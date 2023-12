Pronostic Betis Séville Real Madrid : Real gagne et Rodrygo buteur

Notre expert en pronostics foot vous livre ses trois meilleurs paris et pronos pour Betis Séville Real Madrid lors de la 16e journée, ce samedi

Le leader madrilène se déplace sur la pelouse du 7eme, le Betis Séville. Les deux équipes sont invaincues sur leurs cinq derniers matchs et devraient livrer une rencontre riche en buts. Nos experts football voient une victoire du Real Madrid (1,74), qui profitera du choc Barcelone - Gérone pour conforter sa place en tête.

Les meilleurs paris pour Betis Séville - Real Madrid

Real Madrid gagne à 1,74

Les deux équipes ne marquent pas à 1,88

Rodrygo buteur à 2,70

Les cotes sont fournies par PMU Sport au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Leader de Liga, le Real Madrid tentera d'enchaîner six victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Les Madrilènes ont enchaîné trois victoires en Liga, ravissant la place de leader au surprenant Gérone, qui se déplacera à Barcelone dimanche (20h), pour un autre choc. tandis que le Real Betis occupe la septième position, avec 25 points engrangés lors des 15 premiers matches de la saison.

Privés de Carvajal, Courtois, Militao, Guler, Tchouameni, Camavinga et Valverde, les Madrilènes pourront compter sur le retour de Luka Modric, qui reviendra apporter son expérience et son incroyable qualité technique à un milieu de terrain qui aura besoin du vétéran Croate.

Pari 1. Real Madrid gagne à 1,74 avec PMU Sport

Le Real se déplace maintenant leader, armé de son Bellingham en mode Top Gun, d’un Rodrygo en feu, auteur de six buts sur ses quatre derniers matchs toutes compétitions confondues, et d’un Luka Modric de retour. Le Real a de grandes chances de mettre fin à la série d'invincibilité des Andalous, et de vivre un week-end idéal en attendant la confrontation de leurs rivaux Barcelone et Gérone dimanche soir.

Pari 2. Les deux équipes ne marquent pas à 1,88 avec PMUSport

Séville sera privé de son meneur de jeu Nabil Fekir, face à la meilleure défense de Liga (9 buts encaissés en 15 matchs. Avec seulement la 10eme meilleure attaque d’Espagne (1,2 buts marqués par match, 18 buts en 15 matchs), il sera difficile de faire trembler les filets du leader.

Pari 3. Rodrygo buteur à 2,70 avec PMU Sport

On l’a dit, le Bresilien est l'homme fort de ce Real Madrid, avec ses six buts inscrits sur ses quatre derniers matchs toutes compétitions confondues. Face à un Betis Séville orphelin de Marc Bartra et Youssouf Sabaly en défense, il pourrait profiter des services de Bellingham et du revenant Luka Modric pour poursuivre sa série.

