Pronostic Brentford Liverpool 17/02/2024 : Liverpool vainqueur et Darwin Nunez buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Brentford Liverpool, comptant pour la 25e journée de Premier League, ce samedi.

Pronostic Brentford Liverpool : paris, contexte et compositions

Notre expert en paris sportifs vous présente ses pronostics pour Brentford Liverpool alors que les leaders de la Premier League cherchent à maintenir leur mince avantage lors du coup d'envoi anticipé de samedi.

Les meilleurs paris pour Brentford Liverpool

Victoire de Liverpool et plus de 2,5 buts ⭐ avec une cote de 2,18 sur Betsson, ce qui équivaut à une chance de 45,9 % que les visiteurs triomphent dans un festival de buts.

que les visiteurs triomphent dans un festival de buts. Nunez buteur ⭐ avec une cote de 2,24 sur Betsson, représentant une chance de 44,6 % que l'Uruguayen trouve le chemin des filets.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Brentford reçoit Liverpool samedi alors que l'équipe de Klopp cherche à s'accrocher à la première place. La course au titre de Premier League s'intensifie et la défaite de Liverpool à l'Emirates signifie que nous avons une course à trois pour la couronne.

L'équipe de Thomas Frank n'a pas réussi à atteindre les sommets de la saison dernière, mais elle a été renforcée par le retour d'Ivan Toney lors des derniers matchs. Ils ont été compétitifs dans les défaites contre Tottenham et Manchester City avant de rebondir avec une victoire 2-0 à Wolverhampton le week-end dernier. Les Bees n'ont remporté qu'une seule victoire lors de leurs cinq derniers matchs à domicile en Premier League. Cependant, ils ont pris les trois points dans ce même affrontement la saison dernière.

Les Reds ont bien géré l'absence de Mohamed Salah. L'Égyptien était leur attaquant vedette avant de partir pour la Coupe d'Afrique des Nations et sa blessure subséquente. Darwin Nunez et Diogo Jota ont pris le relais et chercheront à poursuivre leur bonne forme ici. Klopp a annoncé qu'il quitterait ses fonctions d'entraîneur de Liverpool à la fin de la saison. L'Allemand espère remporter quelques trophées d'ici là, donc ils doivent tenir bon en tête avec une autre victoire ici.

Les compositions probables pour Brentford Liverpool

Brentford : Flekken ; Mee, Pinnock, Collins ; Reguilon, Janelt, Norgaard, Yarmoliuk, Roerslev ; Maupay, Toney.

Liverpool : Alisson ; Robertson, Van Dijk, Konate, Bradley ; Jones, Endo, MacAllister ; Diaz, Nunez, Jota.

Pari 1 Brentford contre Liverpool : Victoire de Liverpool & Plus de 2,5 Buts @ 2,18 sur Betsson

Le premier de nos pronostics Brentford contre Liverpool est pour les visiteurs de remporter un match avec au moins trois buts. Ce pari est disponible à une cote de 2,18. Les matchs à domicile de Brentford en Premier League ont vu une moyenne de 3,67 buts par match. Leur dernier match à domicile était une défaite 3-1 contre Manchester City. Ils affrontent ici un autre prétendant au titre et le match devrait se dérouler de manière similaire. Les Bees n'ont manqué de marquer que lors d'un seul de leurs 12 matchs à domicile cette saison. Liverpool n'a subi qu'une seule défaite lors de ses 17 derniers matchs toutes compétitions confondues. Il y a eu en moyenne 3,29 buts dans chacun de ces matchs. Ils ont battu Burnley facilement le week-end dernier et ils ont la chance de construire un certain élan ici.

Pari 2 Brentford contre Liverpool : Darwin Nunez buteur @ 2,24 sur Betsson

Le mélange unique de vitesse et de puissance de Darwin Nunez en fait un adversaire redoutable pour toute défense. Ses statistiques sous-jacentes montrent à quel point il est devenu un problème et il est prêt à mener l'attaque de Liverpool ici. Nunez marque en moyenne 0,51 buts non-pénalty par tranche de 90 minutes. Il a également une moyenne de 4,18 tirs par 90. L'Uruguayen a le plus haut xG dans l'équipe de Liverpool, donc l'équipe lui crée beaucoup de chances. Nunez a marqué dans leur victoire contre Burnley et nous parions sur lui pour trouver le chemin des filets une fois de plus à des cotes intéressantes.

Les meilleures cotes sur les meilleurs sites de paris sportifs avec notre comparatif détaillé !