Pronostic France Israël - Ligue des Nations 14/11/2024 : Les Bleus gagnent et Barcola marque !

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour France Israël, comptant pour la 5e journée de la Ligue des Nations, ce jeudi à 20h45.

Pronostic France Israël : paris, contexte et compositions

Les meilleurs paris pour France Israël

Victoire de la France et plus de 3,5 buts dans le match ⭐ avec une cote de @1,81 sur Unibet, correspondant à une probabilité de 50 % pour une victoire française.

pour une victoire française. Bradley Barcola buteur ⭐ avec une cote de @2,40 sur Unibet, indiquant une probabilité de 41 % que l’attaquant français marque.

que l’attaquant français marque. Les deux équipes marquent ⭐ avec une cote de @2,08 sur Unibet, représentant une probabilité de 44 % que les deux équipes trouvent le chemin des filets.

On s'attend à une victoire de la France contre Israël avec un score de 4-1.

Les cotes sont fournies par Unibet au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

La France accueille Israël à l'Allianz Riviera à Nice pour leur affrontement dans le Groupe A de la Ligue des Nations. Les discussions d'avant-match se sont concentrées sur la décision de Didier Deschamps d'exclure Kylian Mbappé de l'équipe.

Ce match met en lumière un écart important de niveau entre une des puissances du football mondial et une équipe peinant à rivaliser au plus haut niveau. La France cherche à consolider sa position en tête du groupe, tandis qu'Israël lutte pour éviter la relégation.

La France a montré une belle forme dans ses récentes rencontres, notamment avec deux victoires contre la Belgique. La campagne d’Israël s’avère difficile, avec quatre défaites consécutives en Ligue des Nations. Bien qu'ils aient réussi à marquer à chaque match, leur faiblesse défensive a été exploitée à de nombreuses reprises, avec 13 buts encaissés lors de ces rencontres.

Les effectifs probables pour France Israël

La composition probable de la France en 4-3-3 :

Maignan ; Koundé, Saliba, Konaté, Digne ; Camavinga, Koné, Guendouzi ; Dembélé, Kolo Muani, Barcola.

La composition probable d’Israël en 3-4-2-1 :

Glazer ; Feingold, Nachmias, Baltaxa ; Abada, Abu Fani, Kanichowsky, Haziza ; Peretz, Gloukh ; Madmon.

Les meilleurs paris à prendre pour France Israël

Pronostic France vs Israël 1 : Victoire de la France et plus de 3,5 buts dans le match @1,81 sur Unibet

Plusieurs éléments soutiennent ce choix dans notre analyse de France vs Israël. La récente victoire 4-1 de la France lors de leur précédente rencontre montre bien leur capacité à marquer plusieurs buts contre la défense israélienne. Israël a concédé sept buts en deux matchs à l’extérieur dans cette compétition, soulignant leur faiblesse défensive particulièrement évidente en déplacement.

La puissance offensive de la France, combinée aux difficultés défensives d’Israël, rend ce pronostic attractif. La France a marqué plusieurs buts dans trois de ses quatre matchs de Ligue des Nations, tandis qu’Israël a encaissé au moins trois buts dans trois de ses quatre rencontres.

Les résultats d’Israël à l’extérieur dans cette compétition (défaites 4-1, 3-1) suggèrent leur difficulté à contenir des adversaires de qualité, particulièrement en déplacement. La solidité de la France à domicile et la nécessité de maintenir la pression dans le groupe devraient mener à une offensive agressive.

Pronostic France vs Israël 2 : Bradley Barcola buteur @2,40 sur Unibet

Après avoir marqué deux fois ce week-end et conservé sa place en tant que meilleur buteur de Ligue 1 avec 10 buts en 11 matchs, Bradley Barcola est en grande forme. Son efficacité devant le but le place devant des stars comme Mason Greenwood de Marseille et Jonathan David, témoignant de son ascension parmi les attaquants les plus redoutables de France.

Son dernier match contre Israël, où il a inscrit le quatrième but de la France, montre qu’il peut transposer sa forme en club sur la scène internationale. Avec ce genre de momentum et de confiance, couplé aux difficultés défensives d’Israël (13 buts encaissés en 4 matchs), le Parisien représente une excellente option dans les paris buteurs.

C’est le moment idéal pour miser sur un but de Barcola. Il est en confiance après son doublé du week-end, il a déjà prouvé qu’il pouvait marquer contre cette défense israélienne et joue avec la liberté et le flair d'un joueur qui aura probablement plusieurs occasions dans ce match à sens unique.

Pronostic France vs Israël 3 : Les deux équipes marquent @2,08 sur Unibet

Les deux équipes ont marqué dans trois des quatre matchs de Ligue des Nations de la France, qui n’a gardé qu'une seule feuille blanche. Plus significativement, Israël a réussi à marquer dans ses quatre matchs malgré des adversaires de niveau supérieur.

La capacité d’Israël à marquer, même dans la défaite, montre qu’ils peuvent constituer une menace offensive dans cette rencontre. Nos pronostics pour France vs Israël suggèrent qu’ils pourraient encore trouver le filet. Ils ont marqué contre la Belgique et l’Italie en déplacement, ce qui laisse penser qu’ils peuvent créer des occasions même contre des défenses de haut niveau.

La tendance de la France à concéder (cinq buts en quatre matchs) soutient également ce pari. Leur stratégie offensive laisse parfois des espaces exploitables, comme l’ont montré les buts concédés face à des adversaires plus ou moins forts dans cette compétition.

