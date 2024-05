Pronostic Dortmund Real Madrid - Finale Ligue des Champions 01/06/2024 : Les Merengues vainqueurs et Vinicius Junior buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Dortmund Real Madrid, la finale de la Ligue des Champions, ce samedi à 21h.

Pronostic Dortmund Real Madrid : paris, contexte et compos

Les meilleurs pronostics pour Dortmund Real Madrid

Victoire pour le Real Madrid ⭐ avec une cote de 1,66 sur Vbet, soit une probabilité de 60 % que le club espagnol gagne.

que le club espagnol gagne. Vinicius Junior buteur ⭐ avec une cote de 2,50 sur Vbet, soit une probabilité de 40 % que le Brésilien marque.

que le Brésilien marque. Les deux équipes marquent et plus de 2,5 buts ⭐ avec une cote de 1,90 sur Vbet, soit une probabilité de 53 % que les deux équipes marquent et qu'il y ait au moins trois buts dans le match.

Les cotes sont fournies par Vbet au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Profitez des meilleurs cotes sur Vbet en créant votre compte joueur sur le bookmaker avec le code promo VBETGOAL :

+

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Dortmund a participé à la finale de cette compétition à Wembley en 2013. Ils avaient perdu à cette occasion contre le Bayern. L'équipe d'Edin Terzic est probablement déçue de la façon dont leur campagne nationale s'est déroulée. Alors qu'ils étaient à un match du titre la saison dernière, ils se sont battu cette fois-ci pour une place en Ligue des Champions. Ils ont obtenu leur qualification grâce à une place supplémentaire attribuée par l'UEFA en raison du coefficient de la Bundesliga par rapport à d'autres ligues européennes. Malgré leurs déboires domestiques, Dortmund a brillamment réussi en Ligue des Champions. Ils ont déjoué les pronostics et ont renversé un déficit du match aller pour éliminer l'Atlético Madrid. L'équipe de Terzic a joué de manière exceptionnelle en éliminant le PSG au tour précédent. Battre le Real Madrid en finale surpasserait ces exploits.

Carlo Ancelotti a eu beaucoup de temps pour préparer ce match. Le Real Madrid a remporté le titre de la Liga avec une relative facilité, mais ils visent maintenant un autre triomphe en Ligue des Champions. Le point culminant de la campagne du Real Madrid a été sans aucun doute la victoire contre Manchester City. L'équipe de Pep Guardiola était favorite avant le match retour, mais les hommes d'Ancelotti ont défendu résolument avant de remporter le match aux tirs au but.

Les compos probables pour Dortmund Real Madrid

La composition probable de Dortmund :

Kobel ; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen ; Can, Sabitzer ; Adeyemi, Brandt, Sancho ; Füllkrug.

La composition probable de Real Madrid :

Courtois ; Carvajal, Nacho, Rüdiger, Mendy ; Valverde, Kroos, Camavinga ; Bellingham ; Rodrygo, Vinícius Júnior.

Dortmund vs Real Madrid Pronostic 1 : Victoire du Real Madrid @ 1,66 avec Vbet

Le premier de nos pronostics pour Dortmund vs Real Madrid est que l'équipe de Carlo Ancelotti gagne le match dans le temps réglementaire. Le Real a battu Manchester City et le Bayern Munich pour atteindre la finale à Wembley. Ils sont invaincus depuis 47 matchs toutes compétitions confondues, donc la confiance est élevée avant celui-ci. Les hommes d'Ancelotti ont marqué 1,51 but de plus par match que leurs adversaires lors de leur remarquable série de victoires. Dortmund a montré son meilleur visage en Ligue des Champions cette saison. Ils ont terminé à la 5e place en championnat, mais ont été impressionnants dans leurs victoires contre l'Atlético Madrid et le PSG dans cette compétition. Cependant, cette confrontation avec le Real semble être un pas trop loin.

Dortmund vs Real Madrid Pronostic 2 : Vinicius Junior buteur @ 2,50 avec Vbet

Vinicius Junior a été une pièce maîtresse du succès du Real Madrid cette saison, en particulier lors des phases finales de la Ligue des Champions. Il a marqué cinq buts et a délivré quatre passes décisives en neuf apparitions dans cette compétition. Les deux buts du Brésilien lors du match aller de leur demi-finale à l'Allianz Arena ont été essentiels pour passer devant le Bayern Munich. Nous misons sur lui pour faire la différence à nouveau. Vinicius a joué en tant que membre d'un duo d'attaque avec Rodrygo cette saison. Il a marqué 15 buts en 26 apparitions en championnat et sa vitesse causera sans doute des problèmes ici. L'attaquant a un xG non-penalty de 0,5 par 90 minutes jouées, ce qui signifie qu'il se classe dans le 83e percentile par rapport à tous les autres attaquants des cinq grands championnats européens. Vinicius a également marqué la dernière fois que le Real Madrid était en finale de la Ligue des Champions en 2022.

Dortmund vs Real Madrid Pronostic 3 : Les deux équipes marquent @ 1,90 avec Vbet

Ces équipes se sont affrontées pour la dernière fois en Ligue des Champions en 2017. Il y a eu une avalanche de buts lors des deux rencontres de groupe à cette occasion, et celle-ci pourrait également être riche en buts. Dortmund a perdu le match à domicile 3-1 et le match à l'extérieur 3-2. L'équipe d'Edin Terzic a marqué en moyenne 1,88 but par match cette saison. Le Real Madrid a trouvé le chemin des filets lors de 46 de leurs 47 derniers matchs toutes compétitions confondues. Ils ont marqué en moyenne 2,4 buts par match sur cette période. Les deux équipes ont marqué dans neuf de leurs 12 matchs de Ligue des Champions cette saison et dans cinq de leurs six matchs en phase à élimination directe.

Les meilleures cotes sur les meilleurs sites de paris sportifs avec notre comparatif complet !