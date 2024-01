Pronostic Cameroun Guinée 15/01/2024 : Les deux équipes marquent et Cameroun gagne le match ou Nul

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Cameroun Guinée, comptant pour le groupe C de la CAN 2024, ce lundi à 18h

Nos propositions de cotes pour la rencontre Cameroun - Guinée

Les deux équipes marquent et Cameroun gagne le match ou Nul. Cote à 2.64 sur Betclic, soit 37% de chances que ce scénario se réalise.

que ce scénario se réalise. Karl Toko-Etambi buteur. Cote à 3,78 sur Betclic, soit 26% de chances que l'attaquant camerounais marque.

que l'attaquant camerounais marque. Les deux équipes marquent en deuxième mi-temps. Cote à 4.57 sur Betclic, soit 21% de chances que l'on voit des buts des deux équipes en seconde période.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Après avoir échoué en demi-finale de la CAN en 2021, après une défaite 0-1 contre l’Égypte aux penalties, le Cameroun sera revanchard pour cette édition. Avec un Vincent Aboubakar plus qu’en forme cette saison avec quatre buts en douze matches, celui qui a inscrit 37 buts en 97 sélections sera l’un des hommes forts de ce groupe camerounais.

Du côté de la Guinée, ces derniers viennent de s’imposer 2-0 face au Nigéria, avec des buts de Camara, et du petit crack de Bastia, Facinet Conte. Après avoir échoué assez tôt dans le tournoi de 2021 en perdant en huitième de finale contre la Gambie (0-1), les Guinéens pourront compter sur Sehrou Guirassy, mais ce dernier, sorti sur blessure contre le Nigéria, pourrait ne pas être prêt pour la rencontre. Un gros coup dur pour le Sily National…

Pari n°1 : Les deux équipes marquent et Cameroun gagne le match ou Nul. Cote à 2.64 sur Betclic

Avec deux attaques avec de fortes individualités des deux côtés comme Aboubakar, Toko Ekambi côté camerounais, et Facinet Conte, Guilavogui…, les défenses sont plus à la peine. Avec une défense qui pourrait évoluer entre Sow, Janvier et Diakhaby pour le Sily National, et une charnière Castelletto-Wooh pour les Lions Indomptables, les défenses présentent quelques lacunes, qui pourraient permettre aux attaquants de se mettre en confiance, pour le reste de la compétition.

Pari n°2 : Karl Toko-Etambi buteur. Cote à 3,78 sur Betclic

Karl Toko-Etambi sera bien évidemment le joueur à suivre de cette équipe de Cameroun. Véritable figure de proue des Lions Indomptables, le joueur pourra apporter toute son expérience et peser sur la défense de la Guinée, pour, peut-être, trouver le chemin des filets.

Pari n°3 : Les deux équipes marquent en deuxième mi-temps. Cote à 4.57 sur Betclic

Lors des trois derniers matches, le Cameroun a inscrit cinq buts, dont trois en première période. Du côté de la Guinée, sur les quatre derniers buts inscrits, deux étaient en première période, et deux en seconde. Pour ce match importantissime du groupe de la mort, attention à ne pas se faire piéger et à rapidement prendre les devants.

