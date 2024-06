Pronostic Belgique Slovaquie - Euro 2024 17/06/2024 : Les Diables Rouges vainqueurs et Lukaku buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Belgique Slovaquie, second match du groupe E de l'Euro 2024, ce lundi à 18h.

Pronostic Belgique Slovaquie : paris, contexte et compositions

Les meilleurs paris pour Belgique Slovaquie

Belgique vainqueur ⭐ avec une cote de 1,45 sur Parions Sport, équivalant à une probabilité de 68 % pour les Diables Rouges de gagner.

pour les Diables Rouges de gagner. Romelu Lukaku buteur ⭐ avec une cote de 1,80 sur Betway, indiquant une probabilité de 55 % pour l'attaquant belge de marquer.

pour l'attaquant belge de marquer. Les deux équipes ne marquent pas ⭐ avec une cote de 1,76 sur Betclic, représentant une probabilité de 56 % pour qu'une des deux équipes ne trouve pas le chemin des filets.

Les cotes sont fournies par Parions Sport, Winamax et Betclic au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

La Belgique affronte la Slovaquie dans leur match d'ouverture du Groupe E de l'EURO, et les Diables Rouges sont les grands favoris pour remporter le match et obtenir les trois points.

La Belgique arrive à cette rencontre avec une série de 15 matchs sans défaite. Ils voudront une fois de plus soulever le titre, compte tenu du talent qu'ils ont dans leur effectif. Ce pourrait bien être le dernier tournoi de Kevin de Bruyne et Romelu Lukaku pour les Diables Rouges, et les attentes seront une fois de plus élevées.

Entre puissance offensive et fragilité défensive : un quatuor offensif de feu pour dynamiter les défenses. Romelu Lukaku, buteur puissant et expérimenté, est la figure de proue de l'attaque belge. Autour de lui, Kevin De Bruyne, meneur de jeu génial, Jérémy Doku, ailier virevoltant, et Leandro Trossard, attaquant incisif, forment un quatuor offensif redoutable, capable de faire trembler n'importe quelle défense.

Une arrière-garde à solidifier : si l'expérimenté Jan Vertonghen apporte de la stabilité, ses jeunes coéquipiers Faes et Theate manquent encore de vécu à ce niveau. Dans les buts, Thibaut Courtois étant absent, la question se pose : Casteels ou Sels parviendront-ils à combler son absence ? De Bruyne, le chef d'orchestre aux commandes : nouveau capitaine après la retraite d'Eden Hazard, Kevin De Bruyne, malgré une saison perturbée par les blessures, reste l'un des meilleurs milieux du monde. Sa vision du jeu et ses passes millimétrées font de lui le chef d'orchestre indispensable des Diables Rouges. Jérémy Doku, l'espoir flamboyant : révélation du dernier Euro à 19 ans seulement, Jérémy Doku a confirmé son talent en rejoignant Manchester City. Ses dribbles déroutants et ses appels tranchants en font une arme redoutable pour percer les défenses adverses. A 22 ans, il représente l'avenir de l'équipe nationale belge.

Un cocktail explosif à la recherche de la consécration ? Avec son armada offensive et son leader expérimenté en la personne de Kevin De Bruyne, la Belgique a les armes pour briller à cet Euro. Cependant, la fragilité de sa défense pourrait constituer un point faible. Le collectif belge saura-t-il surmonter ses faiblesses et enfin soulever un trophée tant attendu ?

La Slovaquie aborde ce match avec trois défaites lors de ses dix derniers matchs, incluant des défaites contre l'Autriche et le Portugal à deux reprises. Ils savent qu'ils ont plus de chances de récolter des points contre la Roumanie et l'Ukraine.

Un collectif solidaire face à des individualités brillantes : ne force collective redoutable. La Slovaquie mise sur son collectif soudé, avec une ossature stable depuis plusieurs années. Les joueurs compensent leur manque de talent individuel par une grande solidarité et une discipline tactique rigoureuse. Le sélectionneur Francesco Calzona, également entraîneur de Naples, s'appuie sur des cadres expérimentés comme Milan Skriniar en défense, Marek Hamsik devenu adjoint après sa retraite, et Lobotka au milieu de terrain.

Des points faibles à corriger : l'équipe manque d'un vrai buteur, ce qui limite son animation offensive parfois stéréotypée. Face à des blocs regroupés, les Slovaques devront trouver des solutions pour débloquer la situation.

