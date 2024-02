Pronostic Copenhague Manchester City LDC 13/02/2024 : Les Citizens gagnent 1-0, 2-0 ou 3-0 et Haaland double buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Copenhague Manchester City, comptant pour les 8e de finale de Ligue des Champions.

Pronostics Copenhague - Manchester City : paris, contexte et compos

Premier huitième de finale de Ligue des champions au Parken Stadium entre Copenhague et Manchester City. Notre expert en pronostics foot vous livre ses trois meilleurs paris et pronostics pour Copenhague - Manchester City, avec une victoire des Sky Blues (1,22 sur Betsson) à l'aller.

Les meilleur paris pour Copenhague - Manchester City

Manchester City gagne 1-0, 2-0 ou 3-0 à 2,20 soit 45% de chances que les Citizens s'imposent sur l'un de ces trois scores.

que les Citizens s'imposent sur l'un de ces trois scores. Mi-temps / fin de match : Manchester City / Manchester City a 1,60 soit 62% de chances que le club mancunien domine totalement le match.

que le club mancunien domine totalement le match. Haaland double buteur à 4,40 soit 22% de chances que le géant norvégien marque un doublé.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Ce n’est pas le choc de ces huitièmes de finale, ni le plus équilibré sur le papier. Mais il y a des raisons de suivre cette rencontre au Parken Stadium, entre un Copenhague qui s’est sorti second du groupe A derrière le Bayern, avec deux victoires, deux nuls et deux défaites, devant Galatasaray et Manchester United. Les champions 2023 du Danemark accueillent donc le champion d’Angleterre, et surtout le champion d’Europe en titre. Manchester City entame donc la défense sérieuse de son titre dans cette phase à élimination directe.

Copenhague occupe à présent la troisième place du championnat danois, et présente une forme incertaine. Les Danois ont été sortis de la coupe nationale par Silkeborg au mois de décembre, avant de perdre en Atlantic Cup contre Brondby (1-2) et de battre Molde (3-1) dans la même compétition la semaine dernière. Les Danois peuvent se reposer sur leur phase de poule de LDC, ou ils avaient ramené un nul de l’Allianz Arena contre le Bayern (0-0) et notamment remporté un match fou contre Manchester United (4-3).

De son côté, Manchester City fait oublier sa “méforme” du mois de décembre, et est repassé en mode machine en Premier League. Les Sky Blues ont récupéré leur capitaine et chef d’orchestre Kevin De Bruyne, auteur d’un but et quatre passes décisives en quatre matchs depuis son retour. Erling Haaland reste leader au classement des buteurs avec seize réalisations, et est repassé en mode cyborg avec un doublé contre Everton ce week-end. Derrière lui, le collectif tourne formidablement avec Julian Alvarez, Bernardo Silva et Jeremy Doku sur l’aile gauche.

Les compos probables pour Copenhague Manchester City

Copenhague : Grabara - Jelert, Vavro, McKenna, Meling - Claesson, Clem, Concalves - Elyounoussi, Larsson, Bardghji.

Manchester City : Ederson - Walker, Dias, Ake, Gvardiol - Rodri, De Bruyne, Alvarez - Silva, Haaland, Doku.

Pari 1. Manchester City gagne 1-0, 2-0 ou 3-0 à 2,20 avec Betsson

Manchester City avait pour défaut d’encaisser beaucoup de buts sur la première partie de saison. Mais ils ont signé leur premier clean sheet en PL contre Everton (2-0) en 2024, et on voit la “best defence in Europe” de 2022-2023 retrouver ses bonnes habitudes, avec notamment un Gvardiol qui trouve de plus en plus ses repères depuis le côté gauche.

Pari 2. Mi-temps / fin de match : Manchester City / Manchester City a 1,60 avec Betsson

On l’a dit, on voit Manchester City retrouver ses meilleures habitudes sur cette deuxième partie de saison. Les Skye Blues ont inscrit leur deux buts ce week-end contre Everton en première mi-temps (2-0) et avaient mis deux de leurs trois buts contre Burnley (3-1) fin janvier aussi. On les voit faire la différence en première période contre Copenhague.

Pari 3. Haaland double buteur à 4,40 avec Betsson

Le cyborg est revenu a un gros niveau après une période de blessure. En témoigne son doublé contre Everton le week-end dernier, avec une volée surpuissante ou le ballon a semblé exploser le filet alors qu’Haaland avait à peine esquissé un geste. Sur le deuxième, le Norvegien a fait valser Branthwaite, très bon jeune défenseur de Premier League d’un coup de coude, pour filer au but. Le cyborg a été calme cet hiver, on le voit se relancer vers les sommets avec un double dans ce match.

