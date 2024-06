Pronostic France Luxembourg - Match préparatif Euro O5/06/2024 : Les Bleus l'emportent en remontant un handicap de 3 buts

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour France Luxembourg, match préparatif pour l'Euro 2024, ce mercredi à 21h.

Pronostic France Luxembourg : paris, contexte et compos

Les meilleurs pronostics pour France Luxembourg

Victoire de la France ⭐ avec une cote de 1,01 sur Vbet, c'est-à-dire une chance de 99% que l'équipe de Didier Deschamps gagne.

La France avec un handicap de -3 ⭐ avec une cote de 1,90 sur Vbet, c'est-à-dire une chance de 53% que les favoris gagnent par au moins quatre buts d'écart.

Kylian Mbappé premier buteur ⭐ avec une cote de 3,00 sur Vbet, donnant une chance de 33% que l'attaquant ouvre le score.

Les cotes sont fournies par Vbet au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

C'est le premier des matchs de préparation de la France avant le grand coup d'envoi de l'Euro. Le Luxembourg et le Canada sont des adversaires largement inférieurs, donc ils ne voudront pas trop se fatiguer en chemin vers la victoire. La France a connu quelques difficultés dans certains de ses matchs récents. Ils ont perdu deux matchs contre l'Allemagne et fait match nul avec la Grèce lors de leurs sept derniers matchs. L'équipe de Deschamps affronte rarement une équipe qu'elle considère comme son égale en dehors des grands tournois, mais elle ne déçoit généralement pas quand les projecteurs sont braqués sur elle.

Les Bleus ont été battus de justesse aux tirs au but en finale de la Coupe du Monde 2022. L'équipe était si proche de remporter deux Coupes du Monde consécutives, après le triplé de Kylian Mbappé. Seuls le Brésil et l'Italie ont accompli cet exploit. Cependant, dans cette ère dorée pour le football français, ils n'ont pas remporté le Championnat d'Europe depuis 2000. Deschamps espère que son équipe mettra fin à cette attente cet été.

Le Luxembourg a terminé derrière la Slovaquie et le Portugal dans son groupe de qualification. Ils ont récolté un total de 17 points. Les outsiders ont eu une autre chance de se qualifier pour l'Euro 2024 grâce à leur performance en Ligue des Nations. Mais le Luxembourg a été battu par la Géorgie lors des barrages et ne sera donc pas en Allemagne. Le Luxembourg n'a battu la France qu'une seule fois en 18 confrontations. La première de ces rencontres remonte à plus de 110 ans. On ne s'attend pas à ce qu'ils réalisent un exploit lorsque les deux équipes s'affronteront mercredi soir.

Les compos probables pour France Luxembourg

La composition probable de la France :

Maignan ; Theo, Konaté, Upamecano, Clauss ; Camavinga, Rabiot, Fofana ; Mbappé, Kolo Muani, Dembélé.

La composition probable du Luxembourg :

Moris ; Bohnert, Jans, Gerson, Coratz ; Barreiro, Martins Pereira, Olesen, Sinani, Thill ; Rodrigues.

France vs Luxembourg Pronostic 1 : Victoire de la France @ 1,01 avec Vbet

Il n'y a qu'une seule équipe à soutenir sur le marché 1x2. Il est inconcevable que la France soit arrêtée dans ce match. L'équipe de Deschamps devrait enregistrer une victoire complète alors que les joueurs se battent pour leur place de titulaire avant l'Euro 2024. Les Bleus ont battu le Chili 3-2 lors de leur dernier match, mais celui-ci devrait être plus confortable étant donné la cote si courte de l'équipe. Le Luxembourg ne sera pas aux Championnats d'Europe en Allemagne. Ils ont gagné trois de leurs quatre derniers matchs, mais affronter des équipes comme le Kazakhstan, le Liechtenstein et la Bosnie est une proposition complètement différente par rapport à cette équipe française étoilée.

France vs Luxembourg Pronostic 2 : La France avec un handicap de -3 @ 1,90 avec Vbet

Le deuxième de nos pronostics pour France vs Luxembourg est que la France gagne le match par quatre buts ou plus. Les Bleus ont une attaque formidable menée par Kylian Mbappé, bientôt joueur du Real Madrid. Ils ont montré leur côté impitoyable avec une victoire 14-0 contre Gibraltar en novembre, donc le handicap de -3 semble plus que faisable ici. Le Luxembourg a été battu 9-0 par le Portugal lors des qualifications pour le Championnat d'Europe. Ils ont permis à l'équipe de Roberto Martinez d'avoir 22 tirs et sept grandes occasions dans ce match. Le Luxembourg concède en moyenne quatre buts par match lors de ses 10 derniers matchs où ils sont cotés à 16,00 ou plus. La plupart des bookmakers les ont à 47,00 ou plus pour battre la France.

France vs Luxembourg Pronostic 3 : Kylian Mbappé premier buteur @ 3,00 avec Vbet

Kylian Mbappé est sans aucun doute l'homme clé pour la France. Son transfert au Real Madrid vient d'être d'officialisé, mais son objectif, en attendant, sera de mener son pays à la gloire. L'attaquant a marqué 12 buts en 14 matchs de Coupe du Monde, mais il n'a pas réussi à marquer lors du dernier Euro. Il cherchera à remédier à cela cet été. Mbappé n'a montré aucune pitié lors de la victoire 14-0 contre Gibraltar à la fin de l'année dernière. Il a marqué un triplé et affronte un autre petit pays mercredi. Kylian a en moyenne 0,94 but non-penalty par 90 minutes jouées pour le PSG la saison dernière. Il devrait avoir de nombreuses occasions dans ce match.

