Pronostic Betis Séville FC Barcelone 21/01/2024 : Le Betis vainqueur mais Lewandowski buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Betis Séville FC Barcelone, comptant pour la 21e journée de Liga, ce dimanche

Nos propositions de cotes pour la rencontre Betis Séville - Barcelone :

Le Betis vainqueur. Cote à 3,90 sur Betsson, soit 25% de chances que le club sévillan vienne à bout des Catalans.

que le club sévillan vienne à bout des Catalans. Plus de 2,5 buts. Cote à 1,60 sur Betsson, soit 62% de chances que le match soit prolifique en buts.

que le match soit prolifique en buts. Robert Lewandowski buteur. Cote à 2,15 sur Betsson, soit 46% de chances que l'attaquant polonais marque.

Toutes les cotes sont fournies par Betsson, exactes au moment de la publication et sujettes à modification.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Nos experts en paris sportifs en ligne vous proposent les meilleures pronostics pour Betis Séville - Barcelone en comparant les cotes des bookmakers et en vous donnant des conseils pour parier sur le match prévu dimanche 21 janvier à 18 h 30.

Au classement, 10 points séparent ces deux équipes, mais seulement 4 places, puisque le Barça est 4e après 20 journées, tandis que le Betis est classé 7e.

La saison barcelonaise est compliquée depuis le départ, et les Catalans comptent toujours 8 points de retard sur leurs voisins de Gérone, et 7 sur leurs rivaux du Real Madrid qui viennent de les écraser 4-1 en Supercoupe d’Espagne. Les hommes de Xavi ont tout de même bien commencé l’année 2024 en Liga en s’imposant 2-1 face à Las Palmas, mais ce fut encore une fois très compliqué, puisqu’il aura fallu attendre la 94e minute et un but d’İlkay Gündoğan pour prendre le dessus sur le 9e du championnat. Cette victoire, la deuxième d’affilée, permet au Barça de regarder vers le haut du classement, mais la manière laisse toujours à désirer et les Socios du Barça commencent à s’impatienter face au manque de fond de jeu de leur équipe.

Le Betis Séville est quant à lui en embuscade à la 7e place, à seulement un point d’une qualification européenne, et il vient de s’imposer 1-0 à domicile face à Grenade, avant-dernier du classement de Liga.

Le Betis vainqueur. Cote à 3,90 sur Betsson

Malgré sa petite forme, le FC Barcelone reste favori dans ce match. Les parieurs peuvent en profiter pour miser sur une victoire du Betis Séville qui aura à cœur de s’imposer pour revenir à 7 points des Catalans alors que l’on vient de dépasser la mi-saison. Les hommes de Manuel Pellegrini restent invaincus à domicile, et une victoire de prestige pourrait leur permettre de viser plus haut pour la suite.

Plus de 2,5 buts. Cote à 1,60 sur Betsson

En ce moment, la défense du Barça n’offre pas de gage de solidité, en particulier à l’extérieur. Les Catalans ont déjà encaissé 11 buts en 9 déplacements, et sachant que leur attaque reste dangereuse, on pourrait bien assister à un feu d’artifice de buts lors de cette rencontre entre le Betis Séville et le Barça.

Robert Lewandowski buteur. Cote à 2,15 sur Betsson

L’attaquant Polonais ne vit pas la meilleure saison de sa carrière, avec seulement 8 buts inscrits en 17 matchs de Liga. Xavi continue de le considérer comme un titulaire, mais Lewandowski est maintenant sous la menace de Vitor Roque, qui devrait avoir du temps de jeu dans cette deuxième partie de saison. Sous pression, le numéro 9 barcelonais doit réagir et aura à cœur de faire trembler les filets du Betis lors de cette rencontre.

