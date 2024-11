Pronostic Espagne Suisse - Ligue des Nations 18/11/2024 : La Roja gagne avec au moins 2 buts d'écart !

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Espagne Suisse, comptant pour la 6e journée de la Ligue des Nations, ce lundi à 20h45.

Pronostic Espagne Suisse : paris, contexte et compositions

Les meilleurs paris pour Espagne Suisse

Victoire de l’Espagne ⭐ avec une cote de @1,43 sur Unibet, ce qui équivaut à une probabilité de 69 % pour les hôtes ibériques de prendre les trois points.

pour les hôtes ibériques de prendre les trois points. Espagne -1 handicap ⭐ avec une cote de @4,00 sur Unibet, indiquant une probabilité de 25 % que l’équipe de Luis De La Fuente l’emporte par deux buts.

que l’équipe de Luis De La Fuente l’emporte par deux buts. Moins de 0,5 buts pour la Suisse ⭐ avec une cote de @1,87 sur Unibet, représentant une probabilité de 53 % que l’Espagne garde sa cage inviolée.

L’Espagne doit se qualifier pour remporter une victoire convaincante de 3-0 contre la Suisse.

Les cotes sont fournies par Unibet au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

L’Espagne affronte la Suisse pour son dernier match de phase de groupes de la Ligue des Nations et vise un autre trophée cet été.

L’équipe de Luis De La Fuente est la détentrice de la Ligue des Nations de l’UEFA et championne d’Europe en titre. La Roja cherche à inaugurer une nouvelle ère de succès sans précédent, à l’image de celle qui les a vus soulever trois trophées consécutifs entre 2008 et 2012.

L’Espagne aborde cette trêve internationale en ayant déjà sécurisé sa place en quarts de finale. Le nouveau format prévoit que les deux meilleures équipes de chaque groupe de la Ligue A se qualifient pour la prochaine phase.

De son côté, la Suisse a montré sa dangerosité à l’Euro 2024. Après un nul contre l’Allemagne lors de son dernier match de groupe, elle a éliminé l’Italie au premier tour à élimination directe, avant que l’Angleterre ne mette fin à son parcours en quart de finale après une séance de tirs au but.

Avec ses chances de finir dans les deux premiers hors d’atteinte avant son dernier match contre la Serbie, l’équipe de Murat Yakin joue désormais pour l’honneur. Malgré leurs récents revers, les Suisses disposent de nombreux talents dans leur effectif, obligeant les hôtes à rester vigilants.

Les effectifs probables pour Espagne Suisse

La composition probable de l’Espagne :

Raya ; Porro, Vivian, Laporte, Cucurella ; Zubimendi, Ruiz, Olmo ; Williams, Pedri, Morata.

La composition probable de la Suisse :

Kobel ; Widmer, Hajdari, Cömert, Rodriguez ; Freuler, Xhaka, Amdouni, Rieder, Aebischer ; Embolo.

Les meilleurs paris à prendre pour Espagne Suisse

Pronostic Espagne vs Suisse 1 : Victoire de l’Espagne @1,43 sur Unibet

L’Espagne a enregistré une victoire éclatante de 4-1 contre la Suisse lors du match aller. Cette victoire a été d’autant plus impressionnante que Robin Le Normand a été expulsé après 20 minutes, alors que son équipe menait déjà 2-0. Les hommes de De La Fuente ont été redoutables en contre-attaque, marquant deux buts supplémentaires en seconde période pour sceller leur victoire.

Malgré une bonne prestation estivale, l’équipe de Murat Yakin a peiné en Ligue des Nations. Elle était toujours à la recherche de sa première victoire avant ses deux derniers matchs de groupe. C’est pourquoi nous misons sur une victoire des hôtes dans ce pronostic Espagne vs Suisse.

Pronostic Espagne vs Suisse 2 : Espagne -1 Handicap @4,00 sur Unibet

Parier sur une victoire de l’Espagne par au moins deux buts est une option attrayante ici. Les Espagnols ont montré leur capacité à rester menaçants malgré l’expulsion lors de leur dernière confrontation avec la Suisse et pourraient infliger une lourde défaite aux visiteurs.

Lors des matchs à domicile sous De La Fuente, l’Espagne marque en moyenne trois buts par match. Elle a remporté cinq de ses sept derniers matchs compétitifs à domicile avec une marge d’au moins deux buts.

Ce pari s’est également avéré gagnant lors des deux matchs à l’extérieur de la Suisse en Ligue des Nations, les Suisses ayant perdu 2-0 à chaque fois.

Pronostic Espagne vs Suisse 3 : Moins de 0,5 buts pour la Suisse @1,87 sur Unibet

Le dernier de nos pronostics Espagne vs Suisse est que la Roja garde une nouvelle fois ses cages inviolées.

Sous Luis De La Fuente, l’Espagne a disputé 11 matchs à domicile, avec seulement une défaite. Sur cette période, elle encaisse en moyenne 0,64 but par match et a réussi à garder ses cages inviolées à six reprises. Avant cette trêve internationale, la Roja n’a concédé qu’un seul but en Ligue des Nations, alors qu’elle jouait à 10.

La Suisse, quant à elle, n’a pas marqué lors de ses deux matchs à l’extérieur en Ligue des Nations jusqu’à présent, avec seulement cinq tirs cadrés au total sur ces deux rencontres.

