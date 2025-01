Pronostic Borussia Dortmund Leverkusen - Bundesliga 10/01/2025 : Match nul avec Wirtz qui marque !

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Borussia Dortmund Leverkusen, pour la 16e journée de Bundesliga, ce vendredi à 20h30.

Pronostic Borussia Dortmund Leverkusen : paris, contexte et compositions

Les meilleurs paris pour Borussia Dortmund Leverkusen

Match nul ⭐ cote de 3,75 sur Unibet, correspondant à une probabilité de 27 % de voir les deux équipes se neutraliser.

de voir les deux équipes se neutraliser. Florian Wirtz buteur ⭐ cote de 3,30 sur Unibet, indiquant une probabilité de 30 % pour le milieu offensif allemand de marquer.

pour le milieu offensif allemand de marquer. Plus de 2,5 buts et les deux équipes marquent ⭐ cote de 1,64 sur Unibet, représentant une probabilité de 61 % que les deux clubs marquent avec au moins trois buts inscrits.

Ces deux équipes semblent impossibles à départager, ce qui pourrait bien aboutir à un score final de 2-2.

Les cotes sont fournies par Unibet au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

+

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

La Bundesliga reprend après la trêve hivernale avec un affrontement captivant entre le Borussia Dortmund et le Bayer Leverkusen au Signal Iduna Park.

Alors que l’attention se concentre surtout sur Harry Kane pour briser sa "malédiction des trophées" avec le Bayern Munich, les hommes de Xabi Alonso à Leverkusen sont bien décidés à bousculer cette narration, étant à seulement quatre points des géants bavarois.

Le Borussia Dortmund aborde cette rencontre cruciale avec son invincibilité à domicile, partageant cet exploit avec le Bayern cette saison. Les "Noirs et Jaunes" ont montré des progrès impressionnants sous la houlette de Nuri Şahin, notamment en attaque, grâce au partenariat florissant entre Serhou Guirassy et Jamie Gittens.

De leur côté, le Bayer Leverkusen arrive en pleine forme, surfant sur une incroyable série de 13 matchs sans défaite en championnat, dont cinq victoires consécutives. Leur record à l’extérieur est tout aussi impressionnant, avec une série de 24 matchs sans défaite, la troisième plus longue de l’histoire de la Bundesliga.

Les effectifs probables pour Borussia Dortmund Leverkusen

La composition probable de Dortmund en 4-1-3-2 :

Gardien : Kobel

Défenseurs : Ryerson, Anton, Schlotterbeck, Bensebaini

Milieu défensif : Nmecha

Milieux : Sabitzer, Brandt, Gittens

Attaquants : Beier, Guirassy

La composition probable de Leverkusen en 3-4-2-1 :

Gardien : Hrádecký

Défenseurs : Tapsoba, Tah, Hincapié

Milieux : Frimpong, Xhaka, Palacios, Grimaldo

Milieux offensifs : Tella, Wirtz

Attaquant : Schick

Les meilleurs paris à prendre pour Dortmund Leverkusen

Pronostic Borussia Dortmund vs Leverkusen 1 : Match nul @ 3,75 sur Unibet

Pour le premier de nos pronostics Borussia Dortmund vs Leverkusen, nous misons sur un match nul, étant donné que l’impressionnant bilan à domicile de Dortmund se heurte à l’excellente forme à l’extérieur de Leverkusen.

Les deux équipes n’ont montré aucune faiblesse notable sur leur terrain de prédilection, ce qui laisse présager un duel très disputé. L’histoire récente ajoute à cette anticipation : les deux confrontations de la saison dernière se sont soldées par des nuls.

Bien que Dortmund ait récemment gagné 3-1 contre Wolfsburg, cette équipe manque de régularité cette saison, n’ayant pas encore enchaîné deux victoires consécutives en Bundesliga.

Quant à Leverkusen, leur série de victoires pourrait bien s’arrêter face à une équipe aussi redoutable que Dortmund. Une égalité serait probablement perçue comme un bon résultat par les entraîneurs Şahin et Alonso.

Pronostic Borussia Dortmund vs Leverkusen 2 : Florian Wirtz buteur @ 3,30 sur Unibet

Vainqueur du titre de Joueur de la Saison en Bundesliga l’an dernier, Florian Wirtz continue de briller. Il arrive dans cette rencontre en pleine forme, ayant contribué à 20 buts toutes compétitions confondues cette saison.

Lors de son dernier match avant la trêve face à Fribourg, Wirtz a délivré trois passes décisives et marqué un but, prouvant sa capacité à influencer les rencontres au plus haut niveau. Avec sept buts et sept passes décisives en Bundesliga, il est parmi les joueurs les plus décisifs du championnat.

Face à une défense de Dortmund occupée par d’autres menaces comme Patrik Schick, Wirtz devrait trouver les espaces nécessaires pour poursuivre sa belle série. Son développement en tant que l’un des joueurs les plus influents de Bundesliga fait de lui un candidat idéal pour marquer lors de cette rencontre cruciale.

Pronostic Borussia Dortmund vs Leverkusen 3 : Plus de 2,5 buts dans le match et les deux équipes marquent @ 1,64 sur Unibet

Le talent offensif des deux équipes rend notre dernier pronostic Borussia Dortmund vs Leverkusen particulièrement attrayant.

Côté Dortmund, la paire Guirassy-Gittens est en grande forme, et le possible retour de Karim Adeyemi pourrait ajouter une dimension supplémentaire à leur attaque. Avec deux buts et trois passes décisives en cinq matchs au début de saison, Adeyemi pourrait avoir un impact immédiat s’il est titularisé.

Leverkusen n’est pas en reste avec Patrik Schick, auteur de neuf buts lors de ses cinq dernières apparitions en Bundesliga. Sa performance éclatante face à Fribourg, où il a inscrit un quadruplé, démontre sa finition clinique. Son partenariat avec Wirtz a également produit six passes décisives pour le jeune milieu offensif.

Avec des latéraux offensifs des deux côtés, ce match promet de nombreuses occasions créées sur les ailes, rendant improbable un clean sheet pour l’une ou l’autre équipe.

