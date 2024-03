Pronostic FC Barcelone Las Palmas 30/03/2024 : Le Barça vainqueur sans prendre de but

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour FC Barcelone Las Palmas, comptant pour la 30e journée de Liga, ce samedi.

Pronostic Barcelone - Las Palmas : contexte, pronos, compositions

Toujours en course pour le titre, le FC Barcelone reçoit le promu Las Palmas ce week-end. Notre expert en pronostics foot vous livre ses trois meilleurs paris et pronos pour Barcelone - Las Palmas, avec une rencontre qui devrait tourner à l’avantage des Blaugranas…

Les meilleurs paris pour Barcelone - Las Palmas

Le FC Barcelone gagne les deux périodes ⭐ à 2,28 sur Betsson soit 44% de chances que cela se produise.

que cela se produise. Le FC Barcelone gagne sans prendre de but ⭐ à 2,04 sur Betsson soit 49% de chances que cela se produise.

que cela se produise. Robert Lewandowski buteur ⭐ à 1,80 sur Betsson soit 56% de chances que cela se produise.

Les cotes sont fournies par Betsson au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Créez votre compte joueur sur Betsson pour jouez sur les meilleures cotes

+

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Depuis l’annonce du départ de Xavi en fin de saison, le Barça est plus qu’en forme. Avec une série de dix matches sans défaite (sept victoires et trois nuls), les Blaugranas marchent sur l’eau ces derniers temps. La preuve avec cette qualification en quarts de finale de Ligue des Champions, après sa victoire contre Naples (1-1, 3-1). En quarts de finale, les Barcelonais affronteront le Paris Saint-Germain, dans un duel plus qu’alléchant. Les Espagnols pourront notamment compter sur Robert Lewandowski, aussi bien en championnat qu’en Ligue des Champions. Le Polonais reste sur sept buts lors de ses neuf derniers matches avec le Barça. Face à l’Atlético, l’ancien Bavarois a également délivré deux passes décisives, pour conclure une victoire 3-0. Un succès permettant aux joueurs de Xavi de revenir à huit points du leader, et surtout de prendre neuf points d’avance sur les Madrilènes d’Antoine Griezmann…

Du côté de Las Palmas, les temps sont plus durs. Avec une petite victoire lors des huit derniers, pour quatre défaites et trois nuls, les Espagnols voient leur rêve européen s’éloigner, eux qui étaient pourtant bien partis. L’objectif principal de Las Palmas était le maintien, et avec quinze points d’avance à neuf journées de la fin du championnat, les coéquipiers de Munir El Haddadi, l’ancien Blaugrana, semblent bien partis pour rester en Liga la saison prochaine. Le tout grâce à une défense impressionnante depuis le début de la saison. Las Palmas n’a encaissé que 1,1 but par match cette saison, le 4e total de Liga cette saison. En revanche, au niveau de l’attaque, c’est plus compliqué. Ces derniers n’ont marqué qu’un but par match, c’est le 15e total du championnat…

Les compos probables pour Barcelone Las Palmas

Barcelone : Ter Stegen - Cancelo, Cubarsi, Koundé, Roberto - Lopez, Romeu, Gündogan - Felix, Lewandowski, Raphina.

Las Palmas : Vallés - Suarez, Coco, Marmol, Cardona - Haddadi, Rodriguez, Munoz, Perrone, Moleiro - Ramirez.

Pari 1 : Le FC Barcelone gagne les deux périodes à 2,28 sur Betsson

Alors que le FC Barcelone surfe sur le succès ces derniers temps, Las Palmas connaît des temps durs. Pour ce duel entre ces deux formations espagnoles, le Barça aura l’avantage à domicile. Pour rappel, Las Palmas n’a pris que quinze points à l’extérieur cette saison alors que les Blaugranas en ont glané 34, à domicile…

Pari 2 : Le FC Barcelone gagne sans prendre de but à 2,04 sur Betsson

Lors de ses cinq derniers matches, le FC Barcelone a réussi quatre clean sheets, contrairement à Las Palmas qui n'a pas réussi à marquer à trois reprises lors des cinq derniers matches. Pour ce duel entre la 7e défense et la 15e attaque de Liga, les Barcelonais pourraient bien réussir un énième clean sheet, face au 11e du championnat…

Pari 3 : Robert Lewandowski buteur à 1,80 sur Betsson

Avec ses sept buts lors des neuf derniers matches avec le Barça, Robert Lewandowski sera l’atout numéro 1 des Blaugranas ce week-end. Le joueur qui vient tout juste de se qualifier avec la Pologne pour l’Euro devrait une nouvelle fois permettre aux joueurs de Xavi de remporter la rencontre.

