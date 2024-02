Pronostic FC Barcelone Grenade 11/02/2024 : Les Blaugranas vainqueurs et plus de 2,5 buts

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour FC Barcelone Grenade, comptant pour la 24e journée de Liga, ce dimanche à 21h.

Pronostic Barcelone Grenade : paris, contexte et compos

Les meilleurs paris pour Barcelone Grenade

FC Barcelone et plus de 2,5 buts – à 1,41 en pariant sur Betsson, soit 71 % de chances de voir les Blaugranas s’imposer dans une rencontre avec des buts.

de voir les Blaugranas s’imposer dans une rencontre avec des buts. 2e mi-temps avec plus de buts – à 1,84 en pariant sur Betsson, soit 54 % de chances de voir des buts des deux côtés du terrain.

de voir des buts des deux côtés du terrain. Ilkay Gündoğan buteur - à 3,65 en pariant sur Betsson, soit 27 % de chances de voir le milieu allemand trouver le chemin des filets.

Les cotes sont fournies par Betsson au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

24e journée de Liga, avec une rencontre entre deux équipes aux opposés du classement : le FC Barcelone accueille Grenade au stade Lluís Companys, pour continuer à rêver d’un titre du côté Blaugrana, et pour espérer se maintenir du côté des hommes d’Alexander Medina. Un match qui, malgré la saison parfois compliquée des Catalans, pourrait être à sens unique au vu de la forme des deux clubs.

Le FC Barcelone y croit encore. 3e avec 8 points de retard sur le leader, le Real Madrid, et 6 sur Girona, les Blaugranas présentent un bilan de 15 victoires, 5 nuls et 3 défaites pour un total de 47 buts inscrits pour 30 encaissés. Après un léger passage à vide début décembre, ils restent sur 5 victoires lors des 6 dernières rencontres disputées en Liga, et voudront s’imposer pour continuer à suivre le rythme des deux leaders, qui s’affronteront samedi.

Saison difficile du côté de Grenade. 19es avec 12 points, à 8 points du premier non relégable, les coéquipiers de Bryan Zaragoza n’ont remporté que 2 victoires en championnat, pour 6 nuls et 15 défaites. Ils présentent un bilan de 23 buts inscrits pour 45 encaissés, et n’ont remporté qu’une seule rencontre en Liga depuis le 26 août, pour une série de 3 matches perdus et un nul, contre Las Palmas, lors des 4 dernières rencontres. Face au FC Barcelone, ils avaient obtenu un match nul à l’aller, et devront viser 3 points importants pour continuer à croire au maintien.

Les compos probables pour Barcelone Grenade

La composition probable de Barcelone en 4-3-3 :

Ter Stegen – Cancelo, Cubarsí, Araújo, Koundé – Christensen, De Jong, Gündoğan – Yamal, Lewandowski, Pedri

La composition probable de Grenade en 4-3-3 :

Batalla – Sánchez, Méndez, Miquel, Neva – Hongla, Ruiz, Gumbau – Pellistri, Uzuni, Melendo

Barcelone vs Grenade Pari 1 : FC Barcelone et plus de 2,5 buts @ 1,41 avec Betsson

Avec seulement 2 victoires cette saison, et aucune à l’extérieur, Grenade a peu de chances de s’imposer face à un FC Barcelone qui s’est incliné trois fois à domicile, dont deux contre les leaders de Liga. Au stade Lluís Companys, 5 des 7 dernières rencontres des Blaugranas ont vu plus de 2,5 buts entre les deux équipes. Et avec 45 buts encaissés par Grenade en championnat, dont 2,18 par rencontre à l’extérieur, il faut s’attendre à voir des buts dimanche soir.

Barcelone vs Grenade Pari 2 : Plus de buts en 2e mi-temps @ 1,84 avec Betsson

À l’extérieur, Grenade marque en moyenne 0,09 but en première mi-temps, contre 0,64 en seconde partie de rencontre. Du côté des hommes de Xavi, c’est une moyenne de 0,5 but lors des 45 premières minutes à domicile, contre 1,58 but en deuxième mi-temps. Les deux équipes ont inscrit en moyenne 2,42 buts lors de la seconde mi-temps au stade Lluís Companys, et le match de dimanche ne devrait pas faire exception, avec deux formations qui pourraient se libérer en deuxième partie de rencontre.

Barcelone vs Grenade Pari 3 : Ilkay Gündoğan buteur @ 3,65 avec Betsson

Après un début de saison d’adaptation, le milieu de terrain allemand a trouvé ses marques en Catalogne. Avec 5 buts et 5 passes décisives en championnat, Gündoğan s’est installé dans le cœur du jeu barcelonais, et a inscrit 2 buts et effectué 2 passes décisives lors des 3 dernières rencontres des Blaugranas. Dimanche soir, il pourrait profiter des espaces laissés par la défense andalouse pour guider les siens vers 3 points importants en Liga.

