposer. Plus de 3,5 buts – ⭐ à 2,09 en pariant sur Betsson, soit 48 % de chances de voir beaucoup de buts à l’Europa-Park Stadion.

de voir beaucoup de buts à l’Europa-Park Stadion. Harry Kane buteur - ⭐ à 1,62 en pariant sur Betsson, soit 62 % de chances de voir l’attaquant anglais trouver le chemin des filets.

Les cotes sont fournies par Betsson au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Coup d’envoi de la 24e journée de Bundesliga, avec la rencontre entre Fribourg et le Bayern Munich. C’est l’entrée dans la dernière ligne droite du championnat, avec seulement 10 rencontres restantes, et un match entre deux équipes qui ont besoin de reprendre leurs marches en avant, pour conclure la saison de la meilleure des manières.

Fribourg connaît un coup d’arrêt en championnat. Les hommes de Christian Streich, 9es en Bundesliga, restent sur 4 défaites pour 1 nul lors des 5 dernières rencontres, pour un bilan de 8 victoires, 5 nuls et 10 défaites, pour 30 buts inscrits et 42 encaissés. Ils pourraient cependant s’inspirer de leur belle étoile européenne, où ils ont réussi à obtenir leur qualification en Ligue Europa après avoir été menés 2-0 face à Lens. Face à un Bayern qui a montré des défaillances lors des dernières rencontres, ils espéreront s’imposer pour se rapprocher de la première place européenne sur laquelle ils ont seulement 5 points de retard.

Le Bayern Munich a vécu un mois de février difficile. À deux points d’un leader toujours invaincu à la date du 2 février, les hommes de Thomas Tuchel, qui a annoncé son départ en fin de saison, comptent désormais 8 points de retard sur la première place, après s’être inclinés face au Bayer Leverkusen et à Bochum. Ils ont remporté 17 victoires cette saison, pour 2 nuls et 4 défaites, et ont inscrit 63 buts pour 26 encaissés. Surtout, ils se sont inclinés à 2 reprises lors des 3 dernières rencontres, mais leur sursaut d’orgueil face au RB Leipzig avec le but de la victoire en fin de rencontre pourrait les relancer sur une dynamique positive.

Les compos probables pour Fribourg Bayern Munich

La composition probable de Fribourg en 4-2-2-2 :

Atubolu - Ginter, Hofler, Gulde, Gunter - Eggestein, Rohl - Doan, Grifo - Holer, Gregoritsch.

La composition probable du Bayern Munich en 4-2-3-1 :

Neuer - Kimmich, Upamecano, Dier, Guerreiro – Pavlovic, Goretzka - Sané, Muller, Musiala - Kane.

Fribourg vs Bayern Munich Pari 1 : Bayern Munich vainqueur @ 1,43 avec Betsson

Le Bayern a remporté 17 des 23 rencontres disputées cette saison en championnat, à l’inverse d’une équipe de Fribourg qui s’est déjà inclinée à 10 reprises, et qui reste sur 4 défaites en 5 rencontres. Surtout, les Munichois ont remporté 4 des 6 dernières confrontations entre les deux équipes à l’Europa-Park, et sont invaincus lors de 36 de leurs 38 derniers matches contre Fribourg toutes compétitions confondues. L’annonce du départ de Thomas Tuchel devrait libérer les coéquipiers de Leroy Sané qui doivent désormais regarder derrière eux, plutôt que vers un titre qui semble promis à un Bayer Leverkusen imprenable cette saison.

Fribourg vs Bayern Munich Pari 2 : Plus de 3,5 buts @ 2,09 avec Betsson

3 des 5 dernières rencontres du Bayern Munich en Bundesliga ont vu plus de 3,5 buts inscrits au cours des 90 minutes. Même constat du côté de Fribourg, avec 5 rencontres sur les 8 dernières présentant cette caractéristique. Surtout, il y a eu plus de 2,5 buts inscrits lors de 24 des 27 dernières rencontres de championnat des Munichois, et ces derniers ont marqué au moins 2 buts lors de 19 des 24 derniers matches disputés. Avec une défense parfois friable (3 buts encaissés lors des 2 derniers matches en Bundesliga pour le Bayern, 5 pour Fribourg), il faut s’attendre à voir des buts vendredi soir.

Fribourg vs Bayern Munich Pari 3 : Harry Kane buteur @ 1,62 avec Betsson

Qui d’autre que l’attaquant anglais pour mener les siens vers la victoire à l’Europa-Park Stadion ? Harry Kane marche sur l’eau cette saison : il a inscrit 27 buts en 23 rencontres de championnat, 31 en autant de matches toutes compétitions confondues, et reste sur 3 buts lors des deux dernières rencontres en Bundesliga, avec un doublé pour obtenir les 3 points face au RB Leipzig lors de la 23e journée. Vendredi soir, il pourrait profiter des carences défensives de Fribourg (42 buts encaissés, 17 à domicile) pour aller tromper Noah Atubolu.

