Pronostic Everton Chelsea - Premier League 22/12/2024 : Les Blues l'emportent et Palmer marque !

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Everton Chelsea, comptant pour la 17e journée de Premier League, ce samedi à 15h.

Pronostic Everton Chelsea : paris, contexte et compositions

Les meilleurs paris pour Everton Chelsea

Victoire de Chelsea ⭐ cote à 1,61 sur Unibet, correspondant à une probabilité de 62 % pour que le club londonien l’emporte.

pour que le club londonien l’emporte. Cole Palmer buteur ⭐ cote à 2,33 sur Unibet, indiquant une probabilité de 43 % pour que l’attaquant de Chelsea marque.

pour que l’attaquant de Chelsea marque. Les deux équipes ne marquent pas ⭐ cote à 2,00 sur Unibet, représentant une probabilité de 50 % qu’au moins une des équipes ne trouve pas le chemin des filets.

Chelsea est attendu pour s'imposer contre Everton avec un score final de 0-2.

Les cotes sont fournies par Unibet au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

La transformation remarquable de Chelsea, désormais sérieux prétendant au titre de Premier League, fait face à un test important à Goodison Park ce dimanche. L’équipe d’Enzo Maresca arrive à Merseyside en pleine forme, ayant remporté cinq matchs consécutifs en championnat. Ils ont l’opportunité de prendre temporairement la tête du classement.

Des rapports de Goal suggèrent que Chelsea pourrait aborder la suspension pour dopage de Mykhailo Mudryk lors du mercato de janvier. Cependant, leur puissance offensive reste intacte grâce à l’émergence d’autres joueurs clés.

Les Blues ont été sensationnels cette saison, particulièrement en déplacement, où ils se sont imposés comme la force offensive la plus redoutable de la division. Leur total de 23 buts à l'extérieur - sept de plus que leur rival le plus proche - soutient un impressionnant record de six victoires en huit matchs à l'extérieur.

De son côté, Everton de Sean Dyche représente un défi, notamment à Goodison Park où ils ont bâti une solide réputation défensive. Les Toffees n'ont concédé que huit buts en sept matchs à domicile.

Cependant, leur production offensive reste préoccupante : seuls les derniers du classement, Southampton, ont marqué moins de buts qu’Everton, avec un total de seulement 14 réalisations en championnat.

Les effectifs probables pour Everton Chelsea

La composition probable d’Everton en 4-3-3 :

Pickford ; Mykolenko, Branthwaite, Tarkowski, Young ; Gueye, Doucouré, Mangala ; McNeil, Ndiaye, Calvert-Lewin.

La composition probable de Chelsea en 4-2-3-1 :

Sanchez ; Veiga, Adarabioyo, Colwill, Gusto ; Caicedo, Fernandez ; Sancho, Palmer, Madueke ; Jackson

Les meilleurs paris à prendre pour Everton Chelsea

Pronostic Everton vs Chelsea 1 : Victoire de Chelsea @ 1,61 sur Unibet

La forme de Chelsea en déplacement cette saison a été tout simplement remarquable, avec six victoires en huit matchs mettant en évidence leur aisance à jouer loin de chez eux. Cet impressionnant bilan ne montre aucun signe de ralentissement, leur statut de meilleure attaque à l'extérieur constituant une base solide pour nos pronostics Everton vs Chelsea.

Le contraste entre les performances offensives des deux équipes est frappant. Les 37 buts de Chelsea, contre seulement 14 pour Everton, parlent d’eux-mêmes, mais ce sont les statistiques sous-jacentes qui accentuent véritablement l’écart de qualité. La capacité des Blues à créer des occasions de grande qualité, particulièrement à l'extérieur, suggère qu’ils ont suffisamment de puissance offensive pour dépasser une équipe d’Everton souvent en difficulté dans des rencontres plus ouvertes.

Bien qu’Everton ait récemment affiché une défense solide, leurs statistiques défensives à domicile montrent certaines vulnérabilités. Ces failles pourraient être exploitées par une équipe de Chelsea en pleine confiance, surtout compte tenu de leur flexibilité tactique et de leur capacité à attaquer sous différents angles.

Pronostic Everton vs Chelsea 2 : Cole Palmer buteur @ 2,33 sur Unibet

L’évolution de Cole Palmer depuis son arrivée à Chelsea est véritablement phénoménale. Avec 11 buts et six passes décisives, il n’est devancé que par Mohamed Salah en termes de contributions directes aux buts. Cela fait suite à une impressionnante première saison où il avait enregistré 22 buts et 11 passes décisives.

Sa parfaite réussite sur penalty - avec 12 tentatives converties sur 12 - offre une voie fiable vers le but, mais c’est sa menace dans le jeu ouvert qui rend ce pari particulièrement intéressant. Libéré de son poste habituel sur l’aile droite, Palmer se retrouve régulièrement dans des positions dangereuses. La faiblesse relative d’Everton sur leur flanc droit correspond parfaitement aux zones de prédilection de Palmer.

Le jeune joueur de 22 ans a déjà brillé contre Everton, notamment avec un triplé lors de la victoire 6-0 la saison dernière, démontrant sa capacité à exploiter les espaces dans leur structure défensive. Sa place en tête des statistiques de participation aux buts attendus de Chelsea reflète son importance dans l’équipe et sa capacité constante à se positionner pour marquer.

Pronostic Everton vs Chelsea 3 : Les deux équipes ne marquent pas @ 2,00 sur Unibet

Le pari "Les deux équipes ne marquent pas" s’est vérifié dans huit des neuf derniers matchs de championnat d’Everton. Cela reflète une tendance dominante en Premier League, avec 10 de leurs 15 matchs cette saison voyant au moins une équipe rester muette.

Les tendances historiques soutiennent fortement ce pari, avec "Les deux équipes ne marquent pas" observé dans 13 des 16 dernières confrontations entre ces équipes, y compris les deux rencontres de la saison dernière. Cela suggère un schéma récurrent, indépendamment du lieu ou de la forme du moment.

Les limites offensives d’Everton, combinées à la solidité défensive croissante de Chelsea, rendent ce pari particulièrement séduisant dans notre analyse des pronostics Everton vs Chelsea. Les approches tactiques des deux entraîneurs - la priorité de Dyche sur l’organisation défensive et la capacité de Chelsea à contrôler le jeu - pointent vers un match où les buts pourraient se faire rares pour au moins une des deux équipes.

