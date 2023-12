Pronostic Eintracht Francfort - Bayern Munich : Bayern vainqueur et Mathys Tel buteur

Notre expert en pronostics foot vous livre ses trois meilleurs paris et pronos pour Francfort Bayern Munich lors de la 14e journée de Bundesliga

Nos experts en paris sportifs en ligne vous proposent les meilleures pronostics pour Eintracht Francfort - Bayern Munich en vous donnant des conseils pour parier sur le match comptant pour la 14e journée de Bundesliga.

Le Bayern se déplace à Francfort samedi 9 décembre à 15 h 30, une rencontre pour permettre aux Bavarois de recoller au leader, le Bayer Leverkusen, et ce après le match annulé contre l’Union Berlin à la suite des chutes de neige en Bavière. Les joueurs de Thomas Tuchel pourraient d’ailleurs profiter de cette semaine inattendue de repos, au contraire des coéquipiers d’Aurélio Buta, qui ont déjà joué 4 matches depuis la fin de la trêve internationale (2 pour les Munichois).

Le Bayern, 2e à seulement 3 points du leader (et un match en moins), s’avance en grand favori dans cette rencontre. Vainqueurs de leurs 6 dernières confrontations en Bundesliga, et toujours invaincus toutes compétitions confondues, les coéquipiers de Joshua Kimmich montrent une solidité à toute épreuve des deux côtés du terrain. 43 buts inscrits, et seulement 9 encaissés : c’est tout simplement la meilleure attaque et la meilleure défense du championnat.

Du côté de l’Eintracht Francfort, la donne est légèrement différente. Avec 15 buts encaissés cette saison, c’est la ligne offensive qui fait défaut aux coéquipiers d’Omar Marmoush, meilleur buteur du club avec 6 buts en championnat. Avec seulement 19 buts marqués, dont une moyenne de 1,33 but par 90 minutes à domicile, il pourrait s’avérer difficile pour l’équipe classée 7e de Bundesliga (18 points) d’espérer faire tomber l’ogre bavarois.

Nos propositions de cotes pour la rencontre Eintracht Francfort - Bayern Munich

Bayern Munich vainqueur – à 1,30 en pariant sur PMU Sport

Mathys Tel buteur – à 2,60 en pariant sur PMU Sport

Plus de 2,5 buts – à 1,34 en pariant sur PMU Sport

Le Bayern continue sa série de victoires. 6 victoires sur les 6 dernières rencontres, toujours invaincus toutes compétitions confondues, attaque et défense au beau fixe : difficile de voir les Bavarois effectuer un faux pas face à l’Eintracht. Et avec une équipe de Francfort n’ayant remporté qu’un seul de ses 5 derniers matches en championnat, et restant sur 2 défaites d’affilée, voir les coéquipiers d’un Harry Kane en grande forme (18 buts en 12 rencontres) aller chercher autre chose que les 3 points paraît improbable.

Mathys Tel pour un 4e but en championnat. Véritable révélation côté Bavarois cette saison, le jeune attaquant français pourrait profiter de minutes en fin de rencontre pour parfaire ses statistiques en championnat. Auteur de 3 buts et 2 passes décisives, ce sont surtout ses performances en sortie de banc qui impressionne, avec seulement 196 minutes jouées en championnat. Alors quelle meilleure occasion pour continuer à affoler les compteurs que ce week-end face à une équipe de Francfort parfois à la peine ?

Pas de score vierge au Deutsche Bank Park. Les 6 dernières rencontres de l’Eintracht Francfort en championnat se sont terminées avec plus de 3 buts inscrits. Les hommes de Dino Toppmöller inscrivent en moyenne 1,46 but par match, et quant aux coéquipiers de Thomas Müller, ce ne sont pas moins de 3,58 buts par 90 minutes. Voir Francfort et le Bayern se quitter au coup de sifflet final avec plus de 2,5 buts inscrits paraît donc l’issue la plus probable.

