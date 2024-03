Pronostic FC Barcelone Naples Ligue des Champions 12/03/2024 : Le Barça vainqueur et Lewandowski buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour FC Barcelone Naples, comptant pour les 8e de finale retour de Ligue des Champions.

Pronostic Barcelone - Naples : paris, contexte et compos

Le Barça reçoit le Napoli après le match nul 1-1 lors du match aller. Le vainqueur jouera les quarts de finale de Ligue des Champions. Notre expert en pronostics foot vous livre ses trois meilleurs paris et pronostics pour Barcelone - Naples.

Les meilleur paris pour Barcelone - Naples

Le FC Barcelone gagne ⭐ à 1,87 sur Betsson soit 53 % de chances que les Blaugranas l'emportent.

que les Blaugranas l'emportent. Lewandowski buteur ⭐ à 2,21 sur Betsson soit 45 % de chances que l'attaquant polonais marque.

que l'attaquant polonais marque. Plus de 2,5 buts ⭐ à 1,69 sur Betsson, soit 59 % de chances que le match soit prolifique en buts.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Toujours troisième de Liga, le Barça vient de s’imposer 1-0 face à Majorque pour rester dans la course au titre. Avec deux matchs nuls sur les cinq derniers matchs, les Blaugranas ont toujours du mal à enchaîner les bons résultats, et c’est ce qui permet au Real Madrid de conserver une solide avance en tête de Liga.

Xavi doit faire avec une infirmerie très chargée. Lamine Yamal et Raphinha, touchés ce vendredi face à Majorque devraient pouvoir tenir leur place mais restent incertains et leur absence pourrait coûter très cher aux Catalans. Ferran Torres devrait revenir, mais risque d’être en manque de rythme, et Pedri, Gavi, Alejandro Baldé et Frenkie de Jong seront absents.

Lors du match aller, le Barça a réussi à ouvrir le score par l'intermédiaire de Robert Lewandowski à la 60e minute, mais le Nigérian Victor Osimhen a égalisé à la 75e minute sur le seul tir cadré napolitain.

Pour ce match retour, côté napolitain, seul Jens Cajuste devrait être absent du groupe après s'être claqué à la cuisse à la fin du mois de février.

La composition probable du Napoli :

XI de départ : Meret - Di Lorenzo, Ostigard, J. Jesus, Rui - Anguissa, Lobotka, Zielinski - Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

La composition probable du FC Barcelone :

XI de départ : Ter Stegen - Koundé, Cubarsi, Araujo, Cancelo - Gündogan, Christensen, Raphinha - Yamal, Lewandowski, Félix.

Pari 1. Le FC Barcelone gagne à 1,87 avec Betsson

La pression sera très forte sur les épaules des hommes de Xavi, mais devant leur public, nous pensons qu’ils peuvent l’emporter et se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Le Barça n’a pas perdu depuis le 27 janvier et depuis, les Catalans sont parvenus à régler leurs problèmes défensifs pour proposer un jeu plus solide.

Pari 2. Lewandowski buteur à 2,21 avec Betsson

L’attaquant polonais ne réalise pas sa plus grande campagne de Ligue des Champions, puisqu’il n’a inscrit que deux buts, mais il a su répondre présent lors du match aller et essayera de faire parler son expérience devant son public pour qualifier son équipe. Troisième meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions avec 93 buts, Lewandowski veut montrer qu’il fait toujours partie des meilleurs attaquants du continent.

Pari 3. Plus de 2,5 buts à 1,69 avec Betsson

Si le FC Barcelone a trouvé un certain équilibre défensif depuis quelques semaines, sa force réside toujours dans sa capacité à se procurer de nombreuses occasions de but. Après le match nul du match aller, le premier but sera crucial et pourrait en entraîner d’autres dans cet affrontement entre deux équipes disposant de beaucoup de talents offensifs.

