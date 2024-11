Pronostic Chelsea Arsenal - Premier League 10/11/2024 : Les Gunners l'emportent mais Nicolas Jackson marque

Chelsea vs Arsenal

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Chelsea Arsenal, comptant pour la 11e journée de Premier League, ce dimanche à 17h30.

Pronostic Arsenal Chelsea : paris, contexte et compositions

Les meilleurs paris pour Arsenal Chelsea

Victoire d’Arsenal ⭐ avec une cote de @2,38 sur Unibet, correspondant à une probabilité de 41 % pour les visiteurs de l’emporter.

pour les visiteurs de l’emporter. Nicolas Jackson buteur ⭐ avec une cote de @3,40 sur Unibet, ce qui indique une probabilité de 28 % pour que l'attaquant marque.

pour que l'attaquant marque. Les deux équipes marquent ⭐ avec une cote de @1,48 sur Vbet, ce qui représente une probabilité de 63 % pour les deux équipes de trouver le chemin des filets.

Arsenal a la qualité nécessaire pour battre Chelsea 2-1.

Les cotes sont fournies par Unibet au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Arsenal se déplace à Stamford Bridge pour affronter Chelsea dans le Derby du nord-ouest de Londres, ce dimanche en Premier League.

Chelsea a joué en Ligue Europa Conférence jeudi soir, mais son effectif pléthorique leur permet de gérer les exigences de leur calendrier.

Les Blues ont dû se contenter d’un match nul à Old Trafford le week-end dernier, ce qui les a placés au-dessus des Gunners au classement de la Premier League, grâce à une meilleure différence de buts.

Arsenal avait pour ambition de détrôner Manchester City cette saison, mais ils peinent en ce début de championnat. Mikel Arteta sait qu'un rythme soutenu est indispensable pour que son équipe devienne championne, mais ils abordent ce tour de rencontres avec sept points de retard sur Liverpool, leader du championnat.

Les Gunners ont été battus 1-0 par Newcastle le week-end dernier. L'attaque d'Arsenal a rarement inquiété la défense d'Eddie Howe, un aspect à améliorer avant leur déplacement à Chelsea.

Les effectifs probables pour Chelsea Arsenal

La composition probable de Chelsea :

Sanchez ; Gusto, Fofana, Colwill, James ; Caicedo, Lavia, Palmer ; Madueke, Neto, Jackson.

La composition probable d’Arsenal :

Raya ; White, Saliba, Gabriel, Timber ; Saka, Rice, Partey, Trossard ; Jesus, Havertz.

Les meilleurs paris à prendre pour Chelsea Arsenal

Pronostic Chelsea vs Arsenal 1 : Victoire d’Arsenal @2,38 sur Unibet

Arsenal s’est imposé comme un prétendant au titre ces deux dernières saisons. L’équipe de Mikel Arteta a prouvé qu’elle pouvait rebondir après une défaite et pourra puiser de la confiance dans son historique face aux Blues. Ainsi, nous envisageons une victoire à l'extérieur comme premier pronostic pour Chelsea vs Arsenal.

Les Gunners ont déjà remporté plusieurs rencontres difficiles à l’extérieur cette saison, avec des victoires face à Tottenham et Aston Villa, les deux équipes ayant terminé juste au-dessus de Chelsea la saison dernière. Ils étaient également à deux doigts de l'emporter à l’Etihad.

Chelsea n’a gagné aucun de ses cinq derniers matchs contre Arsenal et a perdu 5-0 lors de leur dernière confrontation. Ils n’ont également pas gagné les cinq dernières rencontres à Stamford Bridge.

Pronostic Chelsea vs Arsenal 2 : Nicolas Jackson buteur @3,40 sur Unibet

Nicolas Jackson pour marquer fait partie de nos pronostics pour Chelsea vs Arsenal.

Jackson a démarré lentement à Stamford Bridge et a reçu de nombreuses critiques. Cependant, il a su rebondir et s’affirme comme un attaquant redoutable en Premier League. Il a inscrit six buts avec un xG de 6,12 cette saison.

Les statistiques à long terme de Jackson sont également prometteuses. Avec un xG moyen de 0,63 par 90 minutes sur les 12 derniers mois, il se place dans le 96e percentile des attaquants des cinq grands championnats européens.

Pronostic Chelsea vs Arsenal 3 : Les deux équipes marquent @1,48 sur Unibet

Arsenal possédait la défense la plus solide de Premier League la saison dernière, mais ils ne paraissent pas aussi solides en ce début de campagne, avec une moyenne de 1,1 but concédé par match.

Chelsea a marqué lors de sept de ses huit matchs à domicile cette saison. Ces rencontres ont vu une moyenne de 3,5 buts, avec une moyenne de 2,38 buts par match pour l’équipe d’Enzo Maresca.

Les deux équipes ont marqué lors des cinq derniers matchs de championnat des Blues, qui disposent de suffisamment de puissance offensive pour inquiéter Arsenal.

