Pronostic Fenerbahçe vs Manchester United - Europa League 24/10/2024 : Un match nul et un but de Hojlund

Fenerbahce vs Manchester United Prédiction : Paris, Contexte et Compositions Nos experts en football partagent leurs pronostics pour le match Fenerbahçe - Manchester United en Europa League, qui débutera jeudi à 21 heures. Meilleurs Paris pour Fenerbahce vs Manchester United Match nul avec des cotes de @3.55 sur Unibet, équivalant à une probabilité de 28% que les deux équipes obtiennent un point.

Rasmus Hojlund buteur avec des cotes de @2.70 sur Unibet, indiquant une probabilité de 36% que l'attaquant danois marque.

Les deux équipes marquent et plus de 2,5 buts avec des cotes de @1.88 sur Unibet, représentant une probabilité de 53% que les deux équipes inscrivent au moins un but et qu'il y ait au moins trois buts dans le match. Fenerbahce et Manchester United peuvent faire un match nul divertissant 2-2. Les cotes sont fournies par Unibet au moment de la publication et sont sujettes à évolution. Bénéficiez jusqu'à 110€ de bonus offerts sur Unibet lors de votre inscription. Profitez des meilleurs cotes sur Unibet en créant votre compte joueur sur le bookmaker avec le code promo UNIGOAL : + Notre Analyse : Forme des Deux Équipes José Mourinho affronte son ancien club en Europa League jeudi soir alors que Fenerbahce reçoit Manchester United à Istanbul. Fenerbahce n'a pas remporté le championnat depuis 2014. Malgré une seule défaite la saison dernière et 99 points accumulés, ils ont terminé trois points derrière Galatasaray. Cela a conduit le conseil d'administration à se tourner vers Mourinho. José est arrivé pour prendre les rênes de Fenerbahce dans un grand battage médiatique, mais ce n'a pas été facile pour le légendaire entraîneur depuis son arrivée en Turquie. Son équipe de Fenerbahce a été éliminée en qualification de la Ligue des Champions et a également perdu à domicile contre Galatasaray. Erik ten Hag a également connu un début de saison difficile, influençant nos prédictions pour Fenerbahçe vs Manchester United. Son équipe de Manchester United est entrée dans la trêve internationale après son pire début de saison en Premier League. La pression est sur le Néerlandais, mais INEOS semble réticent à le licencier pour le moment. Manchester United a renversé la situation contre Brentford le week-end dernier pour soulager la pression sur l'entraîneur. Cependant, ils restent 12èmes en Premier League et sont toujours à la recherche de leur première victoire en Europe. Compositions Probables pour Fenerbahce vs Manchester United La composition probable de Fenerbahce : Livakovic; Muldur; Becao, Djiku, Oosterwolde; Amrabat, Fred, Szymanski; Kahveci, Tadic, Dzeko La composition probable de Manchester United : Onana; Dalot; De Ligt, Lindelof, Martinez; Ugarte, Eriksen, Fernandes; Amad, Rashford, Hojlund United Peine à Gagner à l'Extérieur Pronostic 1 Fenerbahce vs Manchester United : Match Nul @ 3.55 avec Unibet Les bookmakers ont du mal à départager les équipes avant leur affrontement, donc parier sur le match nul semble être une bonne option dans cette prédiction Fenerbahçe vs Manchester United. Les trois derniers matches compétitifs de Manchester United à l'extérieur se sont soldés par un match nul. Ils ont joué six matches loin d'Old Trafford, y compris le Community Shield cette saison, et quatre d'entre eux étaient à égalité à la fin du temps réglementaire. Bien que l'équipe d'Erik ten Hag soit légèrement favorite, elle n'a pas réussi à gagner lors de ses cinq derniers matches européens à l'extérieur. Fenerbahce arrive également dans ce match après deux matches nuls. Cela inclut leur dernier match en Europa League contre le FC Twente, qui s'est terminé 1-1. Hojlund pour Capitaliser sur son But contre Brentford Pronostic 2 Fenerbahce vs Manchester United : Rasmus Hojlund Buteur à Tout Moment @2.70 avec Unibet Rasmus Hojlund semble avoir gagné le rôle d'attaquant titulaire dans le onze de départ de Manchester United, devant Joshua Zirkzee. Il a marqué un magnifique but le week-end dernier alors que son équipe triomphait de Brentford et pourrait s'avérer être la clé pour Erik Ten Hag dans les semaines à venir. Hojlund a marqué 10 buts en Premier League la saison dernière, ce qui est le plus haut total parmi les joueurs de Manchester United. Il a surperformé son xG de 9,34 et bénéficierait de la création de plus d'occasions significatives par l'équipe de ten Hag. L'attaquant danois a marqué cinq buts en six matches de Ligue des Champions la saison dernière. Maintenant qu'il est de retour de blessure, il espère faire des compétitions européennes un terrain de chasse heureux une fois de plus. Un Nombre Stupéfiant de Buts Lorsque l'Équipe de Ten Hag Voyage en Europe Pronostic 3 Fenerbahce vs Manchester United : Les Deux Équipes Marquent et Plus de 2,5 Buts @ 1.88 avec Unibet Depuis le début de la saison dernière, les matches européens de Manchester United ont vu une pléthore de buts, avec une moyenne de 4,38 buts par match sur ces huit rencontres. L'équipe d'Erik ten Hag a fait match nul 3-3 lors de son dernier match européen à l'extérieur. Incroyablement, il y a eu six buts ou plus dans leurs quatre matches à l'extérieur en Ligue des Champions ou en Europa League depuis le début de la campagne 23/24. Fenerbahce a affronté Manchester United pour la dernière fois en phase de groupes de cette compétition en 2016. Les deux équipes ont trouvé le chemin des filets lors des deux matches, faisant de ce pari un gagnant. ⭐ Gagnez 228€ en pariant sur Rasmus Hojlund buteur avec le bonus de bienvenue de 110€ ! Les meilleures cotes sur les meilleurs sites de paris sportifs avec notre comparatif complet !