Pronostic Brest Real Madrid - Ligue des Champions 29/01/2025 : Les Merengues gagnent avec Mbappé qui marque !

Brest vs Real Madrid

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Brest Real Madrid, pour la 8e journée de Ligue des Champions, ce mercredi à 21h.

Pronostic Brest Real Madrid : paris, contexte et compositions

Les meilleurs paris pour Brest Real Madrid

Victoire de Real Madrid ⭐ avec une cote de 1,33 sur Unibet, correspondant à une probabilité de 76 % que le club espagnol gagne.

que le club espagnol gagne. Kylian Mbappé buteur ⭐ avec une cote de 1,80 sur Unibet, indiquant une probabilité de 54 % que l'attaquant français marque.

que l'attaquant français marque. Plus de 2,5 buts dans le match ⭐ avec une cote de 1,45 sur Unibet, représentant une probabilité de 69 % que les deux équipes marquent.

Real Madrid devrait s'imposer contre Brest sur un score de 1-3.

Les cotes sont fournies par Unibet au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Le Real Madrid se rend en France pour affronter Brest lors de la dernière journée de la nouvelle phase de la Ligue des champions. Après une victoire convaincante 5-1 contre Salzbourg, l'équipe de Carlo Ancelotti espère décrocher trois nouveaux points pour se qualifier parmi les huit premières équipes.

Les buts de Vinicius Junior, Rodrygo et Mbappé ont permis à Madrid de retrouver son meilleur niveau à Santiago Bernabéu. Forts de cette performance, ils abordent le match contre Brest en toute confiance.

Brest a surpassé les attentes et a encore une chance de se qualifier pour la prochaine phase de la compétition, même en cas de défaite face au Real Madrid. Après une défaite 2-0 contre Shakhtar la semaine dernière, une place parmi les huit premiers semblait hors de portée. Affronter les géants espagnols sera un vrai test pour voir s'ils peuvent encore défier les pronostics.

Cependant, parier contre Real Madrid est souvent une tâche difficile. Les visiteurs devraient s'imposer pour enchaîner une deuxième victoire consécutive dans cette compétition mercredi soir.

Les effectifs probables pour Brest Real Madrid

La composition probable de Brest :

Gardien : Bizot

Défenseurs : Pereira Lage, Ndiaye, Chardonnet, Lala

Milieux : Magnetti, Fernandes, Camara, Doumbia

Attaquants : Ajorque, Balde

La composition probable du Real Madrid :

Gardien : Courtois

Défenseurs : Mendy, Rudiger, Asencio

Milieux : Valverde, Bellingham, Ceballos, Modric

Attaquants : Rodrygo, Vinicius Jr, Mbappe

Les meilleurs paris à prendre pour Brest Real Madrid

Pronostic Brest vs Real Madrid 1 : Victoire du Real Madrid @ 1,33 sur Unibet

Le premier de nos pronostics Brest vs Real Madrid est de parier sur la victoire des visiteurs après leur victoire 5-1 contre Salzbourg en 7e journée.

Le Real Madrid n'est peut-être pas encore au sommet, mais ils ont encore une chance de finir dans le top 8 avec une victoire en France. Carlo Ancelotti devrait donc aligner sa meilleure équipe pour atteindre cet objectif.

Brest a subi une défaite difficile 2-0 contre Shakhtar, une équipe qui n'a pas encore repris son championnat. Leur bon début de compétition commence à s'estomper.

Pronostic Brest vs Real Madrid 2 : Kylian Mbappé buteur @ 1,80 sur Unibet

Vinicius Junior a été l'homme du match contre Salzbourg avec un triplé, mais pour notre deuxième pronostic Brest vs Real Madrid, nous parions sur leur grande recrue pour marquer.

Kylian Mbappé est de retour sur son sol français, où il a été une force redoutable au PSG pendant des années. Après avoir inscrit cinq buts lors de ses cinq derniers matchs, le joueur de 26 ans commence à savourer son football au Real Madrid.

Brest n'a concédé que deux buts à domicile cette saison. Cependant, affronter les géants espagnols en forme sera un test énorme. Peu d'attaquants aussi talentueux que Mbappé se sont rendus dans leur stade temporaire cette saison.

Pronostic Brest vs Real Madrid 3 : Plus de 2,5 buts dans le match @ 1,45 sur Unibet

Il est difficile de ne pas s'attendre à des buts dans cette rencontre, car le Real Madrid a été en grande forme offensive récemment. Leurs 14 derniers matchs ont vu plus de 2,5 buts à chaque fois, ce qui n'est pas vraiment surprenant étant donné leur attaque redoutable.

La combinaison de Vinicius Junior, Rodrygo et Mbappé commence à donner ses fruits. Cependant, avec seulement quatre matchs sans encaisser de but lors de leurs 14 derniers matchs et 12 buts concédés dans cette compétition, Brest peut causer des problèmes à Madrid.

Les hôtes ont été sous-estimés depuis le début de la compétition et ont défié les pronostics. C'est pourquoi ils pourraient bien suivre Salzbourg et inscrire un but lors de la 8e journée.

