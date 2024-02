Pronostic Brest Marseille (OM) 18/02/2024 : Match nul et Pierre-Emerick Aubameyang buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Brest Marseille (OM), comptant pour la 22e journée de Ligue 1, ce dimanche.

Pronostics Brest - Marseille : paris et formes des équipes

En grandes difficultés en Ligue 1, les Marseillais se doivent de réagir lors de ce déplacement à Brest, quatrième du classement. Notre expert en pronostics foot vous livre ses trois meilleurs paris et pronostics pour Brest - Marseille.

Les meilleur paris pour Brest - Marseille

Match nul ⭐ à 3,05 sur Betsson soit 32 % de chances de voir une égalité.

de voir une égalité. Les deux équipes marquent ⭐ à 1,75 sur Betsson, soit 57 % de chances que les deux clubs trouvent le chemin des filets.

que les deux clubs trouvent le chemin des filets. Pierre-Emerick Aubameyang buteur ⭐ à 2,88 sur Betsson soit 23 % de chances de le voir marquer.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Les Marseillais continuent de vivre une saison compliquée. En 2024, ils n’ont gagné qu’un seul match, et ce fut en Coupe de France face à Thionville, un club de National 3. Leur dernier résultat, un match nul 2-2 en Ligue Europa chez le Chakhtar Donetsk, est certes plutôt positif, mais là aussi, l’OM pensait avoir fait le plus dur en prenant l’avantage à la 90e minute, avant de se faire rejoindre au score à la 92e. Désormais 8e de Ligue 1, les Marseillais n’ont plus le droit à l’erreur s’ils veulent disputer une compétition européenne la saison prochaine.

Brest est la belle surprise de cette saison, mais le Stade Brestois 29 vient de concéder trois matchs nuls (face à Paris, Clermont et Nice) qui ont permis à Monaco de leur prendre la 3e place. Toujours sous la menace de Lille et de Lens, la fin de saison des Brestois promet du suspense et des émotions puisqu’ils peuvent encore terminer à toutes les places de la 2e à la 7e. Pour ce match, ils seront privés de Marco Bizot et Mahdi Camara, suspendus, mais pourront compter sur Lilian Brassier, puisque la commission de discipline de la FFF ne lui a infligé qu’un seul match de suspension suite à son expulsion après une grosse semelle sur Kylian Mbappé.

Les compositions probables pour Brest Marseille

Brest : Bizot - Lala, Chardonnet, Le Cardinal, Locko - Doumbia, Lees-Melou, Magnetti - Del Castillo, Mounié, Pereira Lage

OM : Lopez - Clauss, Mbemba, Balerdi, Merlin - Ounahi, Onana, Harit - Sarr, Aubameyang, Moumbagna

Pari 1. Match nul à 3,05 avec Betsson

Brest est favori avant cette rencontre, mais l’OM est le champion des matchs nuls cette saison, avec 9 en 21 matchs, dont 4 lors de ses 5 derniers matchs de Ligue 1. Sous pression, les hommes de Gennaro Gattuso pourraient bien décrocher un point à l’extérieur, d’autant que le SB29 reste également sur trois matchs nuls en championnat.

Pari 2. Les deux équipes marquent à 1,75 avec Betsson

Les deux équipes ont pratiquement marqué le même nombre de buts en Ligue 1 cette saison (30 pour Brest, 29 pour Marseille) et en 2024, seul l’OL a réussi à ne pas encaisser de but face à Marseille. Du côté brestois, seul Nice est parvenu à contrecarrer l’attaque de la formation d’Éric Roy.

Pari 3. Pierre-Emerick Aubameyang buteur à 2,88 avec Betsson

Dans le marasme de la saison marseillaise, Pierre-Emerick Aubameyang parvient à tenir son rang, avec 6 buts et 7 passes décisives en 21 matchs de Ligue 1. Avec un seul but inscrit au cours des 5 derniers matchs, il sait toutefois qu’il doit absolument retrouver le chemin des filets pour que l’OM ait une chance de disputer une compétition européenne la saison prochaine.

