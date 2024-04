Pronostic Dortmund Stuttgart 06/04/2024 : Dortmund vainqueur mais Serhou Guirassy buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Dortmund Stuttgart, comptant pour la 28e journée de Bundesliga, ce samedi.

Pronostic Dortmund Stuttgart : paris, contexte et compos

Notre expert en paris sportifs vous présente ses pronostics pour le match Borussia Dortmund vs Stuttgart.

Les meilleurs pronostics pour Borussia Dortmund vs Stuttgart

Victoire pour Dortmund ⭐ avec des cotes de 2,30 sur Betsson, soit une chance de 43,5% que l'équipe à domicile l'emporte.

que l'équipe à domicile l'emporte. Les deux équipes marquent et plus de 2,5 buts dans le match ⭐ avec des cotes de 1,60 sur Betsson, offrant une chance de 62,5% pour que les deux équipes marquent et pour qu'il y ait au moins trois buts dans le match.

pour que les deux équipes marquent et pour qu'il y ait au moins trois buts dans le match. Serhou Guirassy buteur ⭐ avec des cotes de 2,10 sur Betsson, soit une chance de 47,6% que l'attaquant marque.

Les cotes sont fournies par Betsson au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Jouez sur Betsson avec les meilleures cotes en réalisant votre inscription sur le bookmaker avec le code promo VERIF*** :

+

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Ce match pourrait avoir un impact énorme sur la qualification en Ligue des champions, surtout que la saison touche à sa fin dans ses deux derniers mois. Une victoire pour Dortmund les mettrait à portée de main de la 3e place.

Le Borussia Dortmund a raté de peu le titre de Bundesliga lors de la dernière journée de la saison dernière, mais ils ont été bien loin du rythme en termes de course au titre cette saison. L'équipe d'Edin Terzic est plutôt concentrée sur la sécurisation de sa place parmi l'élite européenne. Ils font face à une forte concurrence de la part de Leipzig et de Stuttgart justement. Dortmund arrive dans ce match sur une série de cinq victoires consécutives. Cette série les a vus atteindre les quarts de finale de la Ligue des champions et garder une avance sur Leipzig en Bundesliga. Ils ont battu le Bayern Munich 2-0 le week-end dernier, donc ils ne manqueront pas de confiance.

Stuttgart a survécu de justesse à la relégation la saison dernière. Ils ont été la surprise de la Bundesliga cette saison. L'équipe de Sebastian Hoeneß a joué un football exceptionnel et est sur la bonne voie, plus de 15 ans après avoir remporté le titre de Bundesliga. Bien que l'équipe de Hoeneß ait dû se contenter d'un match nul 3-3 à domicile contre Heidenheim le week-end dernier, ils conservent néanmoins une avance de quatre points sur Borussia Dortmund.

Les compos probables pour Borussia Dortmund vs Stuttgart

La composition probable de Borussia Dortmund :

Meyer; Maatsen, Schlotterbeck, Hummels, Ryerson; Brandt, Can, Nmecha, Can, Brandt; Adeyemi, Fullkrug, Sancho.

La composition probable de Stuttgart :

Nubel; Vagnoman, Anton, Ito, Mittelstadt; Dahour, Stiller, Millot, Fuhrich; Undav, Guirassy.

Pronostic 1 : Victoire pour Dortmund @ 2,30 avec Betsson

Le Borussia Dortmund n'a perdu qu'un seul de ses 13 derniers matchs en Bundesliga. Ils ont montré de la détermination devant le but en marquant en moyenne 2,08 buts par match sur cette période. L'équipe de Terzic a été incisive en contre-attaque lors de la victoire de la semaine dernière contre le Bayern Munich. On peut s'attendre à les voir à leur meilleur offensif une fois de plus.

Stuttgart a remporté ses quatre derniers matchs à l'extérieur, mais ils ont un mauvais bilan au Signal Iduna Park. Ils ont été battus 5-0 dans ce match la saison dernière et ont perdu cinq de leurs six dernières visites. Bien que l'équipe de Hoeneß se soit considérablement améliorée, parier sur Dortmund en 1x2 reste le meilleur pronostic.

Pronostic 2 : Les deux équipes marquent et plus de 2,5 buts dans le match @ 1,60 avec Betsson

Le Borussia Dortmund est en bonne forme, mais les clean sheets ont été difficiles à obtenir lors des derniers matchs à domicile. Fribourg est la seule équipe qui n'a pas réussi à marquer contre l'équipe de Terzic lors de ses huit derniers matchs de championnat au Signal Iduna Park. Ces matchs ont vu en moyenne 4,13 buts, donc notre pronostic pour celui-ci est les deux équipes marquent et plus de 2,5 buts.

Les matchs de Stuttgart ont vu le troisième plus grand total de buts en Bundesliga cette saison, avec une moyenne de 3,59 buts par match. Cela est largement dû à leur production offensive, mais ils n'ont réussi à garder leur cage inviolée que lors d'un seul de leurs neuf derniers matchs de championnat à l'extérieur.

Pronostic 3 : Serhou Guirassy buteur @ 2,10 avec Betsson

Le prochain de nos pronostics pour Borussia Dortmund vs Stuttgart est que Serhou Guirassy marquera. L'attaquant a retrouvé la forme qui a fait de lui l'un des attaquants les plus redoutables d'Europe en début de saison. Il a marqué six buts lors de ses six derniers matchs et a formé un partenariat redoutable avec Deniz Undav. Seul Harry Kane a marqué plus de buts que Guirassy en Bundesliga cette saison.

Les meilleurs cotes sur les meilleurs sites de paris sportifs avec notre guide détaillé !