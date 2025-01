Pronostic Brest Lyon - Ligue 1 11/01/2025 : Les Gones l'emportent avec Mikautadze qui marque !

Brest vs Lyon

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Brest Lyon, pour la 17e journée de Ligue 1, ce samedi à 17h.

Pronostic Brest Lyon : paris, contexte et compositions

Les meilleurs paris pour Brest Lyon

Victoire de Lyon ⭐ cote de 2,18 sur Unibet, représentant une probabilité de 46 % pour l'équipe de Pierre Sage de l’emporter.

pour l'équipe de Pierre Sage de l’emporter. Georges Mikautadze buteur ⭐ cote de 2,80 sur Unibet, soit une probabilité de 36 % que l’attaquant géorgien trouve le chemin des filets.

que l’attaquant géorgien trouve le chemin des filets. Les deux équipes marquent ⭐ cote de 1,58 sur Unibet, indiquant une probabilité de 63 % pour que les deux clubs inscrivent un but.

Lyon pourrait décrocher les trois points dans une victoire 2-1 face à Brest.

Les cotes sont fournies par Unibet au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Bénéficiez jusqu'à 110€ de bonus offerts sur Unibet lors de votre inscription. Profitez des meilleurs cotes sur Unibet en créant votre compte joueur sur le bookmaker avec le code promo UNIGOAL :

+

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Brest accueille Lyon ce samedi en Ligue 1 avec l’objectif de réduire l’écart avec ses adversaires.

L’équipe d’Eric Roy a été la surprise de l’élite du football français la saison dernière, terminant 3e et se qualifiant pour la Ligue des Champions. Brest a également bien performé sur la scène européenne cette saison, étant en passe de décrocher une place automatique en huitièmes de finale.

Cependant, sur le plan national, Brest a du mal cette saison, se classant 12e. Ils ont un retard de huit points sur Nice, actuellement 6e.

De son côté, Lyon est provisoirement relégué en deuxième division pour la saison prochaine. Sous la supervision de la DNCG, le club doit vendre pour améliorer sa situation financière et éviter la descente.

Malgré ces difficultés, les résultats sur le terrain restent solides. Lyon est actuellement 5e en Ligue 1, à deux points de Monaco, et vise une qualification européenne, qui serait une véritable aubaine financière. En Ligue Europa, Lyon est aussi 4e et pourrait bénéficier d’une aventure lucrative jusqu’à la fin de la saison.

⚽ Retrouvez toutes nos analyses et nos conseils sur les paris sportifs et toutes les cotes pour parier sur la Ligue 1 !

Les effectifs probables pour Brest Lyon

La composition probable de Brest :

Gardien : Bizot

Défenseurs : Lala, Chardonnet, Ndiaye, Haidara

Milieux : Camara, Fernandes, Magnetti

Attaquants : Del Castillo, Sima, Ajorque

La composition probable de Lyon :

Gardien : Perri

Défenseurs : Maitland-Niles, Mata, Ćaleta-Car, Vinícius

Milieux : Veretout, Matić, Benrahma

Attaquants : Nuamah, Fofana, Mikautadze

Les meilleurs paris à prendre pour Brest Lyon

Pronostic Brest vs Lyon 1 : Victoire de Lyon @ 2,18 sur Unibet

Le premier de nos pronostics Brest vs Lyon est une victoire des visiteurs.

Lyon affiche une grande unité malgré les problèmes en coulisses. Cette adversité semble avoir soudé l’équipe, qui reste sur une série positive : une seule défaite lors des 12 derniers matchs toutes compétitions confondues, avec six victoires lors des sept derniers. La seule défaite a été contre le PSG, leader incontesté.

En revanche, Brest a perdu cinq de ses sept derniers matchs de championnat, concédant une moyenne de deux buts par match. De plus, ils n’ont remporté que deux de leurs 10 dernières confrontations directes avec Lyon.

⭐ Gagnez 239€ en pariant sur une victoire des Gones avec le bonus de bienvenue de 110€ !

Pronostic Brest vs Lyon 2 : Georges Mikautadze buteur @ 2,80 sur Unibet

Le recrutement de Georges Mikautadze a été salué comme un grand coup pour Lyon cet été. Transféré de Monaco après s’être distingué à l’Euro 2024, il a connu un début difficile au club mais commence à montrer tout son potentiel.

Avec cinq buts lors de ses sept derniers matchs, Mikautadze est une menace offensive sérieuse. Ses qualités en dribble et son tir puissant en font un attaquant difficile à contenir. L’absence d’impact d’Alexandre Lacazette lors du dernier match pourrait offrir à Mikautadze une nouvelle opportunité de briller en tant que titulaire.

En moyenne, il a marqué 0,52 but hors penalty par 90 minutes sur les 12 derniers mois. Il se classe également dans le top 10 % des attaquants en Europe pour ses dribbles progressifs et réussis, des atouts qui seront précieux contre Brest.

⭐ Gagnez 308€ en pariant sur Georges Mikautadze buteur avec le bonus de bienvenue de 110€ !

Pronostic Brest vs Lyon 3 : Les deux équipes marquent @ 1,58 sur Unibet

Notre dernier pronostic Brest vs Lyon est que les deux équipes marquent lors de ce match.

Brest n’a gardé aucune feuille blanche lors de ses neuf derniers matchs de championnat. Sur cette période, ils ont marqué en moyenne 1,56 but par match mais ont encaissé 1,78 but en moyenne. Les deux équipes ont marqué dans sept de ces rencontres.

Lyon, de son côté, affiche une bonne forme offensive. Leur dernière rencontre sans but remonte au 15 septembre. Cependant, ils n’ont gardé que deux feuilles blanches lors de leurs neuf matchs à l’extérieur.

Avec des défenses vulnérables et des enjeux élevés pour les deux équipes – Lyon cherchant une qualification européenne et Brest espérant rester dans la course – ce match devrait offrir un spectacle offensif.

⭐ Gagnez 173€ en pariant que les deux équipes marquent avec le bonus de bienvenue de 110€ !

Les meilleures cotes sur les meilleurs sites de paris sportifs avec notre comparatif complet !