Pronostic Chelsea Burnley - Premier League - 30/03/2024 : Les Blues vainqueurs et les deux équipes marquent

Pronostic Chelsea Burnley - Premier League - 30/03/2024

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Chelsea Burnley, comptant pour la 30e journée de Premier League, ce samedi.

Pronostic Chelsea Burnley : paris, contexte et compos

Les meilleurs pronostics pour Chelsea vs Burnley

Victoire pour Chelsea ⭐ avec des cotes de 1,31 sur Betsson, c'est-à-dire une chance de 76,3% que l'équipe à domicile l'emporte.

que l'équipe à domicile l'emporte. Les deux équipes marquent ⭐ avec des cotes de 1,82 sur Betsson, c'est-à-dire une chance de 54,9% que Chelsea et Burnley marquent tous les deux.

que Chelsea et Burnley marquent tous les deux. Deuxième mi-temps - plus de 1,5 buts pour Chelsea ⭐ avec des cotes de 2,29 sur Betsson, donnant une chance de 43,7% à l'équipe à domicile de marquer deux buts après la pause.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Chelsea accueille Burnley à Stamford Bridge alors qu'ils cherchent à poursuivre leur série d'invincibilité. Les deux équipes ont enregistré des victoires lors de leurs derniers matchs.

Chelsea conserve encore une maigre chance de se qualifier pour l'Europe, mais il faudrait un miracle pour qu'ils jouent en Ligue des champions la saison prochaine. Ils sont 11e de Premier League avant le week-end, mais il y a eu des améliorations ces dernières semaines. Mauricio Pochettino a pris en charge un effectif pléthorique de jeunes talents cet été et les faire jouer ensemble n'a pas été facile. L'approche disparate de Chelsea en matière de recrutement sous la nouvelle direction a construit une équipe qui a du mal à s'assembler. Les Blues espèrent maintenant terminer la saison sur une note positive après avoir atteint les demi-finales de la FA Cup.

Burnley a remporté la Championship la saison dernière mais a du mal à adapter son jeu à la Premier League. Ils semblent condamnés depuis des mois, mais il y a un faible espoir de survie alors que l'écart avec la zone du maintien n'est désormais plus que de cinq points. Les Clarets n'ont pas battu Chelsea depuis 2017. Une grande performance sera nécessaire s'ils veulent enregistrer des victoires consécutives pour la première fois cette saison.

Les compos probables pour Chelsea Burnley

La composition probable de Chelsea :

Petrovic; Gusto, Disasi, Chalobag, Cucurella; Fernandez, Caicedo, Gallagher; Palmer, Jackson, Sterling.

La composition probable de Burnley :

Muric; Assignon, O’Shea, Esteve, Taylor; Vitinho, Cullen, Berge, Larsen; Fofana, Odobert.

Pronostic 1 : Victoire pour Chelsea @ 1,31 avec Betsson

Chelsea a eu du mal lors de leur quart de finale de la FA Cup contre Leicester avant la pause, mais a finalement fait le travail. Leur seule défaite lors de leurs huit derniers matchs est survenue en prolongation contre Liverpool en finale de la League Cup. Ils sont invaincus lors des 10 derniers face-à-face avec Burnley et ont marqué en moyenne 2,90 buts par match.

La victoire de Burnley contre Brentford lors de leur dernier match, associée à la déduction de points de Nottingham Forest, leur a donné une chance de survie dans l'élite. Cependant, leur forme à l'extérieur a été médiocre cette saison. Les Clarets ont perdu neuf de leurs 14 matchs à l'extérieur et n'en ont remporté que deux.

Pronostic 2 : Les deux équipes marquent @ 1,82 avec Betsson

Le prochain de nos pronostics Chelsea vs Burnley est que les deux équipes marqueront lors du match. L'équipe à domicile mérite son statut de favori, mais son bilan défensif a été médiocre ces derniers temps.

Les hommes de Mauricio Pochettino n'ont gardé qu'un seul clean sheet en Premier League en 2024. Tout au long de ces sept matchs, Chelsea a marqué en moyenne 1,86 buts mais en a encaissé 2. Les deux équipes ont marqué lors de leurs six derniers matchs.

L'équipe de Vincent Kompany doit commencer à prendre des points avec urgence si elle veut rester dans cette division. Les Clarets n'ont pas remporté leurs cinq derniers matchs de Premier League à l'extérieur mais se sont nettement amélioré. Burnley a marqué lors de sept de ses huit derniers matchs de championnat à l'extérieur.

Pronostic 3 : 2ème mi-temps - Plus de 1,5 Buts pour Chelsea @ 2,29 avec Betsson

Le dernier de nos pronostics est que Chelsea marquera au moins deux buts lors de la deuxième mi-temps du match. Les scores étaient égaux à la mi-temps lorsque ces équipes se sont rencontrées à Turf Moor plus tôt dans la saison. Après la pause, Chelsea a marqué trois buts. L'équipe de Pochettino devrait connaître un succès tardif en seconde période dans ce choc à Stamford Bridge. Burnley a encaissé sept buts lors de ses trois derniers matchs à l'extérieur. Ils ont affronté Liverpool, Crystal Palace et West Ham lors de cette série et ce pronostic a été gagnant dans tous les matchs.

