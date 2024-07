Pronostic France Guinée - Tournoi Football Masculin 24/07/2024 : La France gagne avec un handicap de -1

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour France Guinée, 2e match du tournoi pour les Bleus, ce samedi à 21h.

Pronostic France Guinée : paris, contexte et compositions

Les meilleurs paris pour France Guinée

France gagne avec handicap -1 ⭐ avec des cotes de @1.62 sur Vbet, équivalant à une probabilité de 62% que l'équipe à domicile gagne par au moins deux buts d'écart.

que l'équipe à domicile gagne par au moins deux buts d'écart. Michael Olise buteur ⭐ avec des cotes de @2.50 sur Vbet, indiquant une probabilité de 40% pour que le milieu de terrain marque.

pour que le milieu de terrain marque. Les deux équipes ne marquent pas ⭐ avec des cotes de @1.55 sur Vbet, représentant une probabilité de 65% qu'une équipe garde sa cage inviolée.

Les cotes sont fournies par Vbet au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

La France joue sur son propre terrain et reste à l'avant-garde du football mondial. Ils affrontent la Guinée dans leur deuxième match de la phase de groupes.

Les Français ont perdu en demi-finales de l'Euro 2024, mais c'est une équipe très différente qui prendra le terrain ici. L'équipe a joué trois matchs de préparation depuis début juillet et n'a pas encore connu la défaite.

La pression est sur les Bleus pour les matchs à domicile, mais ils ont historiquement mal performé à ce stade. Les jeux de 2020 à Tokyo étaient la première fois que la France se qualifiait pour les Jeux Olympiques, mais ils ont perdu contre le Mexique et le Japon. Néanmoins, il y a de l'espoir qu'ils puissent performer à un niveau requis et exciter le public à domicile ici.

La Guinée devrait avoir du mal dans le Groupe A, mais elle espère se qualifier pour les phases éliminatoires. Il y a des joueurs talentueux dans leurs rangs et certains noms seront familiers aux suiveurs du football européen, avec la liste complète des équipes disponibles.

Kaba Diawara sera ravi de la performance de son équipe lors de leur match de préparation contre l'Argentine. La Guinée a remporté une victoire 1-0 contre l'Argentine, les champions actuels d'Amérique du Sud et du Monde.

⚽ Retrouvez toutes nos analyses et nos conseils sur les paris sportifs !

Les effectifs probables pour France Guinée

La composition probable de la France :

Restes ; Sildillia, Badé, Lukeba, Truffert ; Millot, Koné, Chotard ; Olise, Lacazette, Mateta.

La composition probable de la Guinée :

Sylla ; Baldé, Cissé, Soumah, Keita, Diallo ; Keita, Touré, Diawara, Moriba ; Bah.

Les meilleurs paris à prendre pour France Guinée

Notre pronostic clé : France vs Guinée Pari 1 - Handicap France -1 @1.62 sur Vbet

La France a été électrique lors de son match d'ouverture contre les États-Unis et nous parions qu'elle enregistrera une victoire complète dans ce match.

Les Bleus n'ont jamais atteint les phases éliminatoires de cette compétition, mais ils peuvent décrocher une place avec une victoire contre la Guinée. La France a réussi à battre les États-Unis 3-0 et devrait infliger des dégâts aux équipes les plus faibles du groupe.

L'équipe à domicile voudra faire le spectacle et a marqué un flot de buts depuis que Thierry Henry a formé l'équipe début juillet. La France a marqué 15 buts en quatre matchs.

La Guinée a été battue 2-1 par la Nouvelle-Zélande lors de son premier match, donc les signes sont inquiétants alors qu'ils se préparent à affronter une équipe française très expérimentée.

⭐ Gagnez 162€ en pariant que la France gagne le match avec un handicap d'un but avec le bonus de bienvenue de 100€ !

Notre pronostic buteur : France vs Guinée Pari 2 - Michael Olise Buteur @2.50 sur Vbet

Michael Olise a brillé à Crystal Palace la saison dernière. Il a depuis fait le saut vers le Bayern Munich et semble prêt à briller pour la France dans ce tournoi. Par conséquent, le prochain de nos pronostics France vs Guinée est pour Olise de marquer à tout moment dans le match.

Bien qu'Olise ait lutté contre une blessure la saison dernière, il a tout de même réussi à marquer 10 buts en Premier League en 19 apparitions. Il a également contribué avec six passes décisives, mais ce sont ses buts qui nous intéressent ici.

L'attaquant du Bayern Munich a marqué lors de ses trois derniers matchs pour l'équipe française de Thierry Henry, y compris leurs matchs de préparation. Il a marqué le deuxième but de la France lors de leur match d'ouverture. Le magnifique tir courbé d'Olise de l'extérieur de la surface a mis son équipe en position de force.

⭐ Gagnez 250€ en pariant sur Michael Olise buteur avec le bonus de bienvenue de 100€ !

Notre pronostic sécurité : France vs Guinée Pari 3 - Les deux équipes ne marquent pas @1.55 sur Vbet

Le dernier de nos conseils pour France vs Guinée est pour l'équipe à domicile de garder une cage inviolée dans le match.

L'équipe de Thierry Henry a déjà affronté ce qui devrait être le test le plus difficile de la phase de groupes et a réussi avec brio. Guillaume n'a dû effectuer que trois arrêts lors de leur victoire 3-0 contre les États-Unis et ils seront confiants quant à leurs chances de garder une autre cage inviolée ici.

La Guinée n'a été créditée que d'une seule grande occasion lors de sa défaite 2-1 contre la Nouvelle-Zélande. Les hommes de Kaba Diawara ont eu 55% de possession dans ce match, mais devraient voir beaucoup moins de ballon ici.

⭐ Gagnez 155€ en pariant que les deux équipes ne marquent pas avec le bonus de bienvenue de 100€ !

Les meilleures cotes sur les meilleurs sites de paris sportifs avec notre comparatif complet !