Pronostic Croatie Portugal - Ligue des Nations 18/11/2024 : La Roja gagne avec au moins 2 buts d'écart !

Croatie vs Portugal

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Croatie Portugal, comptant pour la 6e journée de la Ligue des Nations, ce lundi.

Pronostic Croatie Portugal : paris, contexte et compositions

Les meilleurs paris pour Croatie Portugal

Match nul ⭐ avec une cote de @3,25 sur Unibet, soit une probabilité de 30 % que les deux sélections se partagent les points.

que les deux sélections se partagent les points. Rafael Leao buteur ⭐ avec une cote de @4,60 sur Unibet, indiquant une probabilité de 21 % que l’attaquant portugais trouve le chemin des filets.

que l’attaquant portugais trouve le chemin des filets. Les deux équipes marquent ⭐ avec une cote de @1,65 sur Unibet, représentant une probabilité de 60 % que les deux nations inscrivent au moins un but.

Un match nul 1-1 semble être le scénario le plus probable.

Les cotes sont fournies par Unibet au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Bénéficiez jusqu'à 110€ de bonus offerts sur Unibet lors de votre inscription. Profitez des meilleurs cotes sur Unibet en créant votre compte joueur sur le bookmaker avec le code promo UNIGOAL :

+

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

La Croatie reçoit le Portugal lundi soir, les visiteurs ayant potentiellement besoin d’un point pour sécuriser leur qualification dans le Groupe 1 de la Ligue des Nations.

La Croatie compte sept points en cinq matches, tandis que la Pologne et l’Écosse en ont quatre. Nos pronostics Croatie vs Portugal montrent qu’une victoire de l’une ou l’autre des équipes pourrait permettre à l’autre de dépasser la Croatie à la deuxième place.

Bien que la Croatie ait perdu 1-0 contre l’Écosse à Hampden Park la semaine dernière, elle reste invaincue à domicile, et un point suffira pour assurer leur qualification.

Le Portugal arrive à ce match après une victoire impressionnante 5-1 contre la Pologne, qui reste également invaincue à l’extérieur dans le Groupe 1, rendant la tâche un peu plus ardue pour la Croatie. Cristiano Ronaldo, auteur d’un doublé lors de cette victoire écrasante, continue d’étonner alors que beaucoup se demandent quand il mettra un terme à sa carrière.

⚽ Retrouvez toutes nos analyses et nos conseils sur les paris sportifs !

Les effectifs probables pour Croatie Portugal

La composition probable de la Croatie :

Kotarski ; Gvardiol, Caleta-Car, Sutaio ; Jakic, Kovacic, Modric, Baturina, Sucic ; Perisic, Kramaric.

La composition probable du Portugal :

Costa ; Mendes, Veiga, Silva, Dalot ; Fernandes, Neves, Silva ; Leao, Neto, Ronaldo.

Les meilleurs paris à prendre pour Croatie Portugal

Pronostic Croatie vs Portugal 1 : Match nul @3,25 sur Unibet

Le Portugal se rend à Split invaincu dans le Groupe 1, sachant qu’il a déjà scellé la première place et sa progression vers les phases éliminatoires.

La situation de la Croatie est un peu plus délicate, notamment après sa défaite 1-0 contre l’Écosse lors de la cinquième journée. Elle n’a pas encore assuré sa qualification, mais un point suffira pour les hôtes.

La bonne nouvelle pour la Croatie est qu’elle n’a pas perdu à domicile et n’a concédé qu’un seul but devant ses supporters. Le Portugal pourrait ne pas être à plein régime, ayant déjà sécurisé la première place, ce qui offre à la Croatie une chance d’obtenir le point crucial dont elle a besoin.

⭐ Gagnez 357€ en pariant que les deux équipes se neutralisent avec le bonus de bienvenue de 110€ !

Pronostic Croatie vs Portugal 2 : Rafael Leao buteur @4,60 sur Unibet

Un joueur qui représentera une menace certaine pour la Croatie est Rafael Leao de l’AC Milan. Le joueur de 25 ans a inscrit un doublé pour son club contre Cagliari avant de rejoindre l’équipe nationale, où il a ouvert le score pour le Portugal contre la Pologne.

C’était son premier but en Ligue des Nations, mais il affiche une belle forme au niveau domestique, avec cinq buts en Serie A et Coppa Italia en 12 apparitions.

Cristiano Ronaldo reste une option évidente pour les paris sur les buteurs, mais cela ouvre des opportunités de valeur ailleurs. La défense croate n’est plus aussi solide qu’autrefois, et Leao est bien positionné pour continuer sur sa lancée.

⭐ Gagnez 506€ en pariant sur Rafael Leao buteur avec le bonus de bienvenue de 110€ !

Pronostic Croatie vs Portugal 3 : Les deux équipes marquent @1,65 sur Unibet

Bien que ce match soit plus important pour la Croatie, nos pronostics Croatie vs Portugal prévoient que le Portugal continuera d’être menaçant, comme il l’a été tout au long du groupe.

Les visiteurs ont inscrit 12 buts, dont cinq lors du dernier match et deux contre la Croatie à domicile, et voudront terminer leur groupe en beauté. La Croatie est vulnérable, et le Portugal possède des atouts offensifs capables d’en tirer parti.

Cependant, les hôtes ont besoin d’un résultat positif. Ils sont invaincus à domicile, ayant marqué contre la Pologne et l’Écosse, et ils devront se montrer efficaces devant leurs supporters.

Les deux nations ont marqué lors du match aller, et avec autant d’enjeux pour les hôtes, ils devront marquer au moins un but pour assurer la deuxième place.

⭐ Gagnez 181€ en pariant que les deux équipes marquent avec le bonus de bienvenue de 110€ !

Les meilleures cotes sur les meilleurs sites de paris sportifs avec notre comparatif complet !