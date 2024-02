Pronostic Burnley Arsenal 17/02/2024 : Arsenal devant à la mi-temps et plus de 1,5 buts dans le match

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Burnley Arsenal, comptant pour la 25e journée de Premier League, ce samedi.

Pronostics Burnley - Arsenal : paris, contexte et compos

Dernier match d’Arsenal avant d’entamer ses huitièmes finale de Ligue des Champions contre Burnley. Les Gunners se déplacent sur la pelouse du relégable Burnley. Notre expert en pronostics foot vous livre ses trois meilleurs paris et pronostics pour Burnley - Arsenal, avec une victoire des Gunners (1,28) dans le Lancashire.

Les meilleur paris pour Burnley - Arsenal

1ere mi-temps et nombre de buts : Arsenal et +1,5 buts ⭐ à 2,27 à soit 44% de chances que ce scénario se réalise.

que ce scénario se réalise. But pour les deux équipes ⭐ à 1,82 à soit 59% de chances que les clubs trouvent le chemin des filets.

que les clubs trouvent le chemin des filets. Martinelli buteur ⭐ à 3,17 à soit 31% de chances que l'attaquant brésilien marque.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Comme l’an dernier, Arsenal attaque la période clé de sa saison, ou les Gunners mènent de front la course à la tête de la Premier League, et la campagne européenne en Ligue des champions. Quatre jours avant d’affronter Porto à l'Estadio do Dragao, les Gunners ont rendez-vous à Turf Moor, contre un Burnley toujours relégable mais qui livre de bonnes prestations chaque week-end.

L’ancien joueur des Paul Merson Gunners l’avait dit ce week-end sur Sky Sports, après le triomphe des Gunners sur le terrain de West Ham (6-0) : “Après une mauvaise période comme Arsenal en a connue a Noël, il faut rebondir pour montrer qu’on reste un potentiel champion”. Et Arsenal l’a fait. Car Arsenal a enchaîné quatre victoires en Premier League avec seize buts marqués et deux encaissés. Dont un 5-0 contre Crystal Palace, un 6-0 contre West Ham et un 3-1 contre Liverpool qui a replacé les Gunners dans une position qu’ils n’avaient pas connue depuis près d’un an, dans la course au titre.

De son côté, Burnley n’a plus gagné en Premier League depuis le 23 décembre, avec une victoire 2-0 sur le terrain de Fulham. Les Clarets ne comptent que trois victoires en championnat cette saison. Les hommes de Vincent Kompany sont pourtant des joueurs protagonistes, offensifs dans le 4-4-2 de l'entraîneur belge et qui bousculent chaque gros adversaire en championnat.

Les compos probables pour Burnley Arsenal

Burnley : Trafford - Vitinho, O’Shea, Esteve, Delcroix - A. Ramsey, Berge, Brownhill, Odobert - Fofana, Amdouni.

Arsenal : Raya - White, Saliba, Gabriel, Kiwior - Havertz, Rice, Odegaard - Saka, Trossard, Martinelli.

Pari 1. 2eme mi-temps et nombre de buts : Arsenal et +1,5 à 2,27 avec Betsson

Arsenal maîtrise en première, et fait mal en seconde période. Les Gunners ont marqué quatre buts contre West Ham en deuxième période, deux contre Liverpool pour faire la différence, et même trois contre Palace (5-0) pour clore ses derniers succès. Contre Burnley, on les voit se distinguer après la pause.

Pari 2. But pour les deux équipes à 1,82 avec Betsson

Arsenal n’a encaissé que deux buts en 2024, mais Burnley a marqué lors de chacun de ses matchs cette année également. Notamment à Anfield où ils ont égalisé contre Liverpool juste avant la mi-temps. Burnley ne cesse jamais d’attaquer dans ses matchs et exploitera la moindre faiblesse que pourront afficher les Gunners un moment dans le match, contrairement à West Ham le week-end dernier.

Pari 3. Martinelli buteur à 3,17 avec Betsson

Le Brésilien ne fructifie pas autant que l’an dernier cette saison. Martinelli n’a marqué que cinq buts en Premier League cette saison, dont un contre Liverpool dans le choc a l’Emirates. Muet contre West Ham, il n’a même pas donné de passe décisive contre les Hammers. Mais face à un Burnley qui laissera des espaces derrière, on le voit retrouver le chemin du but à Turf Moor.

