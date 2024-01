Pronostic Côte d’Ivoire – Guinée-Bissau : le match d’ouverture de la CAN 2024 en fanfare

Nos experts vous proposent les pronos Côte d’Ivoire – Guinée-Bissau en ayant comparé les cotes et statistiques pour vous aider à parier sur le match.

Coup d’envoi de la Coupe d’Afrique des Nations ce samedi 13 Janvier 2024: la Côte d’Ivoire lance sa compétition face à la Guinée-Bissau au stade Alassane-Ouattara. Pays hôte de cette CAN, les Éléphants voudront commencer de la meilleure des manières dans un groupe en théorie à leur portée, où l’on retrouve le Nigeria et la Guinée Équatoriale.

Nos 3 pronostics pour la rencontre Côte d’Ivoire – Guinée-Bissau

Côte d’Ivoire vainqueur – à 1,20 en pariant sur Betclic soit 83% de chances que les éléphants l'emportent

Guinée-Bissau marque exactement 1 but – à 2,83 en pariant sur Betclic soit 35% de chances que la Guinée Bissau ne marque qu'un seul but.

Jérémie Boga buteur – à 3,25 en pariant sur Betclic soit 30% de chances que Boga trouve le chemin des fillets

Toutes les cotes sont fournies par Betclic, exactes au moment de la publication et sujettes à modification.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Le premier match d’une compétition comme la CAN est forcément particulier mais la Côte d’Ivoire s’avance avec des garanties: seulement 3 défaites pour 3 nuls et 7 victoires en 2023, pour un total de 27 buts marqués contre 10 encaissés. Les doubles vainqueurs de la CAN sont invaincus depuis 7 rencontres, et voudront continuer cette série devant leur public.

La dynamique est similaire du côté de la Guinée-Bissau: 4 victoires, 1 nul et 3 défaites en 2023 pour les Lycaons, qui se sont malgré tout inclinés lourdement face au Mali en match de préparation, sur le score de 6-2. Les joueurs de Baciro Candé ne sont d’ailleurs pas un exemple offensif, avec seulement 8 buts inscrits, pour 10 encaissés. Face à la Côte d’Ivoire, ils voudront aller chercher un résultat pour espérer voir les huitièmes de finale, mais la différence de niveau entre les deux formations pourrait leur jouer des tours, eux qui ont terminé à la deuxième place de leur groupe de qualifications, derrière le Nigeria.

Pari n°1: Côte d’Ivoire vainqueur: 1,20 avec Betclic: Les Éléphants vainqueurs chez eux

Bien que la CAN réserve parfois des surprises, le pays hôte voudra commencer de la meilleure des manières. Ils ont remporté 4 de leurs 6 dernières rencontres, en n’encaissant que 3 buts. À l’inverse, la Guinée-Bissau sort d’une lourde défaite, et n’a gagné qu’une rencontre sur les 4 dernières. Ils n’ont d’ailleurs jamais passé le premier tour de la CAN en 3 participations, alors les voir s’imposer samedi face aux hommes de Jean-Louis Gasset paraît particulièrement utopique.

Pari n°2: Guinée-Bissau marque exactement 1 but: 2,83 avec Betclic

La Guinée-Bissau marque peu de buts, mais a trouvé le chemin des filets lors de 6 des 8 dernières rencontres, et à 4 reprises en inscrivant seulement un seul but. De leur côté, les Éléphants n’ont gardé leur cage inviolée qu’à 5 reprises sur 13 rencontres, et ont encaissé un seul but lors de 5 matches sur 8. Yahia Fofana aura donc fort à faire samedi soir, mais le voir aller chercher le ballon dans ses filets plus d’une fois lors de la rencontre semble peu probable.

Pari n°3: Jérémie Boga buteur devant son public: 3,25 avec Betclic

En l’absence de Sébastien Haller, qui devrait faire son retour après la première journée de la compétition, c’est le buteur de l’OGC Nice qui aura la lourde tâche de mener les siens vers la victoire. Samedi soir, celui qui a marqué 3 buts en club cette saison, et qui a trouvé le chemin des filets lors de la dernière rencontre face à la Sierra Leone, voudra profiter des espaces laissés par la défense des Lycaons pour démontrer à son sélectionneur qu’il est plus qu’une alternative au joueur du Borussia Dortmund.