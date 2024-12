Pronostic Crystal Palace Arsenal - Premier League 21/12/2024 : Match nul et Ismaïla Sarr marque !

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Crystal Palace Arsenal, pour la 17e journée de Premier League, ce samedi à 18h30.

Pronostic Crystal Palace Arsenal : paris, contexte et compositions

Les meilleurs paris pour Crystal Palace Arsenal

Match nul entre Crystal Palace et Arsenal ⭐ cote à 4,00 sur Unibet, correspondant à une probabilité de 25 % pour que ce derby londonien se termine à égalité.

pour que ce derby londonien se termine à égalité. Ismaila Sarr buteur ⭐ cote à 5,80 sur Unibet, indiquant une probabilité de 17 % pour que l’attaquant sénégalais marque.

pour que l’attaquant sénégalais marque. Les deux équipes marquent ⭐ cote à 1,83 sur Unibet, représentant une probabilité de 55 % pour que les deux équipes trouvent le chemin des filets.

Crystal Palace pourrait tenir Arsenal en échec avec un score final de 1-1.

Les cotes sont fournies par Unibet au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Bénéficiez jusqu'à 110€ de bonus offerts sur Unibet lors de votre inscription.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Dans la course effrénée pour le titre de Premier League, Arsenal se rend à Selhurst Park sous une pression croissante après deux matchs nuls consécutifs qui ont freiné leurs ambitions de sacre. Un récent article de Goal a mis en lumière le dilemme tactique de Mikel Arteta, suggérant que le manager doit "se réveiller" pour sauver les espoirs de titre des Gunners. Les difficultés d'Arsenal dans le jeu ouvert et leur quête obsessionnelle de perfection défensive pourraient compromettre leurs chances de gloire en Premier League.

Sous la direction d'Oliver Glasner, Crystal Palace a connu une transformation remarquable ces dernières semaines. Après un début de saison difficile, les Eagles affichent une excellente forme. Palace reste invaincu depuis cinq matchs de championnat et vient de s’offrir une victoire éclatante 3-1 face à son rival Brighton.

Leur solidité défensive est impressionnante, notamment grâce à Dean Henderson, qui s’est imposé comme un joueur clé. Le gardien a été exceptionnel, n’étant devancé que par Mads Hermansen de Leicester pour le nombre de buts évités cette saison en Premier League. Les performances d’Henderson ont permis d’économiser près de cinq buts supplémentaires, en fonction de la qualité des tirs subis.

Arsenal, quant à lui, peut se targuer d’une série de six matchs sans défaite en championnat, mais la moitié d’entre eux se sont soldés par des matchs nuls. Leurs trois derniers déplacements ont tous vu des buts inscrits par les deux équipes. L’approche tactique de Mikel Arteta, qui cherche à équilibrer solidité défensive et intention offensive, montre toutefois des signes d’essoufflement.

Les effectifs probables pour Crystal Palace Arsenal

La composition probable de Crystal Palace en 3-4-2-1 :

Henderson ; Chalobah, Guehi, Lacroix ; Mitchell, Lerma, Hughes, Clyne ; Sarr, Eze ; Mateta.

La composition probable d’Arsenal en 4-3-2-1 :

Raya ; Lewis-Skelly, Saliba, Gabriel, Timber ; Rice, Odegaard, Merino ; Martinelli, Bukayo Saka ; Havertz.

Les meilleurs paris à prendre pour Crystal Palace Arsenal

Pronostic Crystal Palace vs Arsenal 1 : Match nul @ 4,00 sur Unibet

Nous débutons nos pronostics Crystal Palace vs Arsenal avec un pari intéressant : un match nul. Cette issue semble de plus en plus probable au vu des récentes performances des deux équipes. La moitié des six derniers matchs d'Arsenal en championnat se sont terminés par des nuls, y compris leur dernière sortie où ils n'ont pas réussi à percer une défense d’Everton compacte à domicile.

De manière similaire, Crystal Palace a enregistré quatre nuls lors de ses sept derniers matchs de Premier League. Leur résilience défensive et leur capacité à être difficiles à battre ont permis aux Eagles de s’éloigner de la zone de relégation.

Avec les améliorations défensives de Palace sous Glasner et les difficultés prolongées d’Arsenal devant le but, ce match devrait être disputé. Les Eagles ont récemment prouvé qu’ils pouvaient rivaliser avec des poids lourds comme Newcastle et Manchester City à domicile, ces rencontres se terminant toutes deux par un nul.



Pronostic Crystal Palace vs Arsenal 2 : Ismaila Sarr buteur @ 5,80 sur Unibet

Les récentes performances d’Ismaila Sarr montrent un retour à son meilleur niveau, tel qu’il l’avait démontré à Watford. Ses prestations ont attiré l’attention, le liant à plusieurs grands clubs européens.

Sarr a débuté les huit derniers matchs de Premier League et a été éblouissant lors de sa dernière sortie, la victoire cruciale 3-1 contre Brighton. Il a été directement impliqué dans les trois buts, marquant deux fois et offrant une passe décisive. Sa forme actuelle et sa confiance croissante en font un élément clé du trio offensif de Palace.

Sarr représente une menace réelle contre une défense d’Arsenal qui a concédé des buts lors de six de ses huit déplacements en championnat. Cette menace est amplifiée par la présence d’Eberechi Eze, en pleine forme, qui alimente Sarr avec des ballons décisifs.



Pronostic Crystal Palace vs Arsenal 3 : Les deux équipes marquent @ 1,83 sur Unibet

Les trois derniers déplacements d’Arsenal ont tous vu les deux équipes marquer, tandis que les deux matchs les plus récents de Crystal Palace à domicile contre Newcastle et Manchester City ont également vu des buts des deux côtés. Cette tendance pourrait bien se poursuivre ici.

Les capacités offensives des deux équipes renforcent ce dernier pronostic. Le talent offensif d’Arsenal, combiné à la dynamique offensive améliorée de Palace sous Glasner, laisse entrevoir une forte probabilité de buteurs multiples.

Les facteurs défensifs entrent également en jeu. Bien que les deux équipes aient montré des améliorations défensives, elles possèdent suffisamment de puissance offensive pour percer les lignes adverses.



