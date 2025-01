Pronostic Europa League 8e journée

Lisez nos pronostics pour la 8e journée de l'Europa League et découvrez qui passera à l'étape suivante.

Notre expert en football a sélectionné cinq matchs et nous a fourni ses meilleurs paris pour ces rencontres. Découvrez-les ci-dessous.

Matchs Pronostics Cotes Unibet % de victoires Athletic Bilbao vs Plzen Athletic Bilbao 1.67 59% FCSB vs Man United Man United 1.56 64% Olympiakos vs Qarabag Olympiakos 1.26 79% Tottenham vs Elfsborg Tottenham 1.17 85% Rangers vs Union Saint-Gilloise Rangers 2.06 48%

Athletic Bilbao vs Plzen : L'Athletic Bilbao et Plzen : quatre victoires et quatre défaites

Date: 30/01/2025

Début du match : 21:00

« Bilbao continue sur sa lancée à domicile, avec une cote de 1,67, donnée correcte le 29/01/25 »

L'Athletic Bilbao a remporté ses trois matches à domicile dans cette compétition sans encaisser de but, et ses supporters espèrent qu'ils pourront ajouter une quatrième victoire contre Plzen.

Le club du Pays basque, qui occupe la troisième place, s'est montré impressionnant en Europa League et il s'agira d'un nouveau test important pour lui.

Plzen est invaincu en déplacement (W1 D2) et se rend à Bilbao avec l'espoir d'une victoire historique. Cependant, Bilbao peut contrer efficacement, et avec les visiteurs qui ont besoin de trois points, cela pourrait ouvrir le jeu et permettre aux hôtes de les prendre à revers, conservant ainsi leur 100% de réussite à domicile.

FCSB vs Man United : Les Red Devils se qualifient en Roumanie

Date: 30/01/2025

Début du match : 21:00

« Man United gagnera de justesse, avec une cote de 1.56, correcte au 29/01/25 »

Man United a vécu des émotions mitigées dans cette compétition, mais s'est mis en position de force en battant les Rangers 2-1 à Old Trafford la semaine dernière.

La tâche ne sera pas facile car le FCSB est également en lice pour une place dans le top 8. Cependant, les Roumains ont perdu 4-0 contre les Rangers, et n'ont pu s'imposer que 3-2 contre Qarabag.

En cas de performances similaires, le FCSB perdra son invincibilité à domicile et Manchester United passera à l'étape suivante.

Olympiakos vs Qarabag : Les Grecs veulent prendre trois points

Date: 30/01/2025

Début du match : 21:00

« Les Grecs s'imposent de justesse au match retour, avec une cote de 1,26, donnée le 29/01/25 »

La victoire 1-0 de l'Olympiacos sur le terrain de Porto a porté son invincibilité à 17 matches toutes compétitions confondues et lui permet de continuer à se battre pour une place au prochain tour. Qarabag joue pour sa fierté, mais avec six défaites en sept matches, la campagne a été difficile pour lui.

Le club grec n'a encaissé qu'un seul but devant son public et son adversaire a fait chou blanc lors de son dernier match à l'extérieur contre Elfsborg.

Tottenham vs Elfsborg : Les Spurs veulent renouer avec la victoire

Date: 30/01/2025

Début du match : 21:00

« Les Spurs gagneront confortablement à domicile, avec une cote de 1,17, correcte au 29/01/25 »

Les supporters de Tottenham ont connu une période difficile, mais le club s'est bien comporté en Europa League. De plus, ce match leur offre une chance de se remettre sur les rails. Les Spurs ont battu Hoffenheim 3-2 à l'extérieur lors de la 7e journée, ce qui leur a permis de se hisser à la 6e place, et une victoire pourrait leur permettre de se hisser à la 2e place.

Elfsborg a réalisé une campagne solide et est susceptible de participer à la prochaine étape, mais le déplacement à Londres sera difficile pour les Suédois. Ils ont perdu leurs trois matches à l'extérieur jusqu'à présent, encaissant 10 buts, et les Spurs devraient donc facilement s'imposer jeudi soir.

Rangers vs Union SG : Les hôtes doivent battre les Belges

Date: 30/01/2025

Début du match : 21:00

« Grande victoire pour les Ecossais, avec une cote à 2.06, correcte au 29/01/25 »

La série de trois victoires consécutives des Rangers s'est achevée par une courte défaite 2-1 contre Man United. Cependant, ils se sont remis sur les rails avec une victoire contre Dundee United en championnat.

L'Ibrox peut être un lieu intimidant en compétition européenne, et bien que les Rangers n'aient gagné qu'une seule fois à domicile dans cette compétition, leurs adversaires ont eu des difficultés à l'extérieur.

Avec deux défaites en trois matches et seulement deux buts marqués, Union SG pourrait se retrouver dépassé en Écosse. Pendant ce temps, les Rangers sont sur le point d'obtenir leur cinquième victoire en six matches et de viser une place dans les huit premiers au dernier tour.

Conclusion

L'Athletic Bilbao peut battre Plzen devant son public, tandis que Manchester United peut prendre trois points en Roumanie contre le FCSB. L'Olympiacos semble être un pari solide pour battre Qarabag, et de la même manière, Tottenham semble bien placé pour triompher lors de la visite d'Elfsborg. Enfin, les Rangers peuvent battre l'Union SG à domicile. Si vous décidez de parier sur l'Europa League, jouez de manière responsable.