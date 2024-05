Pronostic Bayern Munich Wolfsburg 12/05/2024 : Les Bavarois vainqueurs, les 2 équipes marquent et Kane buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Bayern Wolfsburg, comptant pour la 33e journée de Bundesliga, ce dimanche.

Pronostic Bayern Munich Wolfsburg : paris, contexte et compos

Notre expert en paris a préparé des pronostics et des conseils pour le match entre le Bayern et Wolfsburg avant leur affrontement en Bundesliga le 12 mai.

Les meilleurs paris pour Bayern Munich Wolfsburg

Victoire du Bayern ⭐ avec une cote de 1.36 sur Betsson, soit une probabilité de 73.53% que le Bayern gagne le match.

que le Bayern gagne le match. Le Bayern premier à marquer 2 buts ⭐ avec une cote de 1.44 sur Betsson, donnant une probabilité de 69.44% que le Bayern soit le premier à marquer deux buts dans le match.

que le Bayern soit le premier à marquer deux buts dans le match. Victoire du Bayern, les deux équipes marquent et Harry Kane buteur ⭐ avec une cote de 2.85 sur Betsson, résultant en une probabilité de 35.09% que tout cela se produise.

Les cotes sont fournies par Betsson au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Analyse de la forme des deux équipes

Le Bayern Munich a été contraint de regarder le Bayer Leverkusen, invaincu, remporter le triomphe de la Bundesliga, et leur sortie de la Ligue des Champions a laissé leur saison en lambeaux. Pendant ce temps, Wolfsburg semble à l'abri de la relégation et pourrait encore atteindre une place dans la première moitié du tableau.

Étonnamment, le Bayern a perdu sept matchs de Bundesliga cette saison, mais les hommes de Thomas Tuchel ont été plus vulnérables que lors des campagnes précédentes.Ils restent les meilleurs buteurs de la division de loin. La défense poreuse de Wolfsburg devrait leur donner de nombreuses opportunités de corriger les erreurs de leur défaite en Ligue des Champions contre le Real Madrid en milieu de semaine.

Wolfsburg sait que trois points à l'Allianz Arena pourraient encore les catapulter dans la première moitié du classement de la Bundesliga. Ils sont à l'abri de la relégation, assis huit points au-dessus de Mainz, avant-dernier, avec deux matchs à jouer. Ils arrivent à ce match sur une bonne dynamique, ayant remporté trois matchs consécutifs. Il semble que les deux équipes s'efforceront de jouer librement, ce qui devrait donner lieu à un match divertissant.

Les compos probables pour Bayern Munich Wolfsburg

La composition probable du Bayern Munich en 4-2-3-1 :

Neuer; Kimmich, Mazraoui, de Ligt, Dier, Laimer, Pavlovic, Sane, Musiala, Gnabry, Kane.

La composition probable de Wolfsburg en 4-2-3-1 :

Casteels; Maehle, Paredes, Jenz, Lacroix, Arnold, Gerhardt, Baku, Majer, Wimmer, Wind.

Victoire du Bayern @ 1.36 avec Betsson

Aussi décevante que cette saison ait été, le Bayern reste impérial sur son propre terrain. Ils ont remporté 81% de leurs matchs à domicile cette saison, donc les cotes de 1.36 pour battre Wolfsburg semblent offrir environ 7% de valeur. Il ne fait aucun doute que l'équipe sera mentalement affectée par l'effondrement tardif au Bernabeu cette semaine. Cependant, un club de cette taille ne peut se permettre de se morfondre trop longtemps. Le Bayern n'a pas perdu lors de 19 de leurs derniers matchs à domicile contre Wolfsburg, ce qui devrait donner confiance aux parieurs sur ce pronostic.

Le Bayern premier à marquer 2 buts @ 1.44 avec Betsson

Le Bayern a été notoirement prolifique à l'Allianz Arena cette saison. Les hommes de Tuchel ont marqué deux buts ou plus dans 81% de leurs matchs à domicile cette saison. Quant à Wolfsburg, ils n'ont marqué que deux fois dans 31% de leurs matchs à l'extérieur cette saison. Cela suggère que les cotes de 1.44 pour que le Bayern marque deux premiers buts sont de bonne valeur.

Victoire du Bayern, les deux équipes marquent et Harry Kane buteur à tout moment @ 2.85 avec Betsson

Lors de sept des huit derniers matchs entre le Bayern et Wolfsburg à l'Allianz Arena, ils ont fini avec plus de 2.5 buts. De même, les deux équipes ont marqué dans cinq des sept derniers matchs tête-à-tête à Munich. C'est pourquoi ce pari combiné semble être une valeur réelle. Plus de la moitié (56%) des matchs à l'extérieur de Wolfsburg se sont terminés avec les deux équipes marquant. Harry Kane a marqué 36 buts en 32 matchs également. Les cotes de 2.85 pour que cela se produise semblent assez élevées lorsque ce résultat se produit sûrement plus d'une fois sur trois rencontres.

