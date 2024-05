Pronostic Borussia Dortmund vs Darmstadt : Bundesliga 18/05/2024

Notre expert en pronostics vous présente ses trois meilleurs paris pour Dortmund vs Darmstadt avant leur rencontre de Bundesliga au Westfalenstadion

Les finalistes de la Ligue des Champions, le Borussia Dortmund, accueillent le dernier du classement, Darmstadt, lors de la dernière journée de la Bundesliga.

Malgré la défaite de 3-0 subie le week-end dernier à Mayence, le Borussia Dortmund est en bonne forme et souhaite offrir une performance solide devant ses supporters avant de partir pour Wembley. Darmstadt, déjà relégué il y a quelques semaines, n'a remporté que trois matchs cette saison.

Après avoir analysé les cotes Borussia Dortmund contre Darmstadt, nous avons sélectionné quelques-unes de nos prédictions préférées pour la Bundesliga.

Meilleurs paris pour Borussia Dortmund contre Darmstadt

Plus de 1,5 buts en première mi-temps avec une cote de 1,75 sur Betsson, soit 57,1 % de chances qu'il y ait au moins deux buts dans les 45 premières minutes.

Handicap asiatique Borussia Dortmund -2 avec une cote de 1,70 sur Betsson, soit 59 % de chances que Borussia gagne avec au moins trois buts d'écart.

Résultats du match après 30 minutes : Borussia Dortmund à 1,95 sur Betsson, donnant 51 % de chances pour que les hôtes mènent au score après une demi-heure.

Les cotes sont fournies par Betsson au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Une ambiance festive est attendue au Westfalenstadion ce dimanche alors que les supporters du Borussia Dortmund encourageront leur équipe une dernière fois avant la finale de la Ligue des Champions. Bien que la saison de Bundesliga du Borussia ait été décevante par rapport à l'année dernière, leurs réalisations en Europe ont été extraordinaires.

Les hôtes ont sécurisé une place pour la Ligue des Champions de la saison prochaine grâce au coefficient UEFA de l'Allemagne et peuvent jouer ce match sans pression. Les hommes d'Edin Terzic ont perdu leurs deux derniers matchs à l'extérieur en Bundesliga, mais à domicile, ils n'ont perdu qu'un des six derniers toutes compétitions confondues. Bien que le Borussia ne puisse pas rattraper Leipzig à la quatrième place, ils peuvent terminer la campagne par une forte performance à domicile.

Le retour de Darmstadt en Bundesliga n'a duré que neuf mois, car ils ont été officiellement relégués le 28 avril. Le club en bas du tableau a été battu 6-0 à domicile par Hoffenheim et, avec 82 buts encaissés, possède le pire bilan défensif de la ligue.

Compositions probables pour Borussia Dortmund contre Darmstadt

XI probable de Borussia Dortmund :

Kobel; Wolf, Sule, Schlotterbeck, Maatsen; Sabitzer, Ozcan; Maalen, Reus, Bynoe Gittens; Fullkrug.

XI probable de Darmstadt :

Brunst-Zöllner; Muller, Klarer, Zimmerman; Karic, Justvan, Mehlem, Kempe; Skarke, Vilhelmsson, Honsak.

Pari 1 : Plus de 1,5 buts en première mi-temps @ 1,75 avec Betsson

C’est le dernier match avant la finale de Wembley pour le Borussia Dortmund et les hôtes voudront commencer le match en force. Ils n'ont échoué à marquer qu'à deux reprises à domicile cette saison, et c'était contre Stuttgart et le Bayern Munich. Ils ont marqué 17 fois lors des huit derniers matchs de Bundesliga à domicile.

Le Borussia menait 4-1 contre Augsbourg à la mi-temps lors de leur dernière victoire à domicile, et un schéma similaire pourrait se répéter dimanche. Darmstadt n'a pas seulement la pire défense de la ligue, mais a également encaissé cinq buts en première mi-temps contre Hoffenheim.

Pendant ce temps, le Borussia a pris l'habitude de concéder des buts à domicile. Ils n'ont gardé qu'une seule feuille propre lors des 11 derniers matchs au Westfalenstadion. Dortmund a concédé neuf buts dans les 15 premières minutes cette saison, leur plus haut niveau depuis la saison 2007/08, lorsqu'ils en avaient concédé 12.

Pari 2 : Handicap asiatique Borussia Dortmund -2 @ 1,70 avec Betsson

Le Borussia Dortmund n'a remporté que cinq matchs à domicile cette saison par deux buts d'écart ou plus. Cependant, en raison de leur état de forme récent, ils pourraient accumuler les buts contre une équipe reléguée comme Darmstadt.

Les visiteurs ont été battus 3-0 lors du dernier match à l'extérieur à Wolfsburg et ils ont subi d'autres grandes défaites plus tôt dans la saison. Ils ont concédé cinq buts à l'extérieur à Leverkusen, huit à Munich et quatre contre Mayence.

Darmstadt n'a gardé que deux feuilles propres à l'extérieur. Mis à part le match contre le Bayern Munich, ils ont toujours concédé en première mi-temps contre les grandes équipes.

Pari 3 : Résultats du match après 30 minutes : Borussia Dortmund @ 1,95 avec Betsson

Ce sera le dernier match de Marco Reus à Dortmund après 12 ans dans le club. Ce sera sûrement un adieu émotionnel pour l'un des joueurs les plus importants ayant porté les couleurs du Borussia Dortmund. Il est très probable que Reus marque un but, peut-être un penalty, pendant le match. Ses coéquipiers voudront sans aucun doute célébrer son départ du club par une victoire retentissante.

La saison dernière, le Borussia Dortmund a perdu le titre de Bundesliga lors du dernier match, en faisant match nul 2-2 à domicile contre Mayence.

Il n’y aura pas de meilleure préparation pour l’affrontement contre le Real Madrid que d’obtenir une bonne victoire contre Darmstadt dimanche. Le Borussia est attendu pour prendre l'initiative dès le début.

Le temps moyen pour que le Borussia Dortmund marque son premier but est dans les 30 premières minutes cette saison, et ils ont pris l'avantage lors de 10 des 16 matchs à domicile.

D'un autre côté, Darmstadt n'a marqué en premier que lors de quatre occasions à l'extérieur et a laissé en moyenne au moins un but passer dans la première demi-heure. Les visiteurs ont également concédé 38 buts en première mi-temps, dont 14 à l'extérieur, marquant un record négatif pour la saison de Bundesliga.