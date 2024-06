Pronostic Danemark Angleterre - Euro 2024 20/06/2024 : Match nul et les deux équipes marquent

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Danemark Angleterre, deuxième journée du groupe C de l'Euro 2024, ce jeudi à 18h.

Pronostic Danemark Angleterre : paris, contexte et compositions

Les meilleurs paris pour Danemark Angleterre : probabilités et cotes

Match nul ⭐ avec des cotes de @3,50 sur Parions Sport, équivalant à une probabilité de 28% pour les équipes de partager les points.

pour les équipes de partager les points. Moins de 2,5 buts dans le match ⭐ avec des cotes de @1,64 sur Winamax, indiquant une probabilité de 61% pour un match à faible score avec 2 buts maximum.

pour un match à faible score avec 2 buts maximum. Les deux équipes marquent ⭐ avec des cotes de @2,13 sur Betclic, représentant une probabilité de 47% pour que les deux sélections trouvent le chemin des filets.

Les cotes sont fournies par Parions Sport, Winamax et Betclic au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

L'Angleterre se rend à Francfort pour son deuxième match de l'Euro où elle affrontera le Danemark.

L'équipe de Gareth Southgate a remporté une victoire étroite 1-0 contre la Serbie. Malgré les trois points cruciaux, les Three Lions n'ont pas convaincu. Si l'Angleterre se montre encore une fois aussi peu convaincante, le Danemark pourrait en profiter.

Les Danois ont fait match nul 1-1 lors de leur match d'ouverture contre la Slovénie. Ils savent qu'une victoire contre l'Angleterre est vitale s'ils veulent sécuriser une place en phase à élimination directe. Avec beaucoup en jeu, les deux équipes pourraient se neutraliser.

Les effectifs probables pour Danemark Angleterre

La composition probable du Danemark :

Schmeichel; Vestergaard, Andersen, Christensen, Kristiansen, Hojbjerg, Hjuland, Bah, Eriksen, Hojlund, Wind.

La composition probable de l'Angleterre :

Pickford; Trippier, Guehi, Stones, Walker, Rice, Gallagher, Foden, Bellingham, Saka, Kane.

Danemark vs Angleterre Pari 1 : Match nul @3,50 sur Parions Sport

La performance de l'Angleterre contre la Serbie a été nettement inconstante entre les deux mi-temps. Cela a conduit à de nombreuses questions pour Gareth Southgate de la part des médias à la fin du match.

Le nouveau duo de défenseurs centraux, Marc Guehi et John Stones, a été solide à l'arrière pour l'Angleterre, qui a été mise à l'épreuve à plusieurs reprises alors que l'Angleterre reculait. Cependant, dans l'ensemble, les Three Lions ont bien défendu.

Le Danemark sera le test le plus difficile pour l'Angleterre dans le groupe C. Leur énergie élevée et leur pressing montrés contre la Slovénie pourraient bien perturber le flux général de l'Angleterre. Les deux équipes ont fait match nul lors de la dernière demi-finale de l'Euro dans le temps réglementaire, et il est possible que cela se termine de la même manière avec des cotes élevées.

Danemark vs Angleterre Pari 2 : Moins de 2,5 buts @1,64 sur Winamax

Après avoir perdu contre l'Islande avant leur victoire 1-0 contre la Serbie, l'Angleterre n'a pas montré ses meilleures qualités devant le but, et cela ne semble pas prêt de changer de sitôt.

Avec seulement trois tirs cadrés contre la Serbie, l'Angleterre a terminé avec un xG de seulement 0,54, ce qui est très préoccupant pour Gareth Southgate.

L'équipe de Southgate n'a également remporté qu'un seul corner contre la Serbie, ce qui montre leur manque d'effort pour tester leurs latéraux et percer une équipe "plus faible" lors de leur premier match de groupe.

Le Danemark a peut-être concédé contre la Slovénie, mais cela s'est produit sous la forme d'un tir fortement dévié, ce qui était plutôt malheureux pour les Danois. Si le Danemark perd contre l'Angleterre, la qualification pourrait être hors de portée, alors attendez-vous à une performance disciplinée de leur part alors qu'ils visent à frustrer les Three Lions à Francfort.

Danemark vs Angleterre Pari 3 : Les deux équipes marquent @2,13 sur Betclic

Bien que les buts puissent être rares, il y a toutes les chances que les deux équipes trouvent le chemin des filets, se traduisant par un match nul 1-1.

Le Danemark a tiré 16 fois contre la Slovénie et a terminé avec un xG de 1,72. Ils ont été extrêmement malchanceux de ne pas avoir récolté les trois points.

N'oublions pas que les Danois ont tenu l'Angleterre en échec 1-1 lors du dernier Euro. Avec Christian Eriksen orchestrant le jeu dans son rôle de numéro 10, attendez-vous à ce que le Danemark crée des occasions contre l'Angleterre jeudi soir.

La Serbie a vu beaucoup plus le ballon qu'elle ne l'avait prévu. Si le Danemark contrôle le jeu de manière similaire, attendez-vous à ce que les Danois punissent l'équipe de Southgate lors de la deuxième journée.

