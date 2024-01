Pronostic FC Barcelone Villarreal 27/01/2024 : Villarreal ouvre le score et Lewandoswki buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour FC Barcelone Villarreal, comptant pour la 22e journée de Liga, ce samedi à 18h30

Nos propositions de cotes pour la rencontre FC Barcelone - Villarreal :

Villarreal ouvre le score. Cote à 2,96 sur Betsson, soit 33% de chances que le sous-marin jaune prenne les devants.

que le sous-marin jaune prenne les devants. Plus de 3,5 buts. Cote à 1,74 sur Betsson, soit 57% de chances que la rencontre soit prolifique en buts.

que la rencontre soit prolifique en buts. Robert Lewandowski buteur. Cote à 1,65 sur Betsson, soit 60% de chances que le Polonais score une nouvelle fois.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Troisième de Liga, mais distancé par son voisin de Gérone et son grand rival madrilène, le FC Barcelone doit absolument réagir. Cela doit passer par une victoire face à Villarreal qui réalise pour l’instant une saison décevante. Éliminés récemment de la Coupe du Roi et pratiquement hors course en Liga, les Barcelonais ont désormais deux objectifs : réaliser un bon parcours en Ligue des Champions et conserver leur place sur le podium de la Liga. Le problème, c’est que Xavi peine à trouver la bonne formule en défense : les Catalans ont déjà encaissé 24 buts en 20 matchs, soit 11 de plus que leurs rivaux madrilènes.

Du côté de Villarreal, c’est la soupe à la grimace depuis le début de la saison. Alors qu’ils avaient terminé le dernier exercice à une belle 5e place, les hommes de Marcelino sont pour l’instant 14e, avec seulement 5 points de plus que le premier relégable. Villarreal cherchera donc à assurer le maintien le plus tôt possible, et une victoire au Camp Nou serait évidemment un pas dans la bonne direction. Le problème, c’est que l’équipe n’a pas encore gagné en 2024, puisque leur dernière victoire remonte au 20 décembre face au Celta Vigo.

Les compos probables pour Barcelone Villarreal

La composition probable du Barça en 4-3-3 :

Pena - Koundé, Araujo, Christensen, Baldé - De Jong, Gundogan, Pedri - Nasraqui Ebana, Lewandoswki, Torres.

La composition probable de Villarreal en 4-4-2 :

Jorgensen - Moreno, Cuenca, Bailly, Femenia - Baena, Coquelin, Comesana, Akhomach - Sorloth, Moreno.

Quelques chiffres à retenir

Le Barça a gagné 5 de ses 6 derniers matchs toutes compétition confondues alors que Villarreal reste sur 4 rencontres sans victoire. De plus, le club catalan a remporté les 3 dernières confrontations.

Villarreal ouvre le score. Cote à 2,96 sur Betsson

Villarreal n’est certes pas en grande forme, mais les sous-marin jaune a réussi à ouvrir le score lors de son dernier match face à Majorque. La défense barcelonaise n’étant pas réputée pour sa solidité, une cote de 2,96 nous semble intéressante pour cette ouverture du score.

Plus de 3,5 buts. Cote à 1,74 sur Betsson

En ce moment, les matchs du Barça peuvent à tout moment se transformer en avalanche de buts. Les Catalans viennent ainsi de perdre 4-2 face à Bilbao en Coupe du Roi, alors qu’ils venaient de s’imposer sur le même score face au Betis. Il faut remonter au 3 décembre pour trouver un match de Liga ou le Barça n’a pas encaissé de but (victoire 1-0 face à l’Atletico Madrid). Dans ce contexte, il ne serait pas étonnant d’assister à un festival offensif.

Robert Lewandowski buteur. Cote à 1,65 sur Betsson

Après avoir disputé les 90 minutes de six matchs de Liga consécutifs, l’attauqant polonais a été remplacé à la 72e minute face à Las Palmas, puis encore plus tôt (63e) face au Betis. Robert Lewandowski le sait : il doit marquer des buts et retrouver la confiance sous peine de perdre sa place au sein de l’effectif barcelonais. Son début de saison tonitruant semble loin et il doit absolument se réveiller pour que le Barça retrouve les sommets.