Skriniar, le patron de la défense : malgré une saison difficile au PSG, le défenseur central de 29 ans reste le pilier des Sokoli. Capitaine exemplaire, il devra guider ses partenaires et rehausser son niveau par rapport à sa performance décevante lors du dernier Euro. Son duel face à Romelu Lukaku lors de Belgique-Slovaquie sera l'un des moments forts du match. Zinho Vanheusden, l'espoir slovaque : à seulement 21 ans, le milieu offensif du Sparta Rotterdam est déjà l'un des grands espoirs du football slovaque. Technique, créatif et doté d'une belle frappe, il symbolise l'avenir de la sélection. Déjà 18 apparitions avec l'équipe nationale, il sera très attendu pour sa première grande compétition. S'il parvient à exploiter pleinement son potentiel, il pourrait être la révélation de cet Euro. La Slovaquie peut-elle créer la surprise grâce à son collectif et ses jeunes talents ?

Les compos probables pour Belgique Slovaquie

La composition probable de la Belgique :

Casteels ; Faes, Witsel, De Cuyper ; Castagne, Mangala, Onana, Doku ; Trossard, Lukaku, De Bruyne.

La composition probable de la Slovaquie :

Dúbravka ; Pekarík, Vavro, Škriniar, Hancko ; Kucka, Lobotka, Duda ; Schranz, Boženík, Haraslín.

Les meilleurs paris à prendre pour Belgique Slovaquie

Pronostic Belgique vs Slovaquie 1 : Victoire de la Belgique @ 1,45 avec Parions Sport

La "génération dorée" de la Belgique n'a pas réussi à remporter un trophée, mais ils n'ont jamais rencontré trop de difficultés pour se qualifier pour la phase à élimination directe. Ce tournoi ne devrait pas faire exception, et les Diables Rouges devraient s'attendre à rien de moins que trois points contre la Slovaquie. Invaincus depuis 15 matchs, la Belgique a battu l'Allemagne, l'Autriche et tenu tête à l'Angleterre pendant cette période. Bien qu'ils soient des outsiders pour remporter le trophée, l'équipe croit en ses capacités. La Slovaquie a perdu contre l'Autriche et le Portugal (deux fois) durant la même période. Bien que leur effectif compte de bons joueurs, il semble être d'un niveau inférieur à celui de la Belgique. Les favoris peuvent mettre trois points au tableau alors qu'ils visent à sécuriser une autre place en phase à élimination directe dans un tournoi majeur.

Pronostic Belgique vs Slovaquie 2 : Romelu Lukaku buteur @ 1,80 sur Winamax

Il est difficile d'ignorer le principal attaquant de la Belgique qui sera en tête de l'attaque pour leur match d'ouverture. Romelu Lukaku se dirige vers l'EURO après une saison réussie en Italie avec la Roma, ayant marqué 10 buts en Serie A, ainsi que sept en seulement 13 matchs de Ligue Europa. Le joueur de 31 ans a également inscrit un doublé contre le Luxembourg lors du match de préparation de la Belgique avant leur rencontre contre la Slovaquie. Bien que ce ne fût pas la plus forte des oppositions, c'était encourageant de voir Lukaku aussi affûté et confiant que jamais. Avec des joueurs comme Kevin de Bruyne en soutien pour tirer les ficelles, Lukaku ne manquera pas d'occasions. Si la Belgique veut aller loin dans ce tournoi, Lukaku devra continuer à marquer.

Pronostic Belgique vs Slovaquie 3 : Les deux équipes ne marquent pas @ 1,76 sur Betclic

La Belgique n'a encaissé qu'un seul but lors de ses six derniers matchs toutes compétitions confondues, et c'était contre l'Angleterre à Wembley. Les clean sheets contre le Luxembourg, le Monténégro, l'Irlande, l'Azerbaïdjan et la Serbie montrent qu'ils peuvent faire face à une variété de nations et de capacités. La Belgique n'a concédé que quatre buts en huit matchs lors de ses qualifications pour l'EURO. Bien que la Slovaquie ait réussi à se qualifier pour l'EURO, elle a rarement impressionné devant le but dans ce qui était considéré comme un groupe vraiment faible. Ils devront être à leur meilleur niveau s'ils veulent troubler la défense belge, mais nous pensons qu'ils sont capables de rester solides et de les empêcher de marquer.

