Pronostic Danemark Espagne - Ligue des Nations 15/11/2024 : Match nul à la pause et la Roja gagne au final !

Danemark vs Espagne

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Danemark Espagne, comptant pour la 5e journée de la Ligue des Nations, ce vendredi.

Pronostic Danemark Espagne : Paris, Contexte et Compositions

Les meilleurs paris pour Danemark Espagne

Moins de 2,5 buts dans le match ⭐ avec une cote de @1,60 sur Unibet, correspondant à une probabilité de 57 % d’un match à faible score.

d’un match à faible score. Match nul/Espagne (Mi-temps/Fin de match) ⭐ avec une cote de @4,20 sur Unibet, indiquant une probabilité de 22 % pour un match nul à la mi-temps avec une victoire de l'Espagne en fin de rencontre.

pour un match nul à la mi-temps avec une victoire de l'Espagne en fin de rencontre. Les deux équipes ne marquent pas ⭐ @1,67 sur Unibet, représentant une probabilité de 52 % qu'au moins une équipe garde sa cage inviolée.

L’Espagne devrait s'imposer face au Danemark avec un score de 1-0.

Les cotes sont fournies par Unibet au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Le Danemark accueille les champions d'Europe au Parken Stadium pour le cinquième tour de la phase de groupes de la Ligue des Nations de l'UEFA, les deux équipes visant la suprématie dans le groupe A4.

L'Espagne est en tête du classement, trois points devant avec 10 points en quatre matchs.

Avec trois victoires et un match nul contre la Serbie, La Roja a démontré sa capacité à équilibrer un jeu défensif méthodique avec une certaine audace offensive.

Ce match est crucial pour les Danois. L’équipe de Kasper Hjulmand, riche en talents de la Premier League, a montré tout son potentiel, particulièrement devant ses supporters. Toutefois, ils savent que leur défense et leur efficacité offensive doivent être optimales pour contrer l’équipe de Luis de la Fuente.

Les effectifs probables pour Danemark Espagne

La composition probable du Danemark :

Schmeichel ; Kristiansen, Vestergaard, Nelsson ; Bah, Højbjerg, Hjulmand, Nørgaard, Eriksen ; Wind, Hojlund.

La composition probable de l’Espagne :

Raya ; Porro, Torres, Laporte, Cucurella ; Ruiz, Zubimendi, Pedri ; Olmo, Morata, Williams.

Les meilleurs paris à prendre pour Danemark Espagne

Pronostic Danemark vs Espagne 1 : Moins de 2,5 buts dans le match @1,60 sur Unibet

Le parcours du Danemark dans le tournoi a été marqué par de solides performances à Copenhague, avec deux victoires 2-0 contre la Suisse et la Serbie. Leur forme à l'extérieur a cependant chuté, avec seulement un point obtenu contre l'Espagne et la Suisse le mois dernier.

Les hôtes devront puiser dans la confiance de leurs performances robustes à domicile et s’appuyer sur l’intelligence de joueurs clés comme Christian Eriksen et le jeune talent Rasmus Højlund.

La stratégie de Hjulmand repose souvent sur une défense disciplinée et des contres rapides. Le défi sera de préserver leur solidité défensive face aux séquences de passes longues et au jeu patient de l’Espagne, tandis que Højlund devrait mener l’attaque pour chercher son premier but dans cette compétition.

Cependant, en considérant ces pronostics Danemark vs Espagne, il est important de noter que les deux équipes ont de solides bilans défensifs, ayant concédé trois et un but respectivement, ce qui suggère qu'il pourrait y avoir peu de buts vendredi soir.

Pronostic Danemark vs Espagne 2 : Match nul/Espagne (Mi-temps/Fin de match) @4,20 sur Unibet

Suite à leur victoire en Allemagne cet été, l’Espagne continue de montrer un jeu basé sur la possession, renforçant son statut de nation tactiquement avancée.

Les Espagnols sont en pleine forme, avec trois victoires consécutives après leur match nul initial contre la Serbie.

Des joueurs en forme comme Fabian Ruiz et des talents montants tels que Samu Omorodion soulignent la profondeur et l’imprévisibilité de l’équipe espagnole. L’affrontement au milieu de terrain, avec des joueurs comme Pierre-Emile Højbjerg face à Ruiz, pourrait dicter le tempo du jeu.

Le duo de défense centrale du Danemark, potentiellement mené par Jannik Vestergaard, aura la tâche de neutraliser les menaces offensives variées de l’Espagne, comprenant le capitaine Alvaro Morata, ainsi que l’énergie de Nico Williams ou de Marc Casado, qui pourrait faire ses débuts en sélection.

Avec une approche défensive probable de la part des Danois, la persévérance de l’Espagne pourrait porter ses fruits en deuxième mi-temps, rendant une victoire en fin de rencontre pour La Roja une option attrayante dans nos pronostics.

Pronostic Danemark vs Espagne 3 : Les deux équipes ne marquent pas @1,67 sur Unibet

Les rencontres passées entre ces deux équipes donnent un net avantage à l’Espagne.

Sur 17 rencontres, l’Espagne a triomphé 13 fois, avec seulement deux défaites.

Les matchs récents confirment cette supériorité, avec une série de cinq victoires pour l’Espagne contre les Danois, la dernière se terminant par une victoire 1-0 grâce à un but tardif de Martin Zubimendi.

Bien que ces statistiques historiques offrent un léger avantage psychologique à l’Espagne, la force du Danemark à domicile pourrait rééquilibrer la balance. Les Danois ont maintenu un parcours parfait à domicile dans cette campagne, tandis que le seul but encaissé par l’Espagne l’a été en déplacement, un aspect qui pourrait les inquiéter à Parken.

Compte tenu de la forme actuelle de l’Espagne et de sa domination historique, ils semblent être les favoris. Cependant, le Danemark ne se laissera pas faire, en particulier avec des performances énergétiques à domicile et un mélange d'internationaux chevronnés et de jeunes talents.

Avec un seul but encaissé et un xGA (expected goals against) de 0,84 par match dans le tournoi, il est probable qu'au moins une équipe garde sa cage inviolée.

