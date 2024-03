Pronostic Cadix Atlético Madrid 08/03/2024 : Les Colchoneros vainqueurs et Morata buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Cadix Atlético Madrid, comptant pour la 28e journée de Liga, ce samedi à 16h15.

Pronostic Cadix Atlético Madrid : paris, contexte et compositions

Notre expert en pronostics football partage ses trois meilleurs paris et pronostics pour Cadix Atlético Madrid en vue de leur rencontre en Liga ce samedi à 16h15.

Les meilleurs pronostics pour Cadix Atlético Madrid

Atlético Madrid vainqueur avec des cotes de 1,78 sur Betsson, suggérant une chance de 56,2% pour l'équipe de Simeone de l'emporter.

Plus de 0,5 buts pour l'Atlético Madrid avec des cotes de 1,95 sur Betsson, indiquant une chance de 51,3% pour les visiteurs de marquer deux buts ou plus.

Morata buteur avec des cotes de 2,43 sur Betclic, représentant une chance de 41,2% pour l'Espagnol de trouver le chemin des filets.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Cadix accueille l'Atlético Madrid ce week-end alors qu'ils visent à réduire l'écart avec le maintien. Leur seule victoire contre l'équipe de Diego Simeone lors des 10 dernières confrontations a eu lieu dans ce match la saison dernière.

Bien que l'équipe de Mauricio Pellegrino semble destinée à la relégation, il y a un petit espoir. L'Argentin a été chargé de la tâche redoutable de les maintenir en Liga. Bien qu'ils aient réussi à obtenir deux points lors de ses trois premiers matchs à la tête de l'équipe, ils n'ont toujours pas remporté de match de championnat depuis le 1er septembre. Cadix a obtenu un match nul 1-1 à l'extérieur contre Rayo Vallecano le week-end dernier. Leur performance était solide et ils estimaient avoir fait assez pour remporter le match. L'équipe de Pellegrino doit maintenant reproduire ce haut niveau de jeu dans leurs matchs restants pour réaliser une grande évasion.

L'Atlético Madrid est à 11 points du Real Madrid, sans indication de compétition pour le titre cette saison. Le focus de Simeone sera de sécuriser une place en Ligue des Champions la saison prochaine. Son équipe détient actuellement un avantage de cinq points sur l'Athletic Bilbao, qui occupe la 5ème place. L'équipe de Simeone a battu le Real Betis 2-1 lors de leur dernier match. Ils espèrent que cette victoire encourageante annonce le début d'une meilleure série de résultats.

Les compos probables pour Cadix Atlético Madrid

La composition probable de Cadix :

Ledesma; Hernandez, Chust, Mere, Carcelen; Navarro, Kouame, Alcaraz, Sobrino; Gomez, Juanmi.

La composition probable de l'Atlético Madrid :

Oblak; Hermoso, Paulista. Witsel; Lino, Barrios, Koke, De Paul, Llorente; Correa, Morata.

Cadix vs Atlético Madrid Pronostic 1 : Victoire de l'Atlético Madrid @ 1,78 avec Betsson

Le premier de nos pronostics pour Cadix vs Atlético Madrid est que l'équipe visiteuse repartira avec les trois points.

Cadix a obtenu une victoire rare contre l'Atlético dans ce match la saison dernière. Il y avait un élément de chance, le but décisif venant à la 99ème minute. Ils ont perdu six de leurs sept dernières confrontations avec l'équipe de Simeone.

Depuis le début de l'année, l'Atlético Madrid a eu du mal à trouver de la régularité. Néanmoins, Simeone peut tirer de l'optimisme de leur performance contre le Betis lors de leur dernier match. L'Atleti a terminé le match avec un xG de 2,04, tandis que les visiteurs n'avaient qu'un xG de 0,58. Une performance similaire pourrait être dangereuse pour Cadix.

Cadix vs Atlético Madrid Pronostic 2 : Atlético pour marquer deux buts ou plus @ 1,95 avec Betsson

Depuis que les lutteurs de Liga ont été promus de la deuxième division pour la saison 2020/21, l'Atlético Madrid a marqué deux buts ou plus lors de leurs sept confrontations compétitives avec Cadix. Nous pouvons parier sur l'Atlético pour marquer plus de 1,5 buts ici avec des cotes de 1,95 sur Betsson.

Lorsque ces équipes se sont rencontrées plus tôt dans la saison, l'Atlético a marqué trois buts et a raté plusieurs grosses occasions de remporter une victoire plus large. Cadix a encaissé cinq buts lors de leurs trois matchs sous la direction du nouveau manager. Les adversaires ont marqué deux buts dans deux de ces matchs.

Cadix vs Atlético Madrid Pronostic 3 : Morata pour marquer @ 2,43 avec Betclic

Diego Simeone a choisi Alvaro Morata pour mener l'attaque lors de leur victoire contre le Betis. Le vétéran a eu du mal à retrouver sa forme, mais il a justifié la confiance de son manager en marquant un but. Morata a été exceptionnel à différents moments cette saison. Il a marqué 14 buts en 24 apparitions en Liga, donc je le soutiens pour marquer avec des cotes de 2,43 avec Betclic ici. L'ancien attaquant de Chelsea a un xG hors penalty de 0,78 buts par 90 minutes. Cela le place dans le 96e percentile parmi tous les autres attaquants des cinq meilleures ligues d'Europe.

