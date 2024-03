Pronostic Chelsea Newcastle - Premier League - 09/03/2024 : Match nul et Gordon buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Chelsea Newcastle, comptant pour la 28e journée de Premier League, ce samedi.

Pronostic Chelsea - Newcastle : paris, contexte et compos

Chelsea reçoit Newcastle pour le compte de la 28eme journée de Premier League. Notre expert en pronostics foot vous livre ses trois meilleurs paris et pronostics pour Chelsea - Newcastle, avec un match nul à Stamford Bridge (4,00 sur Betsson).

Les meilleur paris pour Chelsea - Newcastle

Match nul ⭐ à 4,00 sur Betsson soit 25% de chances que les deux équipes se neutralisent.

que les deux équipes se neutralisent. Moins de 2,5 buts ⭐ à 2,35 sur Betsson soit 42% de chances que le match soit peu prolifique en buts.

que le match soit peu prolifique en buts. Gordon buteur ⭐ à 3,40 sur Betsson soit 29% de chances que le joueur marque.

Les cotes sont fournies par Betsson au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Chelsea et Newcastle, ou le clash entre l'équipe la plus décevante et l'équipe surprise de Premier League la saison dernière. Et deux équipes difficilement en quête d’Europe cette saison, elles qui trustent la 11eme et la 8eme place du championnat, à 6 et 2 points de la 7eme place.

Chelsea se remet difficilement de sa défaite en finale de League Cup contre Liverpool (0-1 ap) après avoir ramené un nul difficile de chez son petit voisin Brentford (2-2). Bien que critique voir renié par une partie des fans, l'entraîneur Mauricio Pochettino est apparu tout détendu à l'entraînement ouvert aux médias des Bleus cette semaine, venant discuter librement un quart d’heure avec les reporters présents en pleine séance, tout sourire et détendu.

Newcastle s’est fait du bien contre Wolverhampton le week-end dernier (3-0), en plus d’une qualification pour les quarts de finale de FA Cup contre Blackburn (1-1, 4-3 tab). Les Magpies veulent enfin enchaîner en 2024, eux qui comptent 3 victoires, 2 nuls et 3 défaites cette année en championnat.

Les compos probables pour Chelsea Newcastle

Chelsea : Petrovic - Gusto, Disasi, Chalobah, Cucurella - Caicedo, Enzo, Gallagher - Palmer, Mudryk, Jackson

Newcastle : Dubravka - Livramento, Schar, Botman, Burn - Miley, Guimaraes, Longstaff - Almiron, Isak, Gordon

Pari 1. Match nul à 4,00 avec Betsson

La cote est intéressante et c’est l’issue la plus probable pour lundi soir à Stamford Bridge. En manque de confiance, de dynamique et avec une grosse liste de blessés, Chelsea et Newcastle chercheront à tout prix à éviter la défaite et ne seront pas en pleine possession de leurs moyens pour aller chercher une victoire. On les voit se séparer dos à dos et partager les points pour clôturer cette journée de PL.

Pari 2. Moins de 2,5 buts à 2,35 avec Betsson

Avec Nkunku et Wilson blessés et des joueurs offensifs un peu tendres ou en manque de confiance cette saison, Chelsea et Newcastle ne sont pas les équipes les plus impressionnantes cette saison, et elles chercheront avant tout à ne pas concéder de but dans cette rencontre. Difficile d’imaginer un festival de buts à Stamford Bridge.

Pari 3. Gordon buteur à 3,40 avec Betsson

Dans les petits papiers de Chelsea à l'été 2022, Anthony Gordon aime marquer contre le club qui aurait pu devenir le sien. Buteur à Stamford Bridge la saison dernière (1-1), l’ex Evertonian a récidivé au match aller cette saison lors de la victoire des Magpies (4-1). On voit l’ailier de 23 ans faire un nouveau pied de nied aux Blues dans cette rencontre.

